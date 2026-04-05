#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
5 апреля
Угадаете, кто из западных автопроизводителей открыл первое официальное представительство в СССР?

Стало известно, откуда у советской милиции взялись Мерседесы и BMW

Из западных фирм наиболее активна в СССР была Daimler-Benz. В 1973-м в Сокольниках прошла большая фирменная выставка. Вскоре концерн открыл в Москве официальное представительство.

Рекомендуем
В 1978-м в СССР пришли три комфортабельных междугородних автобуса Mercedes-Benz O302, а перед олимпиадой 1980 года Москва получила и 16 реанимобилей на базе Mercedes-Benz L409.

Милицейский Mercedes-Benz семейства W108.
ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Но наибольшее изумление в 1970-е вызывали у советских людей милицейские иномарки. Встречались машины разных фирм. Некоторое время в московской милиции служил даже один Porsche. Но больше всего было Mercedes-Benz и BMW. Поначалу они, в основном, сопровождали правительственные кортежи. Со временем иномарок в милицейской окраске прибавлялось.

Предшественник седанов S-класса – Mercedes-Benz W116 на службе в МВД СССР.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Рекомендуем
Первыми на службе МВД СССР поступили Mercedes-Benz семейства W108/W109, которые выпускали в 1965-1972 гг. В 1970-е компания ежегодно поставляла в СССР уже по несколько десятков легковых автомобилей.

В милиции появились седаны семейства W116, а перед олимпиадой и Mercedes-Benz W123.

Милицейский BMW серии Е12 в Москве.
Закупали и BMW, начиная от седана семейства E3, выпуск которого начали еще в 1968-м, – предшественника 7-й серии. Позднее в милиции служили седаны BMW E12.

Баварская машина оставила след в советской истории и эпизодической ролью в фильме «Букет на приеме» 1978 года из многолетнего сериала «Следствие ведут знатоки». В финале фильма милицейский BMW успешно догнал в Сокольниках Волгу-такси, захваченную преступниками.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Количество просмотров 152
05.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0