Путешествие в СССР... на автобусе Ikarus 250

Эти венгерские автобусы в нашей стране были флагманами междугородних перевозок. И их любили, как родных, — и пассажиры, и водители.

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Икарусы модели 250 делали в Венгрии в Секешфехерваре с 1967 по 1996 год.

Модификаций Икарусов серии 200 была очень много (в видеоролике поздняя версии 250.93 выпуска 1990 года). Главное отличие городских от междугородных, туристических машин — компоновка.

У городских автобусов двигатель расположен в базе. У туристического Икаруса-250 — на корме. Соответственно развернуты коробки передач и ведущие мосты.

В поздних машинах стояли рядные 6-цилиндровые двигатели RABA-MAN D2156 объемом 10,35 л. Мощность мотора уже с турбиной — 220 л.с. Коробка передач — механическая шестиступенчатая ZF.

Занятные цифры

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Длина Икаруса без малого 12 м. Но ведь в машине надо было рационально разместить множество необходимых устройств.

В последнем отсеке по левому борту — 24-вольтовые аккумуляторы. Они выдвигались из ниши на специальных салазках. Забота о ремонтнике!

В соседнем отсеке — котлы систем подогрева охлаждающей жидкости и автономного отопителя салона.

Топливный бак — на 250 л. При паспортном расходе 21,5 л/100 км запаса хватит больше чем на 1000 км. Но это лишь теоретически, ведь расход указывали при равномерной скорости 60 км/ч.

Ближе к передку автобуса — ресиверы пневмосистемы. Пневматические у Икаруса и тормоза, и подвеска, и привод дверей. Слева есть два отсека для багажа, а по правому борту — четыре. Выражаясь языком легкового автомобиля, объем багажника Икаруса-250 — 5200 л! То есть 5,2 м3.

Ikarus, откройся!

У поздней модификации обе двери — автоматические с пневмоприводом. Чтобы войти в автобус, водитель нажимал кнопки выключателя массы и открытия двери под запирающимся лючком на передке машины.

Каким чудом казались в те годы автоматические двери венгерского автобуса! На более ранних машинах двери были… обычные.

Лучше, чем в самолете!

В салоне установлено 51 комфортное кресло.

Журналистский штамп «как в самолете» в отношении Икаруса — сущая правда! И даже лучше, чем в самолете.

Наружные пассажирские кресла выдвигаются в проход, чтобы было просторней. И сейчас не все знают о такой автобусной опции. А в советские времена это и вовсе воспринимали чудом.

Вентиляция в салоне и сверху, и снизу. Верхняя вентиляция и светильники — индивидуальные. Есть даже занавески. В крыше — три вентиляционных люка. Два из них еще и эвакуационные.

Водителю тоже неплохо: подпружиненное регулируемое кресло, удобные пульты управления всем и вся, легкие педали и даже наружные зеркала с подогревом!

Венгерские Жигули

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Знакомый, работавший на таком Икарусе в 1980-х, на мой вопрос о сложностях управления ответил: «Как на Жигулях!».

Ехать, действительно, не сложно. Помня о габаритах, конечно. Пневмоподвеска нивелирует все мелкие и средние неровности.

Главное — приноровиться к рычагу переключения передач. Ходы большие, и с непривычки попасть именно в нужную передачу не просто. Но ведь этот автобус уже не новый.

Зато с пневматическими тормозами сживаешься уже после второго нажатия.

Рабочее место водителя организовано комфортно и рационально.

Едем в прошлое

С годами Икарусы не только теряли лоск, но попросту сгнивали и разваливались. А этот автобус 1990 года чудом сохранился до наших дней, пережив лишь косметический ремонт. На радость владельцу, любителям ретро и… пассажирам.

Кстати, он совсем не кажется олдтаймером. Приличный автобус! Понятно, за что его так любили.