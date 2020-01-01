Машины Олимпиады-80: уникальные и забытые проекты

Во время московской Олимпиады 40 лет назад не только город очистили от граждан, но и дороги: левые полосы главных проспектов освободили от обычного транспорта, нанесли на них олимпийскую символику. На многих автомобилях, обслуживающих соревнования и туристов, даже государственные номера стояли специальные — серии ОЛМ.

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Московское лето 1980 года в столице запомнилось непривычно пустыми улицами, милиционеров на которых было почти столько же, сколько обычных граждан, дефицитными, а то и вообще невиданными прежде товарами в магазинах (например, соками в маленьких пакетиках, да еще и с пластмассовыми трубочками!), а также яркими, чистыми, сверкающими автомобилями с олимпийской символикой. В том числе с изображением знаменитого мишки.

Кстати, левые полосы главных проспектов Москвы, по сути, закрыли для обычного транспорта, нанеся на них олимпийскую символику. На многих автомобилях, обслуживающих соревнования и туристов, даже государственные номера стояли специальные — серии ОЛМ.

Олимпийские Волги ГАЗ-24

Самой почетной автомобильной миссией стало сопровождение олимпийского огня. В этом эскорте ехали в том числе и яркие двухцветные — белый низ, золотой верх — 24-е Волги. Автомобили приспособили к долгой медленной езде: поменяли главные пары, установили увеличенные радиаторы, задемпфировали педали газа, чтобы проще было ехать со скоростью пешехода. Некоторые Волги имели мигалки, как на милицейских автомобилях.

РАФ-2907

Одну из главных олимпийских нагрузок нес завод РАФ. В Риге разработали почти полтора десятка специальных олимпийских версий РАФ-2203. РАФ-2907 с измененной планировкой салона и тоже бело-золотой окраской предназначали, опять же, для сопровождения огня и перевозки резервных факелов на случай непредвиденных обстоятельств. Таких машин в Латвии сделали пять. Одна из них живет сегодня в Рижском музее.

ЛАЗ-52551

Важную роль в обслуживании игр играли и львовские автобусы. В эскорте, сопровождающем олимпийский огонь, ехал ЛАЗ-52551, который сделали специально по этому случаю на базе опытного еще образца серии 5255 с новым кузовом. Первые такие машины появились на испытаниях в 1978-м. Но и в 1980-м автобус выглядел не менее современно и нарядно, чем яркие венгерские Икарусы.

ЛАЗ-699Р Турист-2

Помимо Икарусов туристов по Москве возили, конечно, и наши ЛАЗы необычной зелено-белой окраски. ЛАЗ-699Р Турист-2, рассчитанный на 41 пассажира, оснащали серийным 180-сильным бензиновым двигателем ЗИЛ-375 и начали выпускать в 1979-м. После Олимпиады такие автобусы встречались на дорогах еще довольно долго.

Magirus-Deutz серии 90

Перед Олимпиадой в СССР стали появляться и разные иномарки. В том числе и Magirus-Deutz серии 90, которые в качестве машин техпомощи нескольких версий получило предприятие Мосавтотехобслуживание.

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