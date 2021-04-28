Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма

БАМ, объекты Олимпиады-80, нефтяные месторождения Западной Сибири... — тягачи и самосвалы из Европы везде потрудились на славу. А вот с «японцами» пришлось помучиться.

Мерседесы — в Москве, Вольво — в Ленинграде

Материалы по теме
Иностранцы в СССР: экзотика наших дорог

Всплеск закупок грузовиков пришелся на 1970‑е годы — период потепления отношений с Западом и роста международной торговли. Объединению «Совтрансавто», которое занималось международными перевозками, потребовались мощные и надежные тягачи. Магистральные МАЗы и даже появившиеся позже КАМАЗы уже во второй половине 1970‑х для этого не очень-то подходили. У наших машин была низка грузоподъемность, мощность и, соответственно, динамика, а надежность — невеликая.

Помимо тягачей Skoda, казавшихся нашим неизбалованным водителям верхом совершенства, закупали машины западных производителей. В Москве базировались, в основном, Мерседесы, а в Ленинграде — Volvo.

Volvo F89–32 долго и успешно работали в «Совтрансавто» на международных линиях.
Volvo F89–32 долго и успешно работали в «Совтрансавто» на международных линиях.

Материалы по теме
Грузовик застойных времен: как сделали передовой МАЗ‑500

Одним из самых распространенных стал трехосный Volvo F89–32, который поставляли к нам в вариантах колесной формулой 6×2 и 6×4. Шведские тягачи уверенно тянули полуприцепы полной массой до 30 500 кг (КАМАЗ‑54112 — 26 000 кг) со скоростью до 108 км/ч. Шестицилиндровый дизель рабочим объемом 11,97 л при 2200 об/мин развивал очень солидные по тем временам 330 л.с. Двигатель КАМАЗа выдавал 210 л.с., а самый мощный ярославский дизель — до 300 сил. На Volvo F89 стояла восьмиступенчатая коробка передач с двухступенчатым делителем. Шведские тягачи в Европе в ту пору были одними из самых продвинутых.

Как и Mercedes-Benz 2232S — еще один флагман советских международных перевозок. Первые 100 немецких тягачей пришли в СССР в 1975 году. Трехосный Mercedes-Benz 2232S буксировал полуприцеп полной массой 29 070 кг. Двигатель V10 рабочим объемом 16 л развивал 320 л.с. при 2500 об/мин. Автомобиль с восьмиступенчатой коробкой передач и двухступенчатым делителем достигал скорости 98 км/ч.

Трехосные тягачи Mercedes-Benz 2232S — одни из самых продвинутых грузовиков в СССР в 1970‑е годы.
Трехосные тягачи Mercedes-Benz 2232S — одни из самых продвинутых грузовиков в СССР в 1970‑е годы.

Материалы по теме
Самые доступные иномарки в СССР — грузовики, конечно!

Компания Daimler-Benz на нашем рынке была одной из самых активных. Особенно после фирменной выставки в Сокольниках в 1973 году, у входа на которую всё время ее работы очередь не исчезала. Помимо тягачей, которых в общей сложности закупили более 1000 штук, в Москве в коммунальной службе работали и знаменитые полноприводные машины Mercedes-Benz Unimog — нечто среднее между автомобилем и трактором. Кроме того, в 1978 году в Союз пришли три комфортабельных междугородних автобуса Mercedes-Benz O302, а перед Олимпиадой 1980 года Москва получила 16 реанимобилей на базе Mercedes-Benz L409, дооборудованных компанией Binz. Эти санитарки были гораздо просторней и удобней РАФов — даже тех, чтобы были оснащены высокой крышей финской фирмы Tamro.

Западногерманские и шведские магистральные тягачи прочно прижились в Союзе. С конца 1970‑х к нам пошли новые Volvо F12 c 12‑литровым 320‑сильным двигателем. Помимо тягачей марки Volvo, появлялись и шасси, в основном, с фургонами-рефрижераторами. А семью немецких грузовиков пополнил двухосный тягач Mercedes-Вenz 1735 c 366‑сильным двигателем.

Магистральный тягач Volvo FH12 с третьей подъемной, не ведущей осью.
Магистральный тягач Volvo FH12 с третьей подъемной, не ведущей осью.

Западногерманский полноприводный Unimog на одной из выставок в Москве.
Западногерманский полноприводный Unimog на одной из выставок в Москве.

Как Советский Союз спас Magirus-Deutz

Материалы по теме
Великий и могучий: ретротест того самого КрАЗа

В 1970‑е в СССР не хватало не только мощных и надежных тягачей, но и самосвалов высокой грузоподъемности. КрАЗ, даже вместе с КАМАЗом, потребностей в таких машинах не покрывали. Особенно, когда начались масштабные стройки на нефтяных месторождениях Западной Сибири и строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Позднее вполне справедливо говорили, что именно Советский Союз спас тогда от краха одну из старейших компаний ФРГ — Magirus-Deutz. Советские заказы на ее самосвалы позволили фирме держаться на плаву, хотя потом она все же вошла в концерн IVECO. Капотные грузовики с характерным угловатым «носом» и дизелем воздушного охлаждения советские водители очень уважали за надежность, комфорт, мощный отопитель кабины. К нам поставляли шасси, бортовые грузовики и даже тягачи. Но львиную долю составляли именно самосвалы.

Трехосные Magirus-Deutz серии 290 с 310‑сильным двигателем работали, в частности, на БАМе.
Трехосные Magirus-Deutz серии 290 с 310‑сильным двигателем работали, в частности, на БАМе.

На двухосном самосвале Magirus-Deutz 232D грузоподъемностью 11 500 кг стояла «восьмерка» объемом 11,3 л, мощностью 248 л.с. Трехосный вариант — Magirus серии 290 вез 16 600 кг и был оснащен мотором V10 (14,14 л, 310 л.с.). Аналогичные двух- и трехосные бортовые грузовики имели грузоподъемность, соответственно, 10 и 14 тонн. В относительно небольших количествах у нас работали и полноприводные (6×6) Magirus-Deutz 380–30 с 306‑сильным двигателем и понижающей передачей. А перед Олимпиадой в организации Мосавтотехобслуживание появились эвакуаторы Magirus-Deutz серии 90 c 87‑сильными дизелями. Но их было очень мало — скорее, просто для расцвечивания праздничной олимпийской Москвы.

Капотные грузовики Magirus-Deutz с дизелем воздушного охлаждения советские водители уважали за надежность, комфорт и мощный отопитель кабины

Самосвалов Mаgirus-Deutz 232D грузоподъемностью 11 500 кг в СССР было много.
Самосвалов Mаgirus-Deutz 232D грузоподъемностью 11 500 кг в СССР было много.

Двигатель Магируса воздушного охлаждения скопировали для производства на заводе в Кустанае.
Двигатель Магируса воздушного охлаждения скопировали для производства на заводе в Кустанае.

Влияние Магирусов на автомобильную жизнь СССР выразилось не только в том, что машины работали у нас многие годы. В Казахстане, в Кустанае, начали строительство мощного завода двигателей по лицензии Magirus-Deutz. Завод толком, правда, так и не заработал — Казахстан стал независимым, а экономика бывшего СССР сильно изменилась. Зато самосвалы (уже под маркой IVECO) собирали на одном из первых в России совместном предприятии IVECO-УралАЗ.

Образцово‑показательный эвакуатор Magirus-Deutz фирмы Мосавтотехобслуживание.
Образцово‑показательный эвакуатор Magirus-Deutz фирмы Мосавтотехобслуживание.

Японские самосвалы (ну так себе...) и лесовозы (хорошие!)

Ареал обитания немецких самосвалов заканчивался, в основном, Западной Сибирью. А на Дальнем Востоке поработали и японские грузовики. Первые десять машин купили для испытаний еще в 1968–1969 годах. После мучений на Дмитровском полигоне накопился довольно солидный список претензий. В том числе, согласно отчетам по испытаниям, к сцеплению, электрике, дифференциалам.

Японцы, заинтересованные в экспорте, внимательно прислушались к мнению советских испытателей. В итоге доработанные грузовики закупали в значительных количествах. Правда, от двухосных самосвалов Fuso и Isuzu водители всё равно были не в восторге. Кстати, на них не было даже гидроусилителя руля. А вот полноприводные лесовозы, в основном Komatsu-Nissan KNWF 12T успешно работали вплоть до исчезновения СССР. Хорошо помню, по какому жуткому глиняному месиву могучие японские капотники уверенно таскали гигантские «хлысты» на лесоперевалочной базе в Усть-Камчатске в середине 1980‑х.

Японский самосвал Fuso T335LD на испытаниях на Дмитровском полигоне.
Японский самосвал Fuso T335LD на испытаниях на Дмитровском полигоне.

Трехосные самосвалы Nissan изощренно «мучили» на полигонных испытаниях.
Трехосные самосвалы Nissan изощренно «мучили» на полигонных испытаниях.

Полноприводный лесовоз Komatsu-Nissan KNWF12T.
Полноприводный лесовоз Komatsu-Nissan KNWF12T.

Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Тогда никто не предполагал, что всего через пятилетку и страна, и ее автопарк коренным образом изменятся, а о самой идее строительства коммунизма забудут как о страшном сне...

  • Концептуальные грузовики, созданные нашими дизайнерами в годы перестройки, — тут.
  • Во избежание превращения автомобиля в «неуправляемый снаряд» рекомендуется своевременная замена износившихся деталей тормозной системы: тормозных шлангов, дисков, колодок.
  • «За рулем» рекомендует иметь в багажнике огнетушитель на все случаи жизни.

Фото: из архива «За рулем»

Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма

БАМ, объекты Олимпиады-80, нефтяные месторождения Западной Сибири... — тягачи и самосвалы из Европы везде потрудились на славу. А вот с «японцами» пришлось помучиться.

Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236962Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236963Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236960Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236961Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236954Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236955Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236953Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236958Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236959Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236956Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236957Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма
Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма

БАМ, объекты Олимпиады-80, нефтяные месторождения Западной Сибири... — тягачи и самосвалы из Европы везде потрудились на славу. А вот с «японцами» пришлось помучиться.

Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236955Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236953Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236954Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236956Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236958Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236957Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236962Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236959Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236960Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236961Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма — фото 1236963Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
257
Оцените материал
2:0
Читать комментарии
Загрузка...