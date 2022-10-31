У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — журнал За рулем

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России

Кроссовер будет больше, чем Tiggo 8, и получит 8-ступенчатую автоматическую коробку — не робот!

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Ежегодно Chery будет выпускать 300 тысяч новых коробок передач — первые экземпляры уже сошли с конвейера. Завод, в который было вложено 1,5 млрд юаней (12,66 млрд рублей), находится в особой зоне экономического и технологического развития Китая — Фаньчане.

Новая автоматическая коробка передач полностью разработана компанией Chery Automobile, и права на нее принадлежат также дочерним компаниям — Starway Automobile и Jietu Automobile.

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России

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Устанавливать автомат планируют на кроссоверы, внедорожники и седаны начиная с 2023 года.

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в РоссииНадпись на крыле кузова Chery T26 — «8АТ»
Надпись на крыле кузова Chery T26 — «8АТ»

Один из этих кроссоверов скоро появится в России. Пока он носит название Chery T26. Автомобиль получит новый дизайн, отличный от дизайна других машин марки.

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в РоссииChery T26
Chery T26

Длина новинки составит более 4,8 метра, и позиционировать ее будут выше, чем семейство Tiggo 8. Ожидается, что стоимость автомобиля составит около 200 000 юаней, или 1,69 млн рублей.

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в РоссииChery T26
Chery T26

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Новый кроссовер оснастят двигателем Chery 2.0T Kunpeng, который устанавливается и на Tiggo 8. Его мощность составляет 254 л.с. и 390 Нм.

Фото: Autohome.com.cn

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России

Кроссовер будет больше, чем Tiggo 8, и получит 8-ступенчатую автоматическую коробку — не робот!

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368396У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368393У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368394У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368395У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России
У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России

Кроссовер будет больше, чем Tiggo 8, и получит 8-ступенчатую автоматическую коробку — не робот!

У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368394У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368393У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368395У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России — фото 1368396У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России
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