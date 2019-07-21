Тот самый Москвич-2141: 15 модификаций, которых вы не видели

Последняя в истории завода АЗЛК модель имела не очень счастливую судьбу, зато гораздо более интересную историю.

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Многообещающий дебют в 1986 году Москвича-2141 — первого в истории завода переднеприводного автомобиля — сразу омрачился отсутствием по-настоящему подходящего вместительному хэтчбеку мотора. Двигатели УЗАМ объемом 1,5 л и ВАЗ объемом 1,6 л были для него явно слабоваты.

Кроме того, новинку не отличало высокое качество изготовления. Однако у машины были и достоинства.

К тому же при ее создании планировали, разумеется, и модификации, которыми 41-й действительно оброс. Только совсем другими — сделанными, кстати, в том числе и за рубежом. Чего только среди них не было! Правда, в основном опытные образцы, в лучшем случае — мелкосерийные версии. Сегодня, когда страсти по заводу более-менее улеглись, на все это можно смотреть просто с исторических позиций.

Калита, Юрий Долгорукий, Дуэт и еще ряд малоизвестных 41-х — в галерее ниже.