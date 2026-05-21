Названы самые популярные в России китайские подержанные автомобили

Аналитик Целиков: Продажи китайских автомобилей с пробегом в РФ выросли на 45,5%

С начала года россияне заметно активнее стали присматриваться к подержанным машинам из КНР. Как подсчитал автоэксперт Сергей Целиков, за январь – апрель 2026-го на вторичном рынке перепродали 105,5 тысячи таких автомобилей – это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда продажи составили 72,8 тысячи единиц.

Статистика показывает ещё один любопытный момент: доля китайских брендов на вторичке выросла на 5,7%. При этом если смотреть на машины, выпущенные с 2022 по 2025 год, то почти 40% перепродаж приходится именно на «китайцев». А вот среди автомобилей старше пяти лет их присутствие скромное – всего 2% рынка.

В лидерах по популярности среди марок из Поднебесной – Chery с долей 20,8%, следом идёт Geely (17,7%), а замыкает тройку Haval (14,6%). В десятку также попали Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Электромобили среди китайских марок на вторичном рынке занимают лишь 1,4%, подключаемые гибриды – 4,4%. Для сравнения, на рынке новых авто у «китайцев» доля электрокаров в этом году упала до 0,7%, а вот доля подзаряжаемых гибридов, наоборот, выросла до 10%, отметил Целиков.