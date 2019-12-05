Полноприводные Волги, Москвичи и Лады: 10 советских quattro

Многие годы в СССР считали, что полный привод нужен лишь для улучшения проходимости. Но в 1980-е появились первые отечественные «кваттро».

С тех пор как мир в 1980-м познакомился с Audi quattro — скоростным спорткупе с четырьмя ведущими колесами, эпидемия создания подобных автомобилей распространялась с колоссальной скоростью.

Audi не был первым автомобилем, где полный привод сделали в первую очередь не для ползанья по грязи, а для более полной реализации возможностей мощного мотора и улучшения управляемости. Эту модель отличали особо тщательная инженерная проработка и филигранная доводка.

Вслед за десятком фирм, которые стали заниматься подобными конструкциями, идеей заинтересовались, конечно, и советские инженеры. Но специфический отечественный рынок (вернее — его отсутствие) подобным затеям не способствовали. Тем не менее во второй половине 1980-х наши заводы постепенно стали создавать свои «кваттро».

ВАЗ-2108 4х4 (ВАЗ-29084)

Началось все, конечно, с ралли — с автомобилей международной группы В. В 1988-м в Тольятти построили ВАЗ-2108 4х4 (он же — ВАЗ-29084). От «восьмерки» в машине осталось немного. Двигатель объемом 1,85 л и мощностью 150 л.с. стоял в базе, за сиденьями и приводил все колеса. Конечно, для серийного производства такая конструкция была непригодна. Впрочем, если бы дело всерьез дошло до международной омологации, партию машин все же сделали бы. Но — не случилось.

Москвич-21416

Тем временем на АЗЛК создали более близкую к повседневной жизни полноприводную конструкцию — Москвич-21416. Первые прототипы имели так называемую свободную трансмиссию — без межосевого дифференциала и с межколесными без блокировки. Те, кто ездил на таких автомобилях, вспоминали, что на скользких покрытиях, а иногда и просто на высокой скорости машины вели себя, как необузданные звери. Прорабатывая с британской фирмой FFD варианты трансмиссий, в частности — с вискомуфтой, остановились на простых и дешевых дифференциалах повышенного трения Quafe. Автомобиль максимально унифицировали со стандартным Москвичом. Однако сзади была независимая подвеска со стойками, аналогичными передним.

ГАЗ-3105 Волга

Не менее интересна была Волга ГАЗ-3105 — представительский автомобиль, который должен был сменить Чайку. От нее новая Волга ушла, как космическая ракета от стартовой площадки. Двигатель V8 объемом 3.4 л развивал 170 л.с. и работал с пятиступенчатой механической коробкой передач. Полный привод — с возможностью блокировки межосевого дифференциала. Привод к переднему дифференциалу шел внутри полого вторичного вала коробки передач. Испытатели отзывались о ГАЗ-3105 хорошо. Но те, кому в первую очередь адресовали дорогущую Волгу, — государственные чиновники уже теряли интерес к отечественной продукции. Тираж ГАЗ-3105 составил менее шести десятков машин.

Lada Samara T3

Свой вариант раллийной «кваттро» с внешностью ВАЗ-2108 создала и французская фирма Poch для марафона «Париж-Дакар». От советской машины у Lada Samara T3 остались, правда, лишь некоторые внешние черты и отдельные элементы. Под кузовом собранным на трубчатой раме стоял двигатель и узлы трансмиссии Porsche 959. Мотор в 3,6 л мощностью около 300 л.с. расположили в базе. Тем не менее интерес к Lada Samara французский спортпрототип увеличил.

НАМИ-0290 Апельсин

Еще одни советский спортпрототип для ралли — НАМИ-0290 Апельсин. Машина базировалась на кузове ЗАЗ-1102 Таврия и некоторых узлах Нивы. В базе, за сиденьями стоял двигатель ВАЗ-2106 с турбонаддувом, развивавший около 120 л.с. Апельсин стал одним из знаков бурного, как казалось тогда, подъема советского автомобилестроения середины 1980-х.

Lada 4x4 Victory

Уже в начале 1990-х на волне расцвета отечественного тюнинга тольяттинская фирма Металлик-Квадро создала ВАЗ-21099 Виктория (Lada 4x4 Victory). Внешне почти неотличимый от стандартного, автомобиль в приводе задних колес оснастили узлами полноприводного Volkswagen Golf с вискомуфтой. Машину делали единичными экземплярами. Так что даже мелкосерийной ее можно считать условно.

ИЖ-2126 4х4

В конце 1980-х за полный привод взялся и ижевский завод. Первые опытные образцы в начале 1990-х сделала тюнинговая фирма Норма-Авто. Машины проектировали под двигатели ВАЗ или УЗАМ, к стандартной коробке передач добавляли оригинальную раздатку. Спереди на подрамнике закрепили редуктор Нивы, а к колесам протянули укороченные приводы от того же внедорожника. На машины продольно ставили и двигатель ВАЗ-21084 рабочим объемом 1,6 л, мощностью 84 л.с.

Предусматривали два варианта автомобиля: дорожный без понижающей передачи и вседорожный — с двухстепнчатой раздаткой. В 1998-м сделали даже прототип со 130-сильным двигателем Hyundai и с независимой задней подвеской собственной конструкции. Пробовали разные, в том числе импортные, коробки передач. Предусмотрели межосевую блокировку дифференциала, включаемую кнопкой. Получился прямо российский Subaru с максималкой в 180 км/ч. Но цена такого ИЖа приближалась если и не к субаровской, то к стоимости приличной иномарки.

Москвич-2144 Иван Калита

Условно серийными можно считать седаны завода Москвич (ранее — АЗЛК) 1990-х, которые в мизерных, правда, количествах делали под индексом 2144 с французскими моторами Renault мощностью 112 л.с. и 145 л.с. под именами Князь Владимир и Калита.

ГАЗ-3104

На ГАЗе к полноприводной схеме пытались вернуться в конце 1990-х, когда построили опытный образец ГАЗ-3103. Но дело этим и ограничилось.

Lada 111 GTi 2.0 4x4

Полноприводный универсал ВАЗ-21116-04 (Lada 111 GTi 2.0 4x4) — с вискомуфтой в трансмиссии, независимой задней подвеской, дисковыми тормозами по кругу. На машине стоял 150-сильный 2-литровый двигатель Opel. Создали и более демократичный вариант — ВАЗ-21113-04 c отечественным двигателем. Но и такая версия серийной не стала.

Теперь дело за полноприволдным Аурусом. Но насколько он будет серийным?

Полноприводные Волги, Москвичи и Лады: 10 советских quattro Многие годы в СССР считали, что полный привод нужен лишь для улучшения проходимости. Но в 1980-е появились первые отечественные «кваттро». Полноприводные Волги, Москвичи и Лады: 10 советских quattro