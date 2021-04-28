Герои пятилетки: Мерседесы, Ниссаны, Вольво на стройках коммунизма

БАМ, объекты Олимпиады-80, нефтяные месторождения Западной Сибири... — тягачи и самосвалы из Европы везде потрудились на славу. А вот с «японцами» пришлось помучиться.

Мерседесы — в Москве, Вольво — в Ленинграде

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Всплеск закупок грузовиков пришелся на 1970‑е годы — период потепления отношений с Западом и роста международной торговли. Объединению «Совтрансавто», которое занималось международными перевозками, потребовались мощные и надежные тягачи. Магистральные МАЗы и даже появившиеся позже КАМАЗы уже во второй половине 1970‑х для этого не очень-то подходили. У наших машин была низка грузоподъемность, мощность и, соответственно, динамика, а надежность — невеликая.

Помимо тягачей Skoda, казавшихся нашим неизбалованным водителям верхом совершенства, закупали машины западных производителей. В Москве базировались, в основном, Мерседесы, а в Ленинграде — Volvo.

Volvo F89–32 долго и успешно работали в «Совтрансавто» на международных линиях.

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Одним из самых распространенных стал трехосный Volvo F89–32, который поставляли к нам в вариантах колесной формулой 6×2 и 6×4. Шведские тягачи уверенно тянули полуприцепы полной массой до 30 500 кг (КАМАЗ‑54112 — 26 000 кг) со скоростью до 108 км/ч. Шестицилиндровый дизель рабочим объемом 11,97 л при 2200 об/мин развивал очень солидные по тем временам 330 л.с. Двигатель КАМАЗа выдавал 210 л.с., а самый мощный ярославский дизель — до 300 сил. На Volvo F89 стояла восьмиступенчатая коробка передач с двухступенчатым делителем. Шведские тягачи в Европе в ту пору были одними из самых продвинутых.

Как и Mercedes-Benz 2232S — еще один флагман советских международных перевозок. Первые 100 немецких тягачей пришли в СССР в 1975 году. Трехосный Mercedes-Benz 2232S буксировал полуприцеп полной массой 29 070 кг. Двигатель V10 рабочим объемом 16 л развивал 320 л.с. при 2500 об/мин. Автомобиль с восьмиступенчатой коробкой передач и двухступенчатым делителем достигал скорости 98 км/ч.

Трехосные тягачи Mercedes-Benz 2232S — одни из самых продвинутых грузовиков в СССР в 1970‑е годы.

Компания Daimler-Benz на нашем рынке была одной из самых активных. Особенно после фирменной выставки в Сокольниках в 1973 году, у входа на которую всё время ее работы очередь не исчезала. Помимо тягачей, которых в общей сложности закупили более 1000 штук, в Москве в коммунальной службе работали и знаменитые полноприводные машины Mercedes-Benz Unimog — нечто среднее между автомобилем и трактором. Кроме того, в 1978 году в Союз пришли три комфортабельных междугородних автобуса Mercedes-Benz O302, а перед Олимпиадой 1980 года Москва получила 16 реанимобилей на базе Mercedes-Benz L409, дооборудованных компанией Binz. Эти санитарки были гораздо просторней и удобней РАФов — даже тех, чтобы были оснащены высокой крышей финской фирмы Tamro.

Западногерманские и шведские магистральные тягачи прочно прижились в Союзе. С конца 1970‑х к нам пошли новые Volvо F12 c 12‑литровым 320‑сильным двигателем. Помимо тягачей марки Volvo, появлялись и шасси, в основном, с фургонами-рефрижераторами. А семью немецких грузовиков пополнил двухосный тягач Mercedes-Вenz 1735 c 366‑сильным двигателем.

Магистральный тягач Volvo FH12 с третьей подъемной, не ведущей осью. Западногерманский полноприводный Unimog на одной из выставок в Москве.

Как Советский Союз спас Magirus-Deutz

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В 1970‑е в СССР не хватало не только мощных и надежных тягачей, но и самосвалов высокой грузоподъемности. КрАЗ, даже вместе с КАМАЗом, потребностей в таких машинах не покрывали. Особенно, когда начались масштабные стройки на нефтяных месторождениях Западной Сибири и строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Позднее вполне справедливо говорили, что именно Советский Союз спас тогда от краха одну из старейших компаний ФРГ — Magirus-Deutz. Советские заказы на ее самосвалы позволили фирме держаться на плаву, хотя потом она все же вошла в концерн IVECO. Капотные грузовики с характерным угловатым «носом» и дизелем воздушного охлаждения советские водители очень уважали за надежность, комфорт, мощный отопитель кабины. К нам поставляли шасси, бортовые грузовики и даже тягачи. Но львиную долю составляли именно самосвалы.

Трехосные Magirus-Deutz серии 290 с 310‑сильным двигателем работали, в частности, на БАМе.

На двухосном самосвале Magirus-Deutz 232D грузоподъемностью 11 500 кг стояла «восьмерка» объемом 11,3 л, мощностью 248 л.с. Трехосный вариант — Magirus серии 290 вез 16 600 кг и был оснащен мотором V10 (14,14 л, 310 л.с.). Аналогичные двух- и трехосные бортовые грузовики имели грузоподъемность, соответственно, 10 и 14 тонн. В относительно небольших количествах у нас работали и полноприводные (6×6) Magirus-Deutz 380–30 с 306‑сильным двигателем и понижающей передачей. А перед Олимпиадой в организации Мосавтотехобслуживание появились эвакуаторы Magirus-Deutz серии 90 c 87‑сильными дизелями. Но их было очень мало — скорее, просто для расцвечивания праздничной олимпийской Москвы.

Капотные грузовики Magirus-Deutz с дизелем воздушного охлаждения советские водители уважали за надежность, комфорт и мощный отопитель кабины

Самосвалов Mаgirus-Deutz 232D грузоподъемностью 11 500 кг в СССР было много. Двигатель Магируса воздушного охлаждения скопировали для производства на заводе в Кустанае.

Влияние Магирусов на автомобильную жизнь СССР выразилось не только в том, что машины работали у нас многие годы. В Казахстане, в Кустанае, начали строительство мощного завода двигателей по лицензии Magirus-Deutz. Завод толком, правда, так и не заработал — Казахстан стал независимым, а экономика бывшего СССР сильно изменилась. Зато самосвалы (уже под маркой IVECO) собирали на одном из первых в России совместном предприятии IVECO-УралАЗ.

Образцово‑показательный эвакуатор Magirus-Deutz фирмы Мосавтотехобслуживание.

Японские самосвалы (ну так себе...) и лесовозы (хорошие!)

Ареал обитания немецких самосвалов заканчивался, в основном, Западной Сибирью. А на Дальнем Востоке поработали и японские грузовики. Первые десять машин купили для испытаний еще в 1968–1969 годах. После мучений на Дмитровском полигоне накопился довольно солидный список претензий. В том числе, согласно отчетам по испытаниям, к сцеплению, электрике, дифференциалам.

Японцы, заинтересованные в экспорте, внимательно прислушались к мнению советских испытателей. В итоге доработанные грузовики закупали в значительных количествах. Правда, от двухосных самосвалов Fuso и Isuzu водители всё равно были не в восторге. Кстати, на них не было даже гидроусилителя руля. А вот полноприводные лесовозы, в основном Komatsu-Nissan KNWF 12T успешно работали вплоть до исчезновения СССР. Хорошо помню, по какому жуткому глиняному месиву могучие японские капотники уверенно таскали гигантские «хлысты» на лесоперевалочной базе в Усть-Камчатске в середине 1980‑х.

Японский самосвал Fuso T335LD на испытаниях на Дмитровском полигоне.

Трехосные самосвалы Nissan изощренно «мучили» на полигонных испытаниях. Полноприводный лесовоз Komatsu-Nissan KNWF12T.

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Фото: из архива «За рулем»