Эту машину в народе поначалу называли просто: «Новая Волга». Рассказываем об изюминках «двадцатьчетверки».

Человек, ездивший в СССР на ГАЗ-24, мгновенно обретал в глазах соседей и коллег статус почти что небожителя. Мало того, что такая машина стоила запредельных денег — купить ее в личное пользование было крайне тяжело. Требовалось письмо «наверх» с перечислением заслуг будущего владельца «Новой Волги» — народный артист, профессор, олимпийский чемпион… Понятно, что сам факт обладания столь статусной вещью подчас ценился гораздо выше, чем ее реальные технические характеристики. Неслучайно даже за машинами из таксопарков с пробегами в сотни тысяч километров выстраивалась очередь.

О недостатках ГАЗ-24 сегодня говорить не будем — лучше пробежимся по интересным фактам ее биографии.

ГАЗ-24 изначально считалась… шестиместной! Справа от водителя могли размещаться еще два пассажира. В первых описаниях Волги число мест указывалось как 5–6. Передний подлокотник в сложенном состоянии преобразовывался в дополнительное место. Однако чуть позже требования безопасности потребовали оснастить машину ремнями, и шестое место незаметно исчезло из описаний и памяти.

Волгофобы любят обвинять ГАЗ-24 в кривом расположении рулевого колеса. Что ж, «двадцатьчетверку» изобретали с чистого листа, при этом машину хотели сделать «побольше». А по действовавшему тогда стандарту США на переднем сиденье можно было бы разместить троих, если расстояние от центра рулевого колеса до обивки правой двери составляло не менее 1100 мм. Но расположение рулевого механизма было уже определено сложившейся конструкцией лонжеронов рамы и картера рулевого механизма. Единственной возможностью достичь этих самых 1100 мм было перемещение рулевого колеса с рулевой колонкой влево. Так и сделали.

Бензобаки ГАЗ-24 имели защиту от любителей халявного бензина: на входе стояли сеточки, не дававшие опустить внутрь шланг. Впрочем, выход был: в донышке баков имелось сливное отверстие… Еще одна изюминка бензобаков — мерный щуп под резиновым ковриком в багажнике. А пробка бака была соединена с металлической цепочкой — чтобы не потерялась (и чтобы не украли).

Первые «двадцатьчетверки» отличались необычными спидометрами: вместо стрелки там ползала вдоль шкалы лента, натянутая между двумя катушками. К сожалению, оригинальность поселилась на Волге вместе с ненадежностью, а потому ленточная конструкция вскоре уступила место обычной стрелочной.

Включением вентилятора принудительного охлаждения двигателя поначалу управляла электромагнитная муфта! Датчик при этом располагался в верхнем бачке радиатора. Но недолго: все та же ненадежность привела к тому, что от муфты отказались, и вентилятор стал крутиться постоянно.

Тормозить водителю помогал усилитель тормозов, но не привычный сегодня вакуумный, а так называемый гидровакуумный, расположенный в передней правой части моторного отсека! Вакуумные усилители появились на Волгах значительно позже.

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Поворотные форточки на ГАЗ-24 имели необычное устройство: в закрытом положении их замки находились в вертикальном состоянии, а вот для открывания их надо было установить горизонтально. Позже конструкцию поменяли на «жигулевскую». Причина простая: со временем форточки немного провисали, и замки все время цеплялись за ответную часть.

Любопытно, что о модернизации своей самой красивой Волги — ГАЗ-21 — заводчане задумались уже в конце пятидесятых! Но, как это часто бывает, официально представить ГАЗ-24 удалось только к 1966 году, а на конвейер машина встала лишь в 1970-м.

На ГАЗ-24 практически не было электроники, что по тем временам считалось серьезным плюсом в глубинке. Не было даже сгораемых предохранителей: в случае чего, стукнешь кулаком про сработавшему биметаллическому «охраннику» и поедешь дальше. Однако регулятор напряжения при этом был бесконтактным, транзисторным! Хотя даже на современнейших, казалось бы, ВАЗ-2101 он был механическим.

Звуковые сигналы ГАЗ-24 даже сегодня вызывают восхищение. Трудно сказать, какие подкапотные резонансы этому поспособствовали, но звук — чарующий.

ГАЗ-24 отличали от прочих машин-одногодок гнутые боковые стекла, увеличивающие объем салона. А еще на ней серийно устанавливали противотуманные фары, что также было уникальным явлением!

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С Жигулей крали все, что было снаружи: зеркала, дворники, декоративные колесные колпаки. Именно поэтому их владельцы, подъехав на стоянку, всякий раз снимали все, что можно было снять, и прятали в салон или в багажник. А вот владельцы ГАЗ-24 оставляли свои машины, не снимая с них ничего: у них не крали ни дворников, ни зеркал! Уж если что и воровали, то машину целиком!

Цена ГАЗ-24 была огромной — 9150 рублей! Предыдущая Волга, ГАЗ-21, стоила 5600 ₽ — примерно столько же, сколько новенькие ВАЗ-2101. Впрочем, после повышения цен на автомобили, с Волгой особо не церемонились и лихо переправили ценник аж на 15 000 ₽. Аргумент простой, как в современной рекламе: все равно купят! Так оно и было — простым смертным ГАЗ-24 не продавали.

«Кривой» руль, 6-местный салон, адская цена... — невероятные факты о ГАЗ-24 Эту машину в народе поначалу называли просто: «Новая Волга». Рассказываем об изюминках «двадцатьчетверки». «Кривой» руль, 6-местный салон, адская цена... — невероятные факты о ГАЗ-24