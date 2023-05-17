Лимузин СССР: удивительная история Чайки для секретаря обкома

Судьба шикарного автомобиля для Больших людей сложилась на удивление несчастливо. И для этого были объективные причины.

Вторая смена

Предыдущую Чайку ГАЗ-13 разработали в середине 1950-х, а выпускать начали в 1959-м. Автомобиль, созданный по стандартам американской школы середины 1950-х, уже в начале 1960-х выглядел архаично на фоне зарубежных ровесников.

Но машины делали для выполнения специфической работы: возить руководителей уровня союзных министров и секретарей обкомов. А в этом контексте модные веяния отходили на второй план.

ГАЗ-13 выпускали аж до 1981 года. Но в Горьком за создание новой Чайки взялись уже в середине 1960-х.

По дизайну ГАЗ-14 Чайка был вполне оригинален и самобытен.

Первый прототип ГАЗ-14 изготовили уже в 1967 году. Передком автомобиль немного походил на Lincoln Continental. Но, так или иначе, машина выглядела куда современней первой Чайки.

Первый опытный образец ГАЗ-14 (1967 год).

За несколько лет создали еще несколько прототипов, меняя, в основном, детали кузова и декор. В результате появился автомобиль, выглядевший для середины 1970-х вполне достойно.

Чайка ГАЗ-14 – прототип 1971 года.

Старое и новое

По сравнению с ГАЗ-13 новая Чайка выросла в длину аж на 484 мм и достигла 6114 мм. Базу увеличили на 200 мм — до 3450 мм.

Х-образную раму ГАЗ-13, заимствованную в 1950-х от самого прогрессивного на тот момент американского автомобиля Cadillac, на новой Чайке оставили практически без изменений. Она была сделана с запасом. А ведь снаряженная масса ГАЗ-14 была на 515 кг больше, чем у предшественника.

Двигатель на Чайке остался прежним. Но мотор V8 рабочим объемом 5,53 л (100х88 мм) со степенью сжатия 8,5 для ГАЗ-14 оснастили двумя карбюраторами. Кстати, впервые на серийном советском автомобиле. Благодаря такому решению мощность удалось поднять со 195 до 220 л.с.

Паспортная максимальная скорость выросла на 15 км/ч — до 175 км/ч. Но два карбюратора добавляли проблем с обслуживанием и регулировкой. Впрочем, за Чайками следили высококвалифицированные механики в специальных начальственных гаражах.

Двигатель V8 рабочим объемом 5,53 л с двумя карбюраторами развивал 220 л.с.

Трехступенчатая автоматическая коробка передач, концептуально заимствованная у агрегата Ford середины 1950-х, тоже перешла по наследству от первой Чайки. Только сообразно характеристикам двигателя на ГАЗ-14 изменили передаточные числа.

Салон выглядел строго и по меркам 1970-х — роскошно.

Революционная для завода новинка – бесшкворневая передняя подвеска (первая в СССР). Задняя осталась классической – на продольных рессорах.

ГАЗ-14 получил также дисковые вентилируемые тормоза спереди, сделанные по лицензии Girling. Тормозная система включала два гидровакуумных усилителя в каждом контуре и общий вакуумный усилитель новой конструкции.

Крейсер обкома

Первый условно товарный автомобиль собрали в 1976 году. Вишневую машину со светлым салоном подарили на 70-летие генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Следующие пять ГАЗ-14 сделали уже в 1977 году.

По сравнению с ГАЗ-13 новая Чайка для СССР была заметным шагом вперед. И с точки зрения дизайна, и по конструкции. Хотя машину проектировали по канонам американских автомобилей рубежа 1970-х.

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