Уникальная Победа ГАЗ-М20: ретротест машины cкорой помощи

Эта санитарка воссоздана по фотоснимкам и чертежам с такой тщательностью и точностью, что стремительно переносит нас в конец 1940‑х, в далекое послевоенное время — радостное и очень сложное.

Среди отечественных санитарок послевоенных лет эта если не самая редкая, то уж точно одна из таких. Даже фотографий санитарных ГАЗ-М20 наперечет. Живых машин, конечно же, не осталось. Государственные автомобили не очень берегли и, списав, отправляли на свалку. В лучшем случае единичные экземпляры попадали в частные руки, но и они жили не вечно.

Медперсонал

Страна восстанавливала разрушенные города и предприятия и уже начинала строить помпезные столичные высотки. На дороги вышли совсем новые, разработанные еще во время войны автомобили. Но и техники, и жилья, и вообще всего остро не хватало. И санитарных машин тоже. Их в стране не хватало и до войны, а уж после — тем более.

Помните строптивую машину из «Кавказкой пленницы»? Вот такие фургоны, которые местные ремзаводы строили на шасси полуторок ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, и составляли основу медицинского автопарка страны. После войны санитарные автомобили делали даже из предвоенных лимузинов ЗИС‑101, прошедших капремонт. Вскоре наладили выпуск ПАЗ‑653 — простых, зато просторных фургонов на грузовом шасси ГАЗ‑51. Для повсе­дневной службы эти машины были слишком прожорливыми и, пожалуй, избыточно большими.

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Парк легковых санитарок ЗИС‑110А, выпуск которых освоили в 1949 году, - быстрых, комфортных, на мягкой подвеске — был ничтожно мал. В 1951‑м появились санитарные ГАЗ‑12Б ЗИМ — производные от большого комфортного седана. Но делали их тоже относительно немного.

Как вы уже поняли, санитарные Победы появились не от хорошей жизни, а как компромиссный вариант кареты скорой помощи. Горьковский автозавод такие машины не делал, ему хватало забот с плановым производством обычных Побед, грузовиков и внедорожников ГАЗ‑69. Санитарные автомобили на базе стандартных ГАЗ-М20 сооружали небольшие местные предприятия. Вероятно, по типовым чертежам. Хотя, возможно, местные умельцы и вносили в конструкцию изменения сообразно своим возможностям.

Малые формы Помимо санитарок на грузовых шасси, а потом на базе УАЗов и РАФов медицинские автомобили в СССР делали и на основе легковых моделей. Опытный образец санитарного автомобиля на базе пикапа ГАЗ‑4, изготовленный Горьковским автобусным заводом в 1935 году. В серию машина не пошла.

Санитарный автомобиль на основе представительского лимузина ЗИС‑101.

Кареты скорой помощи АКЗ‑4 на базе ЗИС‑101А, прошедших капремонт, московский завод Аремкуз в небольших количествах строил в конце 1940‑х годов.

ЗИС‑110А: в 1949–1954 годах изготовлено 48 экземпляров на ЗИСе. Немного отличающиеся машины делали и иные предприятия.

Санитарные ГАЗ‑12Б ЗИМ, выпущенные в 1951–1960 годах, работали до конца 1960‑х.

ГАЗ‑22Д Волга, 1962–1970 годы. Выпускали также экспортные версии с форсированными моторами и модификации для тропического климата.

ГАЗ‑24–03 производили с 1972 года, позднее санитарки делали на базе всех универсалов Волга.



Курс лечения

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Сотрудники московского Музея скорой помощи рассказывали, что были рекомендации нанимать на санитарки невысоких и щуплых водителей. Для этой Победы подобный кадровый подбор особенно актуален! Во имя мéста для носилок нерегулируемый передний диван максимально сдвинули вперед. Так что пространства между сиденьем и рулем, мягко говоря, немного. А педали-то у ГАЗ-М20 высокие и тугие. С непривычки ноги после «акробатических этюдов», требующихся для управления сцеплением и тормозами, начинают болеть.

Привыкнуть, конечно, можно. Особенно если пореже переключаться и тормозить. Что, кстати, в той жизни, когда Победы были молодыми, вполне удавалось. Ну а если водитель в зимней одежде? Деть ее здесь решительно некуда, а уместиться между спинкой сиденья и рулем будет уж совсем сложно. Но ведь шофёры автомобилей скорой помощи в те давние времена справедливо считались водительской элитой и приспосабливались к любым, как сказал бы армейский устав, тяготам и лишениям.

Приборы Победы по информативности могут поспорить с иными ­современными.

Пластмассовая отделка салона выпускалась разных цветов — от почти ­желтого до серого.

У поздних Побед на этом месте появился радиоприемник.



Санитарным службам были даны рекомендации нанимать невысоких и щуплых водителей.

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Главный плюс в том, что это нормальный легковой автомобиль с современным и комфортным по тем временам салоном, оснащенный богатым набором приборов (есть даже часы), хорошей печкой и относительно легким рулем (по крайней мере легче, чем у грузовика ГАЗ‑51). На фоне предвоенных ГАЗ-М1 и даже ЗИС‑101 более свежий ГАЗ-М20 — огромный шаг вперед.

Салон, как и у прочих санитарок, отделан самым простым, зато легко моющимся кожзамом. За спинкой переднего сиденья — перегородка с занавесками, а за ней — небольшой врачебный «кабинет». Справа — единственное сиденье для санитара или врача, а по левую руку от него — носилки, поставленные чуть под углом: иначе они не поместились бы. Тем более что здесь же, у правого борта, стоит запасное колесо. Кстати, поляки, позже построившие похожую санитарную Варшаву, сделали версию с запаской, укрепленной снаружи, на крышке багажника. Но такое решение требует хитрого откидного кронштейна. Ведь носилки, как и в другие легковые санитарки, загружали, подняв крышку багажника, - благо, автомобили тогда были высокие.

Перед самым ветровым стеклом — выключатель стеклоочистителей, а чуть ближе к водителю — тумблер указателей поворота.

Стандартный унифицированный переключатель света фар — с ближнего на дальний.

На ранних (до 1952 года) Победах рычаг переключения передач стоял на полу, как у ГАЗ‑69.



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Важное преимущество этой машины в том, что на ходу она — обычная Победа. Подвеска и высокие шины умело противостоят неровностям, включая современные «лежачие полицейские». Ход достаточно мягкий, комфортный. По своему опыту знаю, чтó значит разница в подвеске скорой для того, кого в ней везут. Да и врачу в машине с такой подвеской работать удобнее. Кроме того, у Победы приличные по тем временам разгон и торможение. Сейчас все ее характеристики вызывают улыбку, но дело-то было семь десятилетий назад!

В общем, если везти больного не час, то такая Победа была далеко не худшим санитарным автомобилем своего времени. Тесновато, но светло, тепло и даже мягко.

Польский след Копии Победы, а затем заметно модернизированные машины на основе ГАЗ-М20, в том числе в санитарном исполнении, под именем Warszawa делали в Польше, на заводе FSO. Первые медицинские Варшавы, судя по всему, были прямыми аналогами советских. Они даже сохраняли надпись Победа на боковине капота.

Позднее, вплоть до начала 1970‑х, делали более удобные универсалы на базе моделей Warszawa 203 и 223 — аналоги наших санитарок на базе Волги.



Служба спасения

Немногочисленные санитарные Победы (стандартные машины в стране тоже были далеко не в избытке) отработали своё и уступили место более совершенным автомобилям. Но даже когда наступила эра просторных и удобных рафиков, легковые санитарки не перевелись, - однако теперь это были уже куда более удобные для такой службы универсалы.

Что осталось в истории от медицинских Побед, кроме старых, мутных фотографий? Да вот этот автомобиль, с профессионализмом и любовью воссозданный фактически из развалюхи. Здорово, что теперь его можно увидеть, рассмотреть в деталях, а если повезет — даже поездить на нем. И вообще он в таком состоянии, что готов снова, как и много лет назад, приступить к работе. Но это — в крайнем случае. Будем здоровы!

Передняя часть санитарной Победы практически такая же, как в стандартном автомобиле. Отличие — сиденье из легко моющегося кожзама, которое максимально придвинуто к рулю.

Носилки в машину задвигáли, подняв стандартную крышку багажника. Благо, автомобиль — высокий. Рядом с носилками — место врача, перед ним — перегородка с занавесками и окошко для переговоров с сидящими спереди.

Вкус победы

Производство Победы ГАЗ-М20 начали в 1946 году. Автомобиль оснастили 50‑сильной рядной «четверкой» объемом 2,1 литра и трехступенчатой коробкой передач. С 1955 года выпускали модернизированный ГАЗ-М20В с 52‑сильным двигателем. На часть поздних машин ставили 2,4-литровые моторы мощностью 65 и 70 л.с. - такие же, как на ранние Волги ГАЗ-М21.

ГАЗ-М20 Победа

Помимо седанов делали версии с мягкой крышей и, в очень небольших количествах, автомобили ГАЗ-М20Г с шестицилиндровым 90‑сильным двигателем, предназначенные для спецслужб. Небольшие предприятия строили на базе Победы пикапы, фургоны, машины для милиции и медицинской службы. Всего до весны 1958 года изготовили около 236 тысяч автомобилей Победа.

Редакция благодарит Евгения Магакова за предоставленный автомобиль и помощь в организации съемки.

Уникальная Победа ГАЗ-М20: ретротест машины cкорой помощи Эта санитарка воссоздана по фотоснимкам и чертежам с такой тщательностью и точностью, что стремительно переносит нас в конец 1940‑х, в далекое послевоенное время — радостное и очень сложное. Уникальная Победа ГАЗ-М20: ретротест машины cкорой помощи







