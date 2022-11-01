«Лосиный» тест Toyota Camry выявил интересную вещь

Комфортная скорость объезда препятствия оказалась не такой, как ожидалось. Но «змейка» удивила.

Материалы по теме 5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Toyota Camry популярна во всем мире. Россия — не исключение. Поэтому интересно узнать, на какой скорости этот 4,9-метровый седан способен объезжать препятствия, не срываясь в занос.

На тесте команды km77.com побывала гибридная версия Camry с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 215 лошадиных сил и 221 Нм.

Большая длина Camry Hybrid легко объясняет, почему седан так неуклюже объезжает конусы. Но при этом все колеса касаются земли. На скорости 77 километров в час Camry не удалось завершить маневр, не задев конусы. Испытатели считают, что виной тому позднее срабатывание электронной системы стабилизации. Важно отметить, что автомобиль проходил тесты на шинах Dunlop SP Sport Maxx 050 размером 235/45 R18.

Максимальная скорость, на которой седан успешно прошел «лосиный» тест, — 73 км/ч. Это не рекорд, но результат приличный. Водитель отметил, что реакции автомобиля на этой скорости очень даже предсказуемые. Чуть выше скорость, и управляемость резко ухудшается.

Материалы по теме Дорожные камеры Швеции воруют якобы российские военные

Toyota Camry Hybrid показала себя удивительно хорошо при выполнении упражнения «змейка» (слалом). Итоговое время прохождения удивило, а результат сопоставим с результатами такого автомобиля, как BMW iX xDrive40.

Обновленный Kia Sorento — названа цена кроссовера: неожиданно, но автомобиль подорожал совсем незначительно.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото, видео: YouTube