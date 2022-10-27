Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — журнал За рулем

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион

Он построен на разработанной совместно с Volvo платформе и стоит чуть больше миллиона рублей.

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В Китае начались продажи нового кроссовера Geely Boyue L по цене от 125 700 до 170 700 юаней, или от 1,07 млн до 1,45 млн рублей.

У кроссовера очень смелый современный дизайн и богатое оснащение. В салоне установлен вертикальный 13,2-дюймовый плавающий изогнутый сенсорный экран мультимедийной системы. Рулевое колесо имеет не совсем круглую форму, а прострочка на сиденьях асимметрична. Все это делает салон автомобиля очень необычным.

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион

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Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4670, 1900 и 1705 мм, а колесная база достигает — 2777 мм. То есть кроссовер на 40 мм длиннее, чем, например, Hyundai Tucson.

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион

Новинка оснащается турбированными двигателями объемом 1,5 и 2 литра, мощность которых составляет 181 и 218 л.с., а крутящий момент достигает 290 и 325 Нм соответственно. Моторы работают в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион

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Позже кроссовер Geely Boyue L может появиться и в России под названием Atlas L, после постановки его на конвейер белорусского завода «БелДжи».

  • В России начали выпускать новинку — НИВушку по цене чуть более 30 тысяч рублей.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Geely

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион

Он построен на разработанной совместно с Volvo платформе и стоит чуть больше миллиона рублей.

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — фото 1367783Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — фото 1367785Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — фото 1367786Geely выпустил необычный кроссовер за миллион
Geely выпустил необычный кроссовер за миллион

Он построен на разработанной совместно с Volvo платформе и стоит чуть больше миллиона рублей.

Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — фото 1367783Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — фото 1367785Geely выпустил необычный кроссовер за миллион — фото 1367786Geely выпустил необычный кроссовер за миллион
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