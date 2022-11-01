«Лосиный» тест Toyota Camry выявил интересную вещь — журнал За рулем

«Лосиный» тест Toyota Camry выявил интересную вещь

Комфортная скорость объезда препятствия оказалась не такой, как ожидалось. Но «змейка» удивила.

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Toyota Camry популярна во всем мире. Россия — не исключение. Поэтому интересно узнать, на какой скорости этот 4,9-метровый седан способен объезжать препятствия, не срываясь в занос.

На тесте команды km77.com побывала гибридная версия Camry с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 215 лошадиных сил и 221 Нм.

Большая длина Camry Hybrid легко объясняет, почему седан так неуклюже объезжает конусы. Но при этом все колеса касаются земли. На скорости 77 километров в час Camry не удалось завершить маневр, не задев конусы. Испытатели считают, что виной тому позднее срабатывание электронной системы стабилизации. Важно отметить, что автомобиль проходил тесты на шинах Dunlop SP Sport Maxx 050 размером 235/45 R18.

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Максимальная скорость, на которой седан успешно прошел «лосиный» тест, — 73 км/ч. Это не рекорд, но результат приличный. Водитель отметил, что реакции автомобиля на этой скорости очень даже предсказуемые. Чуть выше скорость, и управляемость резко ухудшается.

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Toyota Camry Hybrid показала себя удивительно хорошо при выполнении упражнения «змейка» (слалом). Итоговое время прохождения удивило, а результат сопоставим с результатами такого автомобиля, как BMW iX xDrive40.

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Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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