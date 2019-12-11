12 «козликов» ГАЗ-69, которых вы не видели (есть и зарубежные)

«За рулем» собрал все редчайшие версии одного из самых массовых советских автомобилей. Оказывается, ГАЗ-69 имел все шансы стать советским Ленд Ровером, но ему помешал «уазик».

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Трудно найти гражданина СССР, который не знал бы ГАЗ-69 — знаменитый горьковский и ульяновский внедорожник по прозвищу «козлик» (или «козел» — в зависимости от настроения и ситуации). Их и сейчас еще очень много — бережно отреставрированных или причудливо тюнингованных, Многие общались с ним и в мирной жизни, и в армии, а остальные, уж точно, видели на дорогах. К 69-м за 20 лет производства, а потом еще и несколько десятилетий эксплуатации привыкли, как к родным. За эти годы ГАЗ-69 оброс множеством очень редких и необычных модификаций — опытных образцов, мелкосерийных версий, причем не только отечественных, но даже импортных.

Уже в конце 1950-х, едва освоив производство автомобилей семейства ГАЗ-69, переданное из Горького, в Ульяновске стали создавать оригинальные модификации. В первую очередь, по программе «универсальная строительная машина» (УСМ). В рамках этой программы из ГАЗ-69 сделали УАЗ-455 — забавный самосвал на 500 кг с гидроприводом кузова. На машину, как и на другие грузовые версии, планировали ставить форсированный 65-сильный мотор. Но спрос на стандартные козлики был огромен, и «растрачивать» их на самосвалы не стали.

УАЗ-455

Не менее забавная машина — седельный тягач УАЗ-456. Под него на заводе создали и полуприцепы — бортовой и даже рефрижератор. Но и эта версия не вышла из стадии опытного образца.

УАЗ-456

Варианты модернизации семейства в Ульяновске прикидывали уже в начале 1960-х. Одни из образцов — ГАЗ 69М, вроде бы, предложила некая британская фирма. Связь с Land Rover, действительно, прослеживается. Но в итоге путь модернизации свернул в сторону УАЗ-469, который встал на конвейер в 1972-м.

ГАЗ-69М

Среди множества малосерийных модификаций — для армии, милиции, пожарных был и вариант уборочной машины для коммунальной службы Москвы. Относительно компактный автомобиль мог ведь убирать и тротуары.

Коммунальная машина на базе ГАЗ-69

А необычный пожарный ГАЗ-69 с удлиненным задним свесом и дополнительными дверями сделали для пионерлагеря «Артек» в единственном, видимо, экземпляре.

Пожарный ГАЗ-69

Ульяновский завод машин с цельнометаллическими кузовами серийно не выпускал. Этим занимались несколько ремзаводов в разных городах Союза, в меру своих сил пристраивая вместо брезента металлические крыши. Пожалуй, самым элегантным выглядел вариант Тартуского авторемонтного завода, больше известного в СССР продуктовыми фургонами на шасси ГАЗ. Такой универсал имел даже собственное название — ТА-24.

ТА-24

Еще более необычные машины делала эстонская «Сельхозтехника» в поселке Нуйа. Кузов представлял собой гибрид ГАЗ-69 и ГАЗ-52. Получался симпатичный, аккуратный и вместительный универсал.

ГАЗ-69 — вариант эстонской «Сельхозтехники»

Среди стран, куда экспортировали козлики, была и Исландия, климат которой тоже не способствовал эксплуатации машин с брезентовой крышей и боковинами. Поэтому там для ГАЗ-69 самостоятельно делали свои варианты закрытых кузовов.

ГАЗ-69 в Исландии

В Исландии же соорудили и оригинальный пожарный автомобиль на базе «козлика» с удлиненной базой.

Исландская пожарка на основе ГАЗ-69

Автомобили со сложно произносимым для нас и трудным даже для уха именем Kaengsaeng — продукция одного из заводов до сих пор почти закрытой от мира Северной Кореи. Причем грузовики с передком ГАЗ-69 — с приводом лишь на задние колеса.

Kaengsaeng из Северной Кореи

В 1965 году на ярмарке в Дамаске выставили автомобиль, очень напоминающий Land Rover. Однако на передке у него красовалась русскоязычная надпись «Ульяновец». Такие машины с кустарными кузовами в Сирии делали на закупленных в СССР шасси ГАЗ-69. Существовал и вариант с передком, напоминающим экспериментальные еще ульяновские машины, которые были предшественниками УАЗ-469.

Сирийский внедорожник на шасси ГАЗ-69

Не счесть тюнинговых версий 69-х «козликов». Первые появились еще во времена СССР. Как правило, доработки делали более комфортным пребывание водителя и пассажиров. Один из народных вариантов — симпатичный гибрид ГАЗ-69 и ульяновской же «буханки».

ГАЗ-69 — вариант народного тюнинга.