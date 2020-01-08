По масштабам производства грузовиков Советский Союз занимал одно из ведущих мест в мире.

В Советском Союзе грузовики были главными автомобилями. Их в огромных количествах выпускали гигантские, большие, средние и маленькие заводы.

Почти каждый гражданин СССР так или иначе хоть раз в жизни сталкивался с самыми массовыми моделями. Кто-то учился на ГАЗе еще в автошколе, другие работали за рулем или служили водителями в армии. Ну а кто-то просто грузил в кузов мебель, переезжая в новую квартиру.

Некоторые модели были настолько массовыми и выпускали их так долго (одно не всегда, но почти всегда совпадало с другим), что их знали практически в каждом, даже самом отдаленном поселке Союза. Иные же автомобили знамениты тем, что стали эпохальными не только для советского автопрома, но, по сути, и для всей страны.

Здесь, конечно, далеко не все массовые грузовики СССР, но одни из самых заметных и значительных в истории нашего автопрома.

ГАЗ-АА

Самыми массовыми предвоенными грузовиками были простенькие (а теперь легендарные) полуторки (грузоподъемность 1,5 т) — ГАЗ-АА (сначала НАЗ-АА), которые по лицензии Ford делали с 1932 г. В 1938-м часть машин с 3,3-литровыми моторами в 50 л.с. вместо прежней версии в 40 л.с. официально стали носить имя ГАЗ-ММ. Полуторки прошли через войну и были сняты с производство отнюдь не сразу после Победы. Помимо Горьковского завода автомобили собирали в Москве, Ростове-на-Дону, а после войны до 1949-го — в Ульяновске. Изготовили чуть меньше 1,1 млн машин.

ЗИС-5

Не менее известна, а до войны и особенно уважаема за грузоподъемность была трехтонка ЗИС-5, производство которой начали в 1933-м. На автомобиль ставили 73-сильный мотор рабочим объемом 5,5 л, а на последние, послевоенные, московские машины, получившие имя ЗИС-50, — 90-сильный.

ЗИС-5, он же «Захар», помимо завода ЗИС с 1942 года выпускал УльЗИС в Ульяновске, а с 1944-го и УралЗИС в Миассе. Машину делали во множестве модификаций, на Урале — аж до 1958 года. Всего изготовили более 860 тыс. экземпляров, некоторые работали еще в начале 1970-х.

ГАЗ-51

ГАЗ-51 — символ послевоенного возрождения страны и рекордсмен по количеству выпущенных экземпляров за всю советскую историю: с 1946 по 1975 гг. сделали более 3,5 млн машин разных модификаций. Чуть больше 14 тысяч ГАЗ-51 собрали на Иркутском сборочном заводе, остальные — в Горьком. Автомобиль грузоподъемностью 2500 кг с «шестеркой» в 75 л.с. постепенно модернизировали (ранние машины имели, например, дерево-металлические кабины), но основа была неизменной. На шасси ГАЗ-51 делали самосвалы, седельные тягачи, спецмашины и, конечно, знаменитые «носатые» автобусы, которые строили примерно полтора десятка заводов по всей стране. А еще ГАЗ-51 славен тем, что его выпускали за рубежом: в Китае, Северной Корее и Польше.

ЗИС-150

Чуть позже, чем ГАЗ-51, — в 1947-м с конвейера в Москве стали сходить грузовики ЗИС-150. Машина грузоподъемностью 4000 кг, по сути, была совершенно новой. На водителей впечатление производила и просторная кабина, и 5-ступенчатая коробка передач, и пневматические тормоза, и, конечно же, двигатель мощностью 90 л.с. (позднее — 95 л.с.). До 1957-го изготовили почти 780 тыс. грузовиков разных модификаций. Потом, до 1965-го, выпустили еще 380 тысяч заметно модернизированных, но внешне похожих ЗИЛ-164. Тягачи и самосвалы строили и в Грузии под маркой КАЗ. Копии ЗИС-150 делали и в Китае.

ЯАЗ-200

Эпохальный — первый в стране серийный дизельный грузовик ЯАЗ-200, огромной по тем временам грузоподъемностью 7000 кг, появился в 1947-м. А прототип с кабиной американского Mack собрали еще в 1944-м. На машине стоял двухтактный дизель, сделанный по американской лицензии, — 4-цилиндровый, рабочим объемом 4,65 л, мощностью 110 л.с. До 1950 года в Ярославле собрали всего чуть более 1800 ЯАЗ-200, затем производство передали в Минск, где МАЗ-200 в нескольких модификациях делали вплоть до 1966-го.

ЗИЛ-157

Первым послевоенным автомобилем повышенной проходимости от завода имени Сталина стал ЗИС-151, производство которого начали осенью 1948-го. Трехосных машин с задними двухскатными колесами до 1958-го сделали почти 200 тысяч. Но более знаменитым стал все же модернизированный ЗИЛ-157, который в Москве стоял на конвейере с 1958 по 1982 годы. Трудно найти того, кто служил в армии в эти десятилетия и так или иначе не сталкивался с машиной, пользующейся отменной репутацией за проходимость и надежность. Трехосных ЗИЛ-157 грузоподъемностью 4500 кг с рядным шестицилиндровым 104-сильным (потом 110-сильным) двигателем в Москве собрали более 797 тысяч, еще около 160 тысяч сделали с 1977 до 1991 гг. на заводе УАМЗ в Новоуральске.

УАЗ-450

Ульяновская «буханка» отметила недавно 60-летие (!) конвейерной жизни. Конечно, по сравнению с 65-сильным УАЗ-450, выпуск которого начали в 1958-м, нынешние автомобили сильно отличаются. Но основа компоновки и стилистики была заложена именно тогда. С 1960-х параллельно делали и семейство УАЗ-451 с ведущей задней осью. Позднее семейства «буханок» и «головастиков», как некогда называли бортовые грузовики УАЗ-452, УАЗ-3741 и УАЗ-3303, приросло огромным количеством модификаций.

Опытные МАЗ-500 и МАЗ-503

Революционным для страны стало семейство грузовиков МАЗ-500 — первых серийных советских бескапотников с откидывающейся кабиной. Мелкими партиями автомобили с ярославским дизелем V6 мощностью 180 л.с. строили с 1961 г., массово — с 1963-го. Бортовые грузовики, самосвалы, тягачи (в том числе с «восьмеркой» в 270 л.с.) производили вплоть до 1990 года. Собрали более 330 тысяч экземпляров.

ЗИЛ-130

Не было в СССР города, села, деревни, где не знали бы ЗИЛ-130. Шоферы ценили машину за мощность, выносливость и надежность. ЗИЛ-130 разрабатывали с середины 1950-х, в серию запустили в 1964-м. Сначала указывали грузоподъемность 5000, а позднее и 6000 кг. Бензиновый V8 объемом 6 л и мощностью 150 л.с. был очень надежен, правда, экономичностью, мягко говоря, не отличался. Во множестве модификаций в Москве автомобили (в том числе не сильно модернизированный ЗИЛ-431410) собирали до 1995 г., а на Урале — аж до 2010-го! Сделали почти 3,4 млн автомобилей.

БелАЗ-540

Гигантский БелАЗ-540 живьем видели немногие, но знали почти все, поскольку в 1960-х он стал одним из главных символов могущества страны и ее автопрома. Грузоподъемность в 27 000 кг тогда казалась просто сказочной. Как и дизель V12 объемом 38,8 л, мощностью 375 л.с. и первая на советском грузовике серийная автоматическая трансмиссия. Самосвал, который пошел в серию в 1964-м, стал родоначальником всех известных и сегодня огромных белорусских карьерных самосвалов.

Урал-375

Урал-375 и в народном хозяйстве, и в армии законно числили внедорожником с почти абсолютной проходимостью. Первые опытные образцы, сделанные на основе прототипов НАМИ, в Миассе собрали в конце 1950-х. С 1960-го делали мелкие партии, а в 1961-с автомобиль грузоподъемностью 5000–7000 кг с бензиновым V8 мощностью 180 л.с. поставили на конвейер. В разных версиях машины строили вплоть до 2000-х.

ГАЗ-3302 Газель

ГАЗ-3302 ГАЗель пустили в производство в 1994-м, но разрабатывали еще в СССР (первые пять образцов собрали в 1991-м), в долгих и мучительных поисках оптимальной конструкции полуторатонного грузовика. Простой и дешевый ГАЗ-3302 с 90-сильным мотором 2,45 л стал одним из главных автомобилей нового времени и повез страну в иные экономические отношения. К 2014 году изготовили более 2 млн машин. ГАЗели собирали, в частности, в Иркутске, Абакане, Семенове, а также на Украине, в Казахстане, Чехии.

Мотор V12 с автоматом — были и такие грузовики в СССР! По масштабам производства грузовиков Советский Союз занимал одно из ведущих мест в мире. Мотор V12 с автоматом — были и такие грузовики в СССР!

Самые массовые грузовики СССР мы собрали тут.

Фото: из архива автора