Машины Олимпиады-80: уникальные и забытые проекты

Московское лето 1980 года в столице запомнилось непривычно пустыми улицами, милиционеров на которых было почти столько же, сколько обычных граждан, дефицитными, а то и вообще невиданными прежде товарами в магазинах (например, соками в маленьких пакетиках, да еще и с пластмассовыми трубочками!), а также яркими, чистыми, сверкающими автомобилями с олимпийской символикой. В том числе с изображением знаменитого мишки.
Кстати, левые полосы главных проспектов Москвы, по сути, закрыли для обычного транспорта, нанеся на них олимпийскую символику. На многих автомобилях, обслуживающих соревнования и туристов, даже государственные номера стояли специальные — серии ОЛМ.
Самой почетной автомобильной миссией стало сопровождение олимпийского огня. В этом эскорте ехали в том числе и яркие двухцветные — белый низ, золотой верх — 24-е Волги. Автомобили приспособили к долгой медленной езде: поменяли главные пары, установили увеличенные радиаторы, задемпфировали педали газа, чтобы проще было ехать со скоростью пешехода. Некоторые Волги имели мигалки, как на милицейских автомобилях.
Одну из главных олимпийских нагрузок нес завод РАФ. В Риге разработали почти полтора десятка специальных олимпийских версий РАФ-2203. РАФ-2907 с измененной планировкой салона и тоже бело-золотой окраской предназначали, опять же, для сопровождения огня и перевозки резервных факелов на случай непредвиденных обстоятельств. Таких машин в Латвии сделали пять. Одна из них живет сегодня в Рижском музее.
Важную роль в обслуживании игр играли и львовские автобусы. В эскорте, сопровождающем олимпийский огонь, ехал ЛАЗ-52551, который сделали специально по этому случаю на базе опытного еще образца серии 5255 с новым кузовом. Первые такие машины появились на испытаниях в 1978-м. Но и в 1980-м автобус выглядел не менее современно и нарядно, чем яркие венгерские Икарусы.
Помимо Икарусов туристов по Москве возили, конечно, и наши ЛАЗы необычной зелено-белой окраски. ЛАЗ-699Р Турист-2, рассчитанный на 41 пассажира, оснащали серийным 180-сильным бензиновым двигателем ЗИЛ-375 и начали выпускать в 1979-м. После Олимпиады такие автобусы встречались на дорогах еще довольно долго.
Перед Олимпиадой в СССР стали появляться и разные иномарки. В том числе и Magirus-Deutz серии 90, которые в качестве машин техпомощи нескольких версий получило предприятие Мосавтотехобслуживание.