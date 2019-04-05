Самый популярный грузовик СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели

Самый массовый в истории СССР грузовик — ГАЗ-51 делали почти тридцать лет, с 1946 по 1975 годы. За это время изготовили около 3,5 млн экземпляров. Рекорд за всю историю СССР!