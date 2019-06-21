14 автомобильных марок, исчезнувших в наши дни

ЗИЛ, Москвич, ЗАЗ и ЛуАЗ, SAAB, Mercury, Rover... — эти и другие бренды, существовавшие десятилетиями, а то и больше века, совсем недавно стали достоянием истории. «За рулем» рассказывает, почему так получилось и много ли мы потеряли.

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В длинной, более чем вековой автомобильной истории сотни и даже тысячи марок, успев или не успев блеснуть, прекратили свое существование.

Некоторые были известны десятилетиями, а машины с их логотипом разошлись по миру большими или даже огромными тиражами. Иные бренды существовали лет пять, а то и вовсе — год-два. Среди них были и особенно известные, прославленные, казавшиеся вечными.

Некоторые бренды, по сути, числились даже частицами национального достояния стран, где они появились. Когда-то Франция были немыслима без имен Delage, Talbot, SIMCA, Германия гордилась брендами Horch и NSU точно так же, как британцы гордились автомобилями Truimph и Wolseley, а американцы — Cord и Packard.

Автомобильные компании, а с ними и марки прекращают существование и в нынешнем ХХI столетии. Ну что ж, проводим в историю потери последних пары десятилетий. В том числе и очень хорошо нам знакомые.

Запорожцы, которых вы никогда не видели, собраны в этой публикации.

Малоизвестные машины марки Москвич — тут.

Марки, сошедшие со сцены во второй половине прошлого и даже в начале нынешнего столетия, мы вспоминали здесь.

Самые провальные автомобили XXI века вы найдете по этой ссылке.

Фото и истории машин с трудной судьбой — тут.

Фото: из архива редакции