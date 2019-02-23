На таких машинах мы не служили! 13 уникальных авто

ЗР рассказывает о самых редких, мелкосерийных и совсем несерийных отечественных военных автомобилях.

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Для автомобилиста День защитника Отечества  — повод вспомнить машины, с которыми сталкивались в былые времена на службе. Но еще интересней познакомиться с редкими машинами, а заодно и с теми, что так и не стали серийными.

Причем большинство из них проектировали как автомобили двойного назначения: предполагалось, что они будут не только служить в войсках, но и работать в народном хозяйстве, а иные — даже попадать в руки частных владельцев.

Вот на чем мы могли бы служить. А может, и ездить на гражданке…

На таких машинах мы не служили! 13 уникальных авто


  • Легковые автомобили Советской Армии мы собрали в этой галерее.
  • Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.
  • Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
  • Отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера, — здесь.
  • Баловать приятными и полезными подарками своих близких можно не только в праздники, но и в обычные дни. Взгляните на подборку полезных аксессуаров от нашего интернет-магазина: они могут пригодиться и понравиться не только мужчинам!

Фото: из архива автора

На таких машинах мы не служили! 13 уникальных авто
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