6 иномарок, которые полюбили в СССР

«За рулем» вспомнил самые массовые иностранные машины, строившие социализм

Советский Союз закупал иномарки с момента своего основания. В основном это были автобусы и грузовики. Больше всего поставок было с 1960 по 1980 годы, и не только из стран соцлагеря, но и из капстран.

Skoda: звезда советского кинематографа

Skoda 706 МТТN c прицепом Alka

Чешские тягачи были мечтой отечественных дальнобойщиков: мощный дизель и теплая просторная кабина со спальником. Машина отличалась надежностью и была серьезным конкурентом МАЗам и КАМАЗам.

До сих пор многие с теплотой вспоминают Skoda серии 706, которые начали активно поставляться к нам еще в 1960-е годы. Чаще всего их использовали вместе с полуприцепами-рефрижераторами под маркой Alka, а затем Orlican.

На машинах устанавливался 6-ти цилиндровый рядный дизель объемом 11,9 л и мощностью 180 л.с., а после модернизации, начиная с 1969 года, этот показатель увеличился до 210 л.с.

В СССР было множество чешских тягачей. Их можно увидеть даже в различных кинофильмах. Например, они появлялись в известной комедии «Кавказская пленница» в эпизоде с рефрижератором, а также в фильме «Гонка с преследованием», вышедшем в 1979 году.

В начале 1970-х годов в Советский Союз начались поставки новых тягачей с логотипом Škoda и маркировкой LIAZ. Эти машины не имели никакого отношения к марке советских автобусов. Название LIAZ происходило от Liberecke Automobilove Zavody – объединение нескольких заводов в регионе Либерец в Моравии.

Эти машины комплектовались двигателями мощностью 270, 300 и даже 310 л.с. То есть, они были мощнее, чем у КАМАЗы и МАЗы.

Тягач LIAZ 110 с полуприцепом

Чешские ЛиАЗы тоже снимались в кино: в фильме «Трое на шоссе» (1983 год).

Tatra: самосвал, способный ездить даже без переднего колеса

Знаменитая чехословацкая марка Tatra — это самые массовые грузовики в Советском Союзе. У машин был двигатель с воздушным охлаждением, поэтому водителям не приходилось зимой мучиться со сливом воды из системы.

Благодаря независимой подвеске, Татры отличались отменной проходимостью. Водители этих самосвалов утверждали, что машина была способна ехать даже без одного переднего колеса.

Tatra 148 — самый массовый импортный самосвал СССР.

В СССР массово поставлялись капотные Tatra 138, а затем и Tatra 148. Также были и бортовые грузовики и тягачи. Хотя они встречались значительно реже, чем самосвалы аналогичного класса, такие как КрАЗ, с грузоподъемностью 12,5–15 тонн.

Чешский двигатель V8 с рабочим объемом 11,8 литра первоначально выдавал 180 л.с., а позже был форсирован до 212 л.с. Многие из этих самосвалов трудились в суровых условиях Сибири.

В 1978 году состоялась премьера совместного советско-чешского фильма «Трасса», в котором грузовики Tatra соревновались с КрАЗами. В результате победила дружба.

Самосвалов поздней модели с той же конструкцией, но уже оснащенных новой бескапотной кабиной Tatra 815, в СССР было мало. Их выпуск был начат в 1983 году. Тем не менее, эти машины тоже внесли свой вклад в строительство социализма.

Последний в СССР чешский самосвал – Tatra 815.

Volvo: тягач для водителей-аристократов

Volvo F89-32 из «Совтрансавто».

В 1970-х годах отношения с капиталистическим Западом немного улучшились, и международная торговля начала развиваться активнее. Для «Совтрансавто», специализирующегося на международных грузоперевозках, стали приобретаться более мощные и надежные западные грузовики. В частности, выбирались шведские Volvo, а конкретнее – трехосные F89-32 6×2 и 6×4.

Шведские тягачи спокойно буксировали полуприцепы до 30 тонн на скорости до 108 км/ч. КАМАЗы в то время способны были перевозить максимум 26 т. Помимо этого, Volvo отличались комфортом и надежностью. Водителей этих машин воспринимали как элиту.

Mercedes-Benz: люксовый тягач

Трехосный Mercedes-Benz 2232S.

В Москве престижными тягачами в то время считались трехосные Mercedes-Benz 2232S. Первая партия из ста таких автомобилей прибыла в Советский Союз еще в 1975 году. Двигатель V10 объемом 16 л выдавал мощность 320 л.с. Позже советские водители познакомились и с двухосным Mercedes-Benz 1735, оснащенным двигателем 366 л.с.

От водителей той эпохи о Мерседесах были только восторженные отзывы: комфорт и надежность.