Капитал без Маркса: грузовики капстран на стройках социализма

Эксперт рассказал, какую роль играли западные машины в автомобилизации СССР

Западные автомобили, в первую очередь немецкие и американские, СССР стал закупать уже в 1920-х.

Стране остро не хватало автобусов и грузовиков. В Москве с лета 1924-го в качестве рейсовых ходили британские автобусы Leyland GH7 на 28 посадочных мест с 60-сильным четырехцилиндровым мотором рабочим объемом 6,6 л. Всего в Москву завезли около 150 Лейландов. А в Харькове, например, работали автобусы на трехосном шасси Bussing VI GL. Эту немецкую фирму в те годы с СССР связывали особо близкие отношения.

Первый в Союзе тягач со спальником — австрийский OAF 746G.

В 1920-х Союз закупал и грузовики. В 1925-1926 годах приобрели всего 151 грузовик и 20 автобусов, в 1930-м – только грузовиков уже 4740. Особенно в стране не хватало грузовиков высокой грузоподъемности.

В 1930-х – после пуска Нижегородского (Горьковского) и реконструкции московского АМО (ЗИС) заводов, наладки пусть и не великого по масштабам, но серийного производства грузовиков в Ярославле –закупки импортных машин резко сократили.

Иностранная рабочая сила

После Великой Отечественной в Союзе в больших количествах работали автомобили, полученные по договору ленд-лиза, трофейные и получаемые по репарациям машины. Кстати, отдельные экземпляры в заботливых руках работали вплоть до 1970-х годов.

Но в страну пошли и новые импортные автомобили. В частности, австрийские грузовики OAF. В Союзе их часто называли Австро-ФИАТ. Австрийский завод, действительно, поначалу носил имя Österreichische Austro-Fiat, но позднее — Österreichische Automobil-Fabrik.

OAF 745G приходили к нам, в основном, в версии седельный тягач. Машина, рассчитанная на буксировку полуприцепа полной массой 12 000 кг (ЗИС-ММЗ-164Н буксировал полуприцеп массой до 9500 кг, МАЗ-200В — 16 500 кг) имела кабину со спальным отсеком. В СССР такое увидели впервые.

Австрийский грузовик оснащали 6-цилиндровым дизелем объемом 9,2 л, мощностью 145 л.с., и шестиступенчатой коробкой передач. В 1959-м завезли партию грузовиков ОАF с бескапотной кабиной, а к Фестивалю молодежи и студентов – яркие комфортабельные автобусы той же марки. Дефицит таких машин в СССР был особенно острым: производство на ЛАЗе только разворачивали, да и Ликинский завод лишь начинал работать.

Западногерманский Bussing TU11 на опытной эксплуатации в Москве.

Именно поэтому НАМИ активно испытывал, в частности, и автобусы. Еще в 1956 году на московском маршруте №55 Площадь Ильича – Центральный стадион в реальных условиях испытывали французский городской Chausson АР 521 с дизелем Panhard и западногерманский Bussing TU 11. Дизельных городских автобусов в Союзе тогда не выпускали.

Позднее в Москве ходил и совсем удивительный — двухэтажный западногерманский Bussing D2U со 150-сильным дизелем. Но в 1956-м параллельно с западными машинами обкатывали уже и венгерские Икарусы.

Французский дизельный автобус Chausson ASH-522 работал в Москве на 55-м маршруте.

Советский автопром стремительно рос, появлялись новые заводы и модели. Недостаток некоторых машин, например автобусов и мощных самосвало, восполняли и заводы соцстран, поставляющие в СССР машины в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Но и закупки капиталистических автомобилей росли. Особенно в 1970-е годы.

Тягачи по рекомендации НАМИ

Принимая решение о закупках западных грузовиков, руководствовались рекомендациями НАМИ, который тщательно и придирчиво испытывал иностранные автомобили. Особенно, естественно, те, недостаток которых особенно остро ощущался в Союзе. В частности, не хватало мощных и надежных седельных тягачей.

Volvo F89-32 работали в объединении Совтрансавто, занимавшемся международными перевозками.

В 1970-е для объединения «Совтрансавто», ведавшего международными перевозками, стали в солидных масштабах закупать шведские и западногерманские машины. У магистральных МАЗов и даже появившихся позже КАМАЗов грузоподъемность была ниже, двигатели слабее, да и надежность хуже, чем у импортных машин. Даже чехословацкие тягачи Skoda, очень уважаемые советскими шоферами, по ряду параметров заметно проигрывали западным моделям. Тягачи Mercedes-Benz, в основном, базировались в Москве, а в Ленинграде – Volvo.

Один из самых распространенных в Союзе тягачей, трехосный Volvo F89-32, поставляли к нам в вариантах с колесной формулой 6х2 и 6х4. Шведские машины буксировали полуприцепы полной массой до 30 500 кг. КАМАЗ-54112, к слову, – 26 000 кг. Шведский тягач развивал скорость до 108 км/ч. Шестицилиндровый дизель объемом 11,97 л при 2200 об/мин развивал 330 л.с. Двигатель КАМАЗа выдавал 210 л.с., а самые мощные ярославские моторы – до 300 сил. На Volvo F89 стояла восьмиступенчатая коробка передач с двухступенчатым делителем.

Трехосные тягачи Mercedes-Benz 2232S заслужили в СССР уважение водителей.

Первые 100 тягачей Mercedes-Benz 2232S пришли в Союз в 1975-м. Трехосный автомобиль был рассчитан на полуприцеп массой до 29 070 кг. Двигатель V10 объемом 16 л развивал 320 л.с. при 2500 об/мин. Тягач с восьмиступенчатой коробкой передач и двухступенчатым делителем достигал скорость 98 км/ч.

Volvo FH 12 – магистральный тягач с третьей подъемной, не ведущей осью.

С конца 1970-х в СССР поставляли новые тягачт Volvo F12 c 12-литровым 320-сильным двигателем, а заодно и двухосные Mercedes-Вenz 1735 c 366-сильным дизелем. В общем, западные магистральные тягачи прочно обосновались в Союзе. Мерседесов в общей сложности завезли, кстати, более тысячи.

Magirus-Deutz из ФРГ

Массовыми в СССР стали и самосвалы Magirus-Deutz. Закупки машин из ФРГ начали в связи с грандиозной стройкой Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и освоением нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Первые немецкие грузовики – 150 самосвалов и 80 бортовых грузовиков модели 232D19L – в Союз пришли летом 1974 года.

На двухосном Magirus-Deutz 232D грузоподъемностью 11 500 кг стояла «восьмерка» объемом 11,3 л, мощностью 248 л.с. Трехосные Magirus серии 290 везли 16 600 кг и были оснащены мотором V10 объемом 14,14 л, развивающем 310 л.с. В относительно небольших количествах у нас работали и полноприводные трехосные Magirus-Deutz 380-30 с 306-сильным двигателем и понижающей передачей.

Самосвалы Mаgirus-Deutz 290 в СССР в первую очередь ассоциировались со строительством Байкало-Амурской магистрали.

Magirus-Deutz выигрывал у самосвалов КрАЗ практически во всем. Это отмечали и в отчетах НАМИ. Испытатели сравнили немецкий грузовик и с новым самосвалом КАМАЗ-5511 – опять же не в пользу советского автомобиля.

Немецкий мотор имел воздушное охлаждение, что избавляло автохозяйства и водителей от необходимости возиться с горячей водой при зимнем пуске или искать дефицитный антифриз, который еще и регулярно вытекал из негерметичных уплотнений многих советских моторов. Надежный зимний пуск двигателей Magirus обеспечивал автономный подогреватель Webasto, который отвечал и за отопление кабины. В просторной теплой кабине стояло подрессоренное сиденье с регулировкой спинки по углу наклона. Такая роскошь была незнакома водителям советских грузовиков!

Магирусы так понравились советским специалистам, что в Казахстане в Кустанае начали строительство мощного завода двигателей по лицензии Magirus-Deutz. Завод, правда, так и не заработал – Казахстан стал независимым, а экономика бывшего Союза сильно изменилась.

Грузовики из Японии

Немецкие самосвалы работали, в основном, в Западной Сибири. А на Дальнем Востоке трудились малоизвестные в европейской части СССР японские грузовики, которые впервые опробовали еще с 1968-1969 гг.

Японский Fusо T335LD на испытаниях на полигоне НАМИ.

В Союзе работали, в частности, двухосные самосвалы Fuso и Isuzu. Но самую трудную работу на Дальнем Востоке выполняли мощные трехосные полноприводные лесовозы Komatsu-Nissan KNWF 12T. Хорошо помню, по какому глинистому месиву могучие японские машины таскали гигантские «хлысты» на лесоперевалочной базе в Усть-Камчатске в середине 1980-х.

Могучий полноприводный лесовоз Komatsu-Nissan KNWF12T.

В те годы никто, конечно, не предполагал, что иномарки для нас станут обыденностью. Но те, кто работал на импортных машинах в советские времена, до сих пор вспоминают их с теплотой.

