Внедорожник из фильма пошел в серию

Это, пожалуй, первый случай, когда серийная машина приходит из кинофильма.

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Десять лет назад на экраны вышла политическая сатирическая комедия Саши Барона Коэна «Диктатор». В фильме показана жизнь генерал-адмирала Аладина, диктатора из вымышленной страны под названием Республика Вадия, у которого был довольно необычный внедорожник от компании Dartz.

Чтобы отметить 10-летие со дня выхода фильма, компания Dartz решила выпустить 10 машин, аналогичных снявшемуся в кино автомобилю.

Для съемок «Диктатора» было выпущено три автомобиля, которые носили длинное название Dartz Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII. Эти машины были построены на базе Hummer H2.

Современную же версию автомобиля сделают на базе Mercedes-Maybach GLS. Под капотом машин будет стоять заводской двигатель — 4-литровый твин-турбо V8, мощность которого, благодаря доработкам аппаратного и программного обеспечения от Dartz, будет увеличена до 800 л.с. и 1000 Нм. Разгон до «сотни» составит около 3,8 секунды, а максимальная скорость — 280 км/ч.

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Но гораздо интереснее — кузов автомобиля, который не имеет ничего общего с кузовом Mercedes-Maybach. Машина будет полностью бронированной, а внешние детали кузова покроют настоящим золотом. В комплекте также будет защитный шлем для пассажира и пуленепробиваемый зонт из кожи аллигатора или питона.

Основатель Dartz Леонард Янкелович рассказал, что если спрос на автомобиль окажется высоким, то компания выпустит более 10 машин. Надо сказать, что цена броневика составит примерно 1 млн долларов США.

В России начали выпускать новинку — НИВушку по цене чуть более 30 тысяч рублей.

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Фото: Dartz