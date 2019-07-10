Это наша Победа! — 18 неизвестных модификаций Победа ГАЗ-М20 — один из любимых и почитаемых советских автомобилей. Делали машину и в Польше — под именем Warzsawa. Причем куда дольше, чем в СССР. Некоторых польских версий у нас в стране явно не хватало. Зачем нужны метки на спидометре: два правильных объяснения! Яркие цветные риски на спидометре автомобиля появились очень давно, но автолюбители до сих пор спорят об их предназначении. «За рулем» вносит ясность. Сосед закрыл всем проезд — вот что с ним можно сделать (законного) Такие ситуации знакомы каждому: то под окном сигнализация орет по ночам, то мешает проехать припаркованная во дворе вторым рядом чья-то машина... Где искать управу на автовладельцев-нарушителей, разъясняет глава Госавтоинспекции.