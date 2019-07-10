Материалы по темеПобеда ГАЗ-М20 — чья копия?
Разнообразием кузовов Победы ГАЗ-М20 советских потребителей не баловали: на Горьковском заводе выпускали лишь седаны и кабриолеты. Последние, кстати, очень недолго.
Правда, были у Победы и довольно редкие, немассовые модификации. Поляки же, получив лицензию на нашу модель, пошли в производстве своей Warzsawa немного иным, хотя отчасти и совпадающим с советским путем. В известной мере советские и польские модификации дополняли друг друга, составив длинный и необычный модельный ряд.
Прикинем, сколько всего могло бы быть модификаций у Победы-Варшавы. В галерее ниже — 18 модификаций.
- Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе и других странах, смотрите и читайте тут.
- Как отзывались о наших моделях искушенные западные журналисты, читайте в этой публикации.
- Сравнить ГАЗ-М20 с европейскими аналогами второй половины 1940-х предлагаем здесь.
- Ретротест ГАЗ-М20 читайте тут...
- ...а ГАЗ-М72 — тут.
Фото: из архива автора
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