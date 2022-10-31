Обновленный Kia Sorento - названа цена кроссовера

Неожиданно, но автомобиль подорожал совсем незначительно.

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В продаже появился обновленный Kia Sorento 2023 модельного года. Пока только в США. Но, судя по прайсу, автомобиль подорожал незначительно. В Северной Америке обновленный кроссовер стоит от 31 285 долларов (1,92 млн рублей). То есть всего на 400 долларов (24,5 тысяч рублей) дороже предшественника.

Для интереса — в России дорестайлинговый Kia Sorento стоит от 3 789 900 рублей — практически в 2 раза дороже (и это рекомендованная заводом цена, у дилеров кроссовер стоит еще дороже).

Предлагается Sorento с атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 194 л.с. либо с турбированным мотором того же объема, но мощностью 285 л.с. Первый двигатель сочетается с 8-ступенчатым автоматом, а второй — с 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

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Также доступна гибридная версия Kia Sorento Hybrid 2023 года, стоит за 37 885 долларов (2,3 млн рублей), а вариант с подключаемым гибридом — 51 185 долларов (3,1 млн рублей).

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Фото: Kia