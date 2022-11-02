Машины с пробегом начали дешеветь. Надолго ли? — журнал За рулем

Машины с пробегом начали дешеветь. Надолго ли?

У этой позитивной новости есть и обратная, негативная сторона.

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Вслед за падением спроса на подержанные автомобили, как и ожидалось, началось падение цен, которые росли с весны 2022 года.

В октябре средневзвешенная стоимость машин с пробегом снизилась на 3%, говорится в исследовании «Автостата». В денежном выражении это 35 тысяч рублей. То есть средняя цена автомобиля на вторичном рынке составила 1,22 млн рублей.

На ценообразование повлияло и увеличение предложения на рынке — в октябре многие выставили свои машины на продажу.

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«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. Такая конкуренция влечет снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе», — цитируют «Известия» объяснение руководителя отдела аналитики агентства «Автостат» Андрея Топтуна.

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При этом состояние продаваемых автомобилей становится все хуже. В массе своей это машины с большими пробегами, на которые непросто найти покупателей. Трехлетних автомобилей в продаже очень и очень мало, как и пятилетних, и цены на них, наоборот, выросли, на 2%.

Проще говоря, в среднем автомобили подешевели, но выбрать не из чего. И предпосылок для изменения сложившейся ситуации нет. Следовательно, считают эксперты, цены на машины с пробегом продолжат снижаться (как минимум до конца года) — на 3–5% в месяц.

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Фото: Depositphotos

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