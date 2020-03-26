Иномарки в Союзе, как правило, покупали подержанными через Управление делами дипкорпуса, которое реализовывало машины покинувших страну иностранцев.

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До Великой Отечественной в Союзе не было магазинов, где продавали автомобили, а подавляющему большинству граждан идея купить машину и в голову бы не пришла: денег хватало на еду да на простую одежду. Тем не менее частные машины в стране были. Но лишь у граждан, в той или иной степени приближенных к власти: признанных ученых, писателей, режиссеров, актеров. Они покупали автомобили на немалые гонорары, но отнюдь не в магазине.

Чтобы приобрести машину, нужно было разрешение правительства, которому писали соответствующие письма, вплоть до просьб лично председателю Совнаркома Вячеславу Молотову.

Зато у некоторых особо уважаемых лауреатов в 1930-х было даже по паре машин. Скажем, у «красного графа» и знаменитого писателя Алексея Толстого.

Лиля Брик и Renault NN 6CV

А первым частным автомобилем в советской Москве после того, как у дореволюционных владельцев все машины конфисковали, стал Renault NN 6CV. В 1928-м, с трудом получив разрешение, этот автомобиль привез из Парижа Владимир Маяковский. Сам он за руль никогда не садился. Машину водили или наемный шофер, или подруга поэта Лиля Брик.

Режиссер Сергей Эйзенштейн возле Lincoln KA

Вообще, много лет советские писатели, режиссеры и актеры, как правило, ездили с водителями, которых сами и нанимали. Это касалось и великого режиссера Сергея Эйзенштейна, которого в середине 1930-х возили на двухдверном Lincoln KA. Кстати, это была довольно популярная тогда в СССР марка. На Lincoln, только большом — четырехдверном — возили и Максима Горького.

Иномарки в СССР тогда закупали небольшими партиями для обслуживания иностранцев, чиновников и особых граждан.

ГАЗ-АА писателя Михаила Пришвина

С начала 1930-х писатели и актеры стали получать право и на покупку отечественных автомобилей. Первой машиной известного писателя Михаила Пришвина стал ГАЗ-А. Потом он попросил разрешения купить «эмку» ГАЗ-М1, но машину выделили не сразу, а пока Пришвин стал владельцем грузовика ГАЗ-АА с будкой в кузове — эдакий дом на колесах. Потом у Пришвина была и «эмка», а после войны — Москвич-400, который, кстати, жив и по сей день.

Сказочник Бажов и реальная Победа ГАЗ-М20

После войны главной машиной обеспеченных людей стала Победа. Причем в те годы автомобили можно было купить свободно, поскольку тех, кто мог позволить себе подобные траты, было очень немного. Победы покупали очень многие артисты, писатели, придворные художника. Такой автомобиль был, например, у знаменитого уральского сказочника Павла Бажова.

Mercedes-Benz 170H художника Дейнеки

Однако в первые послевоенные годы в СССР появилась трофейные иномарки разных марок, моделей и классов. По сохранившимся документам, в семье певицы Лидии Руслановой было четыре немецких машины, включая Mercedes-Benz и Horch. А, скажем, в семье знаменитого художника, классического представителя большого стиля Александра Дейнеки был редкий заднемоторный Mercedes-Вenz 170H.

Валентина Серова в трофейном Opel 2L

У актрисы — звезды конца 1930-х Валентины Серовой и ее мужа, писателя, многократного лауреата Сталинской премии Константина Симонова тоже было несколько автомобилей, в том числе Opel 2L с заказным кузовом Glaser, Willys MB, а позднее вроде бы даже и привезенный из Америки Cadillac.

Академик архитектуры Щусев в Horch 853

Академика, архитектора Алексея Щусева, автора мавзолея Ленина и множества домов классического советского ампира, после войны возили в роскошном кабриолете Horch 853.

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