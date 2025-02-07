Народная машина в СССР и на Западе — что общего и в чем разница
«За рулем» сравнил ЗАЗ‑965 и иномарки, которые могли быть его конкурентами
При создании первого Запорожца ЗАЗ‑965 широко использовали решения, применявшиеся на автомобилях Fiat 600 и Volkswagen Käfer. У итальянской машины заимствовали конструкцию кузова, у немецкой – схему передней подвески. Но к началу серийного производства ЗАЗ‑965 в этом классе среди европейских машин появились уже и новые оригинальные модели.
ЗАЗ‑965
ЗАЗ‑965 популярного в Европе класса при длине 3330 мм имел колесную базу 2023 мм. Проектируя автомобиль, советские дизайнеры старательно уходили от стилистики Fiat 600 1955 года. Однако общие с итальянской машиной черты, конечно, сохранились.
ЗАЗ‑965 имел популярную тогда в этом классе заднемоторную компоновку. Снаряженная масса – 650 кг, что соответствовало европейским аналогам.
Двигатель Запорожца, как и у аналогов, имел воздушное охлаждение и довольно редкую для этого класса конфигурацию – V4. Первый вариант мотора объемом 0,75 л (66×54,5 мм) развивал всего 23 л. с. при 4500 об/мин, но имел низкую степень сжатия – всего 6,5. С 1962 года на Запорожцы ставили мотор с такой же степенью сжатия, но объемом 0,9 л (72×54,5 мм), развивающий 27 л. с. при 4000 об/мин.
На ЗАЗ‑965 стояла механическая четырехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на 2–4 передачах.
Тормоза на всех колесах – гидравлические, барабанные. Такие же были у немецкой и у голландской машин.
Конструкцию независимой передней подвески на поперечных торсионах Запорожца заимствовали у Фольксвагена.
Задняя подвеска ЗАЗ‑965 – независимая, пружинная, на продольных рычагах.
BMW 700
BMW 700 пришел на смену компактному вагончику BMW 600 и получил более «взрослый» и модный дизайн. Машина была немного больше Запорожца: длина – 3540 мм, база – 2120 мм. Помимо стандартной версии выпускали купе спортивного стиля и кабриолет.
BMW 700, как Запорожец и как предыдущая баварская модель BMW 600, был заднемоторным. При больших размерах автомобиль был чуть легче ЗАЗ‑965 – 630 кг.
Двухцилиндровый оппозитный воздушник при степени сжатия 7,5 и рабочем объеме 0,7 л (73×78 мм) развивал 30 л. с. при 5000 об/мин. Была и версия с двумя карбюраторами и степенью сжатия 9,0. Такой мотор выдавал 40 л. с. при 5700 об/мин.
Коробка передач – механическая, с синхронизаторами на всех четырех передачах.
Передняя подвеска – независимая, пружинная.
У BMW 700 – независимая задняя подвеска с продольными рычагами и амортизаторными стойками.
DAF 750 (Daffodil)
DAF 750 (Daffodil) из Голландии был длиннее аналогов – 3620 мм, но база лишь на 27 мм больше, чем у ЗАЗ‑965 – 2050 мм. Выпускали также фургон и кабриолет.
На ДАФе тоже стоял двухцилиндровый оппозитный двигатель воздушного охлаждения. Рабочий объем мотора – 0,75 л (85,5×65), степень сжатия невысокая – 7,1, мощность – 30 л. с. при 4000 об/мин.
На DAF у задней оси стоял традиционный уже для фирмы вариатор с силовым диапазоном 16,4–3,9. Задняя подвеска голландской микролитражки – независимая, пружинная.
DAF имел классическую компоновку и независимую переднюю подвеску с амортизаторными стойками. Машина чуть тяжелее ЗАЗ‑965: снаряженная масса – 660 кг.
Одним воздухом
В начале 1960‑х годов конструктивно ЗАЗ‑965 вполне соответствовал зарубежным аналогам с моторами воздушного охлаждения.
Низкая по сравнению с конкурентами мощность была обусловлена невысокой степенью сжатия в расчете на низкооктановый бензин.
Конечно, дизайн Запорожца был менее модным, чем у ровесников, но в Европе выпускали и модели с более архаичной стилистикой.
- Запорожский завод запустил новую модель в 1966 году. Но у ЗАЗ‑966 были уже и новые, более современные конкуренты.
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Фото:из архива «За рулем»
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07.02.2025
Фото:из архива «За рулем»
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