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Откуда в СССР появлялись иномарки? И кто на них ездил?

Владеть иностранным автомобилем в Советском Союзе было очень престижно. Но и чрезвычайно хлопотно.

Обыкновенное чудо

Американский лимузин, который знали в СССР: полная история

К концу 1960-х довоенные (в основном, трофейные) машины уже сильно износились. И большинство автолюбителей относилось к ним без пиетета и особо интереса. Число поклонников олдтаймеров постепенно росло. Но это был отдельный, отчасти даже закрытый мир.

Современные иномарки, на которых по улицам советских городов ездили в основном иностранцы: дипломаты, бизнесмены, журналисты – вызывали куда больше интереса и зависти. Вокруг самых редких и интересных машин порой собирались толпы.

Особенное любопытство вызывали машины с обычными советскими номерами. Иностранным гражданам выдавали другие номерные знаки. До 1980 года – белые вместо черных. А позднее, когда СССР перешел на белые номера нового ГОСТа, – красные и желтые.

Автомобиль, принадлежащий советскому гражданину, порождал повышенный интерес. Как и сам гражданин, умудрившийся приобрести диковинную иномарку. Такого человека считали особенным.

Частный Ford Mustang на Ленинской проспекте в Москве (середина 1970-х)
Частный Ford Mustang на Ленинской проспекте в Москве (середина 1970-х)

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Импортное счастье

Как в СССР продавали авто с пробегом (и как «кидали» продавцов и покупателей)

Официально иномарок в частные руки в Союзе не продавали. Люди, долго работавшие за границей (в посольствах, представительствах СССР, на стройках в социалистических и развивающихся странах), могли купить машину там. Требовалось лишь подтвердить законность доходов и уплатить с них налоги.

Но покупали иномарки немногие. С трудом заработанные деньги чаще тратили уже в Союзе на более насущные потребности. А если и тратили на автомобиль, то скорее на Жигули или Волгу.

Иномарки привозили лишь высокооплачиваемые граждане: известные журналисты-международники, долго проработавшие в капстранах, прославленные артисты.

Porsche 911 известного в московских богемных кругах Виктора Луи– так называемого «независимого журналиста», сотрудничавшего с КГБ.
Porsche 911 известного в московских богемных кругах Виктора Луи– так называемого «независимого журналиста», сотрудничавшего с КГБ.

Звездная автоколонна

Мерседесы в СССР: на них ездили элита и рабочий класс

В Москве многие хорошо знали красное эффектное купе Dodge Charger известного журналиста Мэлора Стуруа. Эта машина была известна, почти как синий седан Mercedes-Benz W116 знаменитого актера и поэта Владимира Высоцкого, пригнанный им из ФРГ.

Экзотичным французским седаном Citroen DS владела звездная семья артистов балета – Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Позднее такой же автомобиль во Франции подарили и Майе Плисецкой.

Немало поездивший, но еще живой Land Rover (середина 1970-х).
Немало поездивший, но еще живой Land Rover (середина 1970-х).

Оперная певица Галина Вишневская в своей книге вспоминала о внедорожнике Land Rover, который они с мужем — великим виолончелистом Мстиславом Ростроповичем – пригнали в СССР из Великобритании. Этот внедорожник стал третьей иномаркой в семье, поскольку Ростропович очень любил автомобили.

Знаменитый клоун Олег Попов и его Жук.
Знаменитый клоун Олег Попов и его Жук.

Mercedes-Benz, как у Высоцкого, был и у чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Он получил автомобиль в качестве приза за выигранный чемпионат Германии.

На Жуках (Volkswagen Kaefer) ездили знаменитый цирковой клоун Олег Попов и популярный актер кино Савелий Крамаров. А звезда балета Марис Лиепа владел очень редким в Союзе американским AMC Gremlin.

Звезда советского балета Марис Лиепа со своим AMC Gremlin.
Звезда советского балета Марис Лиепа со своим AMC Gremlin.

Продолжение – на следующей странице.

Частный Ford Mustang на Ленинской проспекте в Москве (середина 1970-х)
Porsche 911 известного в московских богемных кругах Виктора Луи– так называемого «независимого журналиста», сотрудничавшего с КГБ.
Немало поездивший, но еще живой Land Rover (середина 1970-х).
Знаменитый клоун Олег Попов и его Жук.
Звезда советского балета Марис Лиепа со своим AMC Gremlin.
Экзотический в Союзе Maserati Sebring на стоянке возле московского магазина «Автомобили».
Mercedes-Benz семейства W111 гражданина СССР — с частными номерами стандарта до 1980 года.
Западногерманский Ford Taunus 17M модели 1961 года.
Chevrolet Impala, сделанный из двух битых автомобилей.
Chevrolet Corvette каскадера Александра Микулина.
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За рулем в Дзен
За РулемКанунников Сергей
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