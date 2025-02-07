Народная машина в СССР и на Западе — что общего и в чем разница

Двигатель Запорожца, как и у аналогов, имел воздушное охлаждение и довольно редкую для этого класса конфигурацию – V4. Первый вариант мотора объемом 0,75 л (66×54,5 мм) развивал всего 23 л. с. при 4500 об/мин, но имел низкую степень сжатия – всего 6,5. С 1962 года на Запорожцы ставили мотор с такой же степенью сжатия, но объемом 0,9 л (72×54,5 мм), развива­ющий 27 л. с. при 4000 об/мин.