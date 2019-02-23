ЗР рассказывает о самых редких, мелкосерийных и совсем несерийных отечественных военных автомобилях.

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Для автомобилиста День защитника Отечества — повод вспомнить машины, с которыми сталкивались в былые времена на службе. Но еще интересней познакомиться с редкими машинами, а заодно и с теми, что так и не стали серийными.

Причем большинство из них проектировали как автомобили двойного назначения: предполагалось, что они будут не только служить в войсках, но и работать в народном хозяйстве, а иные — даже попадать в руки частных владельцев.

Вот на чем мы могли бы служить. А может, и ездить на гражданке…





Легковые автомобили Советской Армии мы собрали в этой галерее.

Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.

Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.

Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.

Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...

...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.

Отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера, — здесь.

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