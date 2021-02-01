Концепты перестройки: эх, каких грузовиков не увидели!

Мотор V12 с автоматом — были и такие грузовики в СССР!

Сенсацией стали концепты грузовиков — машины, сделанные в рамках программы «Транспорт 2000». Вот как отечественные футуристы представляли себе технику следующего тысячелетия.

В 1987 году под руководством Юрия Назарова построили НАМИ‑0286 Тайфун с прицепом НАМИ‑0287. Автомобиль с тщательно проработанной аэродинамикой оснастили новым тогда 500‑сильным двигателем ЯМЗ‑8424 рабочим объемом 17,2 л и дисковыми тормозами всех колес.

Концептуальный НАМИ‑0286 Тайфун даже тестировали на Дмитровском полигоне.

НАМИ‑0295 Русь

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Еще более необычным стал НАМИ‑0295 Русь 1991 года.

Седельный тягач, рассчитанный на автопоезд полной массой до 44 т, был полноприводным, с двигателем мощностью 400 л.с., элегантной кабиной со сдвижными дверями. Зачем они грузовику, не очень, правда, понятно, но выглядело эффектно.

Полноприводный тягач НАМИ‑0295 Русь в начале 1990‑х показывали на нескольких выставках.





МАЗ‑2000

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Самое удивительное, что одним из первых заводских, а не «научно-исследовательских» перестроечных концептов тоже стал грузовик — МАЗ‑2000 1988 года. Минская машина длиной 14,9 м имела удивительную футуристическую кабину, под которой стоял горизонтальный двигатель МАN.

Это было непостижимо: передний привод и независимая подвеска! По идее, такой силовой модуль можно было установить на любую ось, а к нему присоединять отсеки разной длины и грузоподъемности. На машине стояли тормоза с АБС и камера заднего вида.

Даже первый вариант белорусского концепта МАЗ‑2000 поражал воображение. МАЗ нетривиально вел себя в поворотах: именно поэтому на рекламных фотографиях он часто «поворачивал».

Второй вариант МАЗ‑2000 под именем Perestroika в 1988 году отправили на выставку в Париж.

Он поражал не только необычной кабиной со сдвижными дверями, но и тем, что при повороте руля в сторону поворачивался весь нижний силовой модуль вместе с облицовкой.

Вестник перестройки — футуристический MAЗ с гордостью показывали в Париже.

Оба МАЗа позднее реконструировали, но они так и остались концепттраками.

Большую творческую свободу дали своим дизайнерам и конструкторам и другие заводы. О концептуальных автомобилях ЛуАЗа, АЗЛК и ВАЗа мы еще расскажем — заходите почаще!





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Фото: из архива «За рулем»