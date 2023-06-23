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Американский лимузин, который знали в СССР: полная история

Эксперт «За рулем» лично познакомился с редкой птицей — выпущенным в 1941 году автомобилем Packard 180, он же One Eighty, он же Super Eight.

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Паккарды с конца 1920‑х встречались не только в Москве, но и в других крупных городах. Ездили на них государственные и партийные чиновники самого высокого ранга – во главе со Сталиным.

Их машины разглядеть, правда, было сложно. Как писал Борис Слуцкий: «Однажды я шел Арбатом/Бог ехал в пяти машинах…». Это – про Паккарды, ну или уже про бронированные ЗИС‑115, родственные американским лимузинам.

В общем, Packard 180 нам не чужой.

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Старший брат

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Оптимизация – желание зарабатывать больше, тратя меньше, – к хорошему часто не приводит. По крайней мере, фирму Packard не привела. Впрочем, деваться компании некуда – конкурировать с огромными концернами становилось в конце 1930‑х всё труднее.

Вот компания Packard в 1939‑м и отказалась от прославленной модели Twelve с двигателем V12. А ведь первую 12‑цилиндровую машину фирма выпустила аж в 1915‑м. Но спрос стремительно падал, и на флагманскую модель стали ставить рядную «восьмерку».

Рядная «восьмерка» развивает 165 л. с.
Рядная «восьмерка» развивает 165 л. с.

Кроме того, все предвоенные модели внешне стали уж очень похожи. Именно сходство дорогих автомобилей с более дешевыми многие историки считают началом конца компании. Но до этого было еще полтора десятилетия. А пока на дворе – последний мирный и для СССР, и для США 1941 год. Компания еще в силе. Именно в этом году выпустили роскошный цветной (!) рекламный фильм Coming out party, в котором американцы разных социальных слоев восторженно оценивают самые новые Паккарды.

Фирменный шрифт есть даже на переднем бампере.
Фирменный шрифт есть даже на переднем бампере.
Над фарой – указатель поворота.
Над фарой – указатель поворота.

После бомбардировки Перл-Харбора 7 декабря 1941 года американская промышленность стала переходить на военные рельсы. Компания Packard, успевшая, как было принято в Америке, представить осенью 1941‑го модели 1942 года – в том числе. Именно в 1941‑м собрали величественный лимузин Packard 180 (американцы писали One Eighty, модель называли еще и Super Eight), с которым мне удалось познакомиться. Делали эту модель лишь с 1940 по 1942 год. В 1941 году компания выпустила около 73 тысяч автомобилей, но вот таких – старших 180‑х – всего 930. Зато с десятью кузовами. Даже семиместных лимузинов предлагали два – с разным дизайном.

Звуковые сигналы – отдельный элемент автомобильного искусства.
Звуковые сигналы – отдельный элемент автомобильного искусства.
Рычажки замков капота спрятаны в его боковинах.
Рычажки замков капота спрятаны в его боковинах.

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Каждый год фирма обозначала свои автомобили отдельными сериями: в 1940‑м делали серию 18, потом 19 и 20. Так что этот лимузин с базой 3759 мм и мотором в 5,8 л – с заводским обозначением 1908.

Кстати, двигатель числили самой мощной американской «восьмеркой» своего времени. Указывали мощность – 160–165 л. с., а V8 фирмы Cadillac развивал 150 л. с. Но компании было чем гордиться и помимо мощного мотора.

Если внешне старшие Паккарды, действительно, мало отличались от младших, то по тому, что теперь называют комплектацией, модель 180 была на высоте. Чуть ли не впервые на Паккарде появился электрогидропривод всех стекол, включая лимузинную перегородку. На панели приборов – электрические часы, сзади – механические. Они, правда, мелкие и видно их плохо, но уж больно красивы!

Ранг модели – «180» – указан даже на колпаках колес.
Ранг модели – «180» – указан даже на колпаках колес.
«Усы» на бампере – американская тюнинговая опция.
«Усы» на бампере – американская тюнинговая опция.

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В автомобиле два радиоприемника. Задний – в багажнике с управлением на правой стенке салона. Звучать, разумеется, должна музыка из «Серенады солнечной долины» Брюса Хамберстоуна. Ну, или, скажем, песня в исполнении Валентины Серовой из нашей картины «Сердца четырех» режиссера Константина Юдина, как и «Серенада» 1941 года. Правда, «Сердца» вышли только в 1945‑м и были жестко раскритикованы рецензентами.

На перегородке в Паккарде есть даже регулировка скорости вентилятора системы отопления. Правда, дотянуться до нее с мягкого дивана очень непросто. Впору сажать на левое откидное сиденье – страпонтен – грума, как некогда в каретах на запятки. Ну или охранника.

Не хватает здесь разве что кондиционера. Кстати, сторонние фирмы кондиционеры на Паккарды уже ставили, но прибор занимал чуть ли не половину здорового багажника.

Packard 180
Packard 180

Packard One Eighty выпускали в 1940–1942 годах. В 1941‑м фирма предлагала десять кузовов, в том числе заказные – ателье Le Baron и Darrin. Автомобиль оснащали рядным 8‑цилиндровым двигателем мощностью 160–165 л. с. и трехступенчатой коробкой передач с овердрайвом. В 1941‑м изготовили 930 автомобилей серии 180.

Продолжение – на следующей странице.

Рядная «восьмерка» развивает 165 л. с.
Фирменный шрифт есть даже на переднем бампере.
Над фарой – указатель поворота.
Звуковые сигналы – отдельный элемент автомобильного искусства.
Рычажки замков капота спрятаны в его боковинах.
Ранг модели – «180» – указан даже на колпаках колес.
«Усы» на бампере – американская тюнинговая опция.
Packard 180
В штатном комплекте – самый современный на то время радиоприемник.
Вытянутая шкала спидометра – мода рубежа 30–40 годов.
Салон Паккарда – набор всего самого передового из того, что было в американском арсенале начала 1940‑х. Рычаг переключения передач – под рулем. Часы в дорогих автомобилях – хороший тон.
Слева – управление указателями поворотов.
Над приемником – небольшая, но красивая пепельница.
Лимузинные откидные ­сиденья – страпонтены.
Салон обит добротным, дорогим сукном. Предусмотрены основательные ремни для удобства выхода из машины.
На боковинах – тумблеры управления стеклами – дверей и перегородки салона.
Над пепельницей – управление ­вторым радиоприемником, установленным в багажнике.
Как и положено в лимузине – подъемное стекло. Причем с электрогидроприводом.
В задней части салона – свои отдельные часы.
За Рулем
Бронированный Packard Twelve Иосифа Сталина, 1949 г.
Packard Twelve, 1934 г.
Packard Super Eight, 1936 г.
Packard Валерия Чкалова, привезенный из США.
Фирменная «птичка» Паккарда начала 1940‑х.
Американский стиль – числительные, написанные буквами.
Многоэтажные бамперы – американский стиль.
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За РулемКанунников Сергей
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