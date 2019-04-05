Самый популярный грузовик СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели

Самый массовый в истории СССР грузовик — ГАЗ-51 делали почти тридцать лет, с 1946 по 1975 годы. За это время изготовили около 3,5 млн экземпляров. Рекорд за всю историю СССР!

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Машины собирали в Горьком и Иркутске, где изготовили около 14 000 «газонов».

В несколько измененном виде ГАЗ-51 десятилетиями выпускали в Китае, в Северной Корее, в Польше. Водители очень ценили автомобиль за простоту, надежность и ремонтопригодность.

Прибавим к ГАЗ-51 и 474 464 полноприводных ГАЗ-63, созданных на базе 51-го. Множество специализированных заводов делали самые разные — серийные и опытные модификации 51-х и 63-х «газонов». Вот самые редкие из них мы и вспомним — смотрите галерею ниже.

Самый популярный грузовик СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели
  • Подборка самых редких, мелкосерийных и совсем несерийных отечественных военных автомобилей здесь.
  • Легковые автомобили Советской Армии мы собрали в этой галерее.
  • Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.
  • Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
  • Отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера, — здесь.
Фото: из архива автора
Самый популярный грузовик СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели
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