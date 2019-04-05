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Машины собирали в Горьком и Иркутске, где изготовили около 14 000 «газонов».
В несколько измененном виде ГАЗ-51 десятилетиями выпускали в Китае, в Северной Корее, в Польше. Водители очень ценили автомобиль за простоту, надежность и ремонтопригодность.
Прибавим к ГАЗ-51 и 474 464 полноприводных ГАЗ-63, созданных на базе 51-го. Множество специализированных заводов делали самые разные — серийные и опытные модификации 51-х и 63-х «газонов». Вот самые редкие из них мы и вспомним — смотрите галерею ниже.
- Подборка самых редких, мелкосерийных и совсем несерийных отечественных военных автомобилей здесь.
- Легковые автомобили Советской Армии мы собрали в этой галерее.
- Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.
- Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.
- Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
- Отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера, — здесь.
Фото: из архива автора
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