Это не просто варианты обозначения полного привода. Между ними есть существенная разница.

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Что означает 4WD

Часто обозначаемая как 4WD или как 4x4, эта система полного привода делает именно то, о чем говорит ее название: передаем мощность мотора на все четыре колеса. Система 4WD также обычно подразумевает наличие раздаточной коробки с понижающими передачами, которые включаются либо отдельным рычагом, либо кнопками (крутящимися селекторами). Это увеличивает крутящий момент на колесах и позволяет преодолевать сложное бездорожье на малой скорости.

Такая система полного привода может постоянно передавать крутящий момент на все четыре колеса, а водитель может отключать и подключать одну из осей. Некоторые современные внедорожники могут сами решать, когда следует подключить или отключить одну из осей, что очень похоже на систему полного привода AWD.

Что означает AWD

Системы AWD, как и 4WD, тоже могут передавать мощность двигателя на все колеса. Точно так же система полного привода может подключать или отключать одну из осей. Но далеко не всегда системы AWD позволяют водителю вмешиваться в процесс подключения-отключения.

Машины с системой AWD большую часть времени крутят колеса только одной оси, подключая два других колеса при необходимости, когда автомобиль «чувствует» пробуксовку одного из ведущих колес. При этом на подключаемую ось может передаваться разное количество крутящего момента (например, от 10% до 50%).

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В отличие от системы 4WD, системы AWD не имеют раздаточной коробки.

Техника или маркетинг

Надо сказать, что системы AWD постепенно вытесняют системы 4WD, которыми оснащаются настоящие внедорожники. Можно сказать так: первая система хороша на асфальте и скоростях, а вторая — на грунте при размеренном движении. Именно поэтому различают кроссоверы (с системой AWD) и внедорожники (с системой 4WD).

Дифференциалы

Еще одна вещь, которая различает система AWD и 4WD — тип используемых дифференциалов. В системе AWD, предназначенной для активной езды, дифференциалы могут встречаться не только на передней и задней осях, но и между осями (он и отвечает за процент передачи крутящего момента на подключаемую ось). В системах 4WD межосевой дифференциал — редкость, особенно если автообиль предназначен, в основном, для езды по бездорожью.

Раздаточная коробка

Раздаточная коробка, которую многие считают одной из ключевых отличительных черт системы 4WD, представляет собой дополнительный набор понижающих передач, что позволяет колесам вращаться медленнее при высоких оборотах двигателя. Это значительно улучшает проходимость машины на бездорожье. В системах AWD раздатки нет, поэтому они не так хороши вне дорог.

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Что лучше

Все зависит от того, где чаще всего ездит ваш автомобиль. Если по бездорожью, то вам определенно нужна система 4WD с раздаточной коробкой. Если же по асфальту и на высоких скоростях, когда важно уверенное сцепление колес с дорогой, особенно в плохую погоду и зимой, то лучше системы AWD не найти.

Фото: Lorenzo Hamers, Colin Lloyd / Unsplash

Видео: Youtube