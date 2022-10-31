Ежегодно Chery будет выпускать 300 тысяч новых коробок передач — первые экземпляры уже сошли с конвейера. Завод, в который было вложено 1,5 млрд юаней (12,66 млрд рублей), находится в особой зоне экономического и технологического развития Китая — Фаньчане.
Новая автоматическая коробка передач полностью разработана компанией Chery Automobile, и права на нее принадлежат также дочерним компаниям — Starway Automobile и Jietu Automobile.
Устанавливать автомат планируют на кроссоверы, внедорожники и седаны начиная с 2023 года.
Один из этих кроссоверов скоро появится в России. Пока он носит название Chery T26. Автомобиль получит новый дизайн, отличный от дизайна других машин марки.
Длина новинки составит более 4,8 метра, и позиционировать ее будут выше, чем семейство Tiggo 8. Ожидается, что стоимость автомобиля составит около 200 000 юаней, или 1,69 млн рублей.
Новый кроссовер оснастят двигателем Chery 2.0T Kunpeng, который устанавливается и на Tiggo 8. Его мощность составляет 254 л.с. и 390 Нм.
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Фото: Autohome.com.cn