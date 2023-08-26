Откуда в СССР появлялись иномарки? И кто на них ездил?
Обыкновенное чудо
К концу 1960-х довоенные (в основном, трофейные) машины уже сильно износились. И большинство автолюбителей относилось к ним без пиетета и особо интереса. Число поклонников олдтаймеров постепенно росло. Но это был отдельный, отчасти даже закрытый мир.
Современные иномарки, на которых по улицам советских городов ездили в основном иностранцы: дипломаты, бизнесмены, журналисты – вызывали куда больше интереса и зависти. Вокруг самых редких и интересных машин порой собирались толпы.
Особенное любопытство вызывали машины с обычными советскими номерами. Иностранным гражданам выдавали другие номерные знаки. До 1980 года – белые вместо черных. А позднее, когда СССР перешел на белые номера нового ГОСТа, – красные и желтые.
Автомобиль, принадлежащий советскому гражданину, порождал повышенный интерес. Как и сам гражданин, умудрившийся приобрести диковинную иномарку. Такого человека считали особенным.
Импортное счастье
Официально иномарок в частные руки в Союзе не продавали. Люди, долго работавшие за границей (в посольствах, представительствах СССР, на стройках в социалистических и развивающихся странах), могли купить машину там. Требовалось лишь подтвердить законность доходов и уплатить с них налоги.
Но покупали иномарки немногие. С трудом заработанные деньги чаще тратили уже в Союзе на более насущные потребности. А если и тратили на автомобиль, то скорее на Жигули или Волгу.
Иномарки привозили лишь высокооплачиваемые граждане: известные журналисты-международники, долго проработавшие в капстранах, прославленные артисты.
Звездная автоколонна
В Москве многие хорошо знали красное эффектное купе Dodge Charger известного журналиста Мэлора Стуруа. Эта машина была известна, почти как синий седан Mercedes-Benz W116 знаменитого актера и поэта Владимира Высоцкого, пригнанный им из ФРГ.
Экзотичным французским седаном Citroen DS владела звездная семья артистов балета – Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Позднее такой же автомобиль во Франции подарили и Майе Плисецкой.
Оперная певица Галина Вишневская в своей книге вспоминала о внедорожнике Land Rover, который они с мужем — великим виолончелистом Мстиславом Ростроповичем – пригнали в СССР из Великобритании. Этот внедорожник стал третьей иномаркой в семье, поскольку Ростропович очень любил автомобили.
Mercedes-Benz, как у Высоцкого, был и у чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Он получил автомобиль в качестве приза за выигранный чемпионат Германии.
На Жуках (Volkswagen Kaefer) ездили знаменитый цирковой клоун Олег Попов и популярный актер кино Савелий Крамаров. А звезда балета Марис Лиепа владел очень редким в Союзе американским AMC Gremlin.
Продолжение – на следующей странице.
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