Какой могла быть наша Победа — 18 неизвестных модификаций — журнал За рулем

Это наша Победа! — 18 неизвестных модификаций

Победа ГАЗ-М20 — один из любимых и почитаемых советских автомобилей. Делали машину и в Польше — под именем Warzsawa. Причем куда дольше, чем в СССР. Некоторых польских версий у нас в стране явно не хватало.

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Разнообразием кузовов Победы ГАЗ-М20 советских потребителей не баловали: на Горьковском заводе выпускали лишь седаны и кабриолеты. Последние, кстати, очень недолго.

Правда, были у Победы и довольно редкие, немассовые модификации. Поляки же, получив лицензию на нашу модель, пошли в производстве своей Warzsawa немного иным, хотя отчасти и совпадающим с советским путем. В известной мере советские и польские модификации дополняли друг друга, составив длинный и необычный модельный ряд.

Прикинем, сколько всего могло бы быть модификаций у Победы-Варшавы. В галерее ниже — 18 модификаций.

Это наша Победа! — 18 неизвестных модификаций

  • Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе и других странах, смотрите и читайте тут.
  • Как отзывались о наших моделях искушенные западные журналисты, читайте в этой публикации.
  • Сравнить ГАЗ-М20 с европейскими аналогами второй половины 1940-х предлагаем здесь.
  • Ретротест ГАЗ-М20 читайте тут...
  • ...а ГАЗ-М72 — тут.

Фото: из архива автора
Это наша Победа! — 18 неизвестных модификаций
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