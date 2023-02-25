Стоп-кадры с ностальгией: 10 знаменитых автомобилей нашего кино

Машины в советских фильмах часто играли важные роли второго плана. А иногда — и первого!

Москвич-412

Культовый для мальчишек пары поколений фильм «Гонщики» режиссера Игоря Масленникова вышел в 1972 году. Немудреную, но добротную ленту смотрят до сих пор.

Картина появилась в эпоху расцвета советского ралли, когда наши машины и гонщики неплохо выступали даже за рубежом.

Главным автомобилем фильма стал Москвич-412. Ведь он к моменту появления картины уже успешно прошел многокилометровые марафоны Лондон-Сидней и Лондон-Мехико.

Неплохо (даже по нынешним меркам!) снятый фильм говорил о простых вещах: умении с честью проигрывать и выигрывать, порядочности. Многие именно после этой картины увлеклись автоспортом.

ЗАЗ-965

Самая знаменитая (хотя и далеко не единственная) кинороль горбатого Запорожца ЗАЗ-965 — в фильме «Три плюс два», снятом в 1963 году режиссером Генрихом Оганесяном.

Лирическая комедия разделила героев разных полов и в автомобильном плане.

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Мужчинам досталась солидная Волга, девушкам — совсем не пафосный, но милый Запорожец.

Благодаря «горбатому» и паре очаровательных героинь, приехавших на нем к морю, в картине раскрыта и актуальная тогда тема автомобильной эмансипации.

И ироничное, но доброе отношение к ЗАЗ-965 во многом сформировал именно этот фильм.

ГАЗ-21 Волга

Культовая машина сыграла заметную роль и в «Три плюс два», и в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, и во многих других картинах. Но самая знаменитая роль Волги — в комедии «Берегись автомобиля», снятой Эльдаром Рязановым в 1966 году.

Именно Волги угоняет Юрий Деточкин (актер Иннокентий Смоктуновский) у советских жуликов и спекулянтов.

Кстати, в этой картине Волга под руководством каскадера Александра Микулина участвовала и в довольно сложных трюковых сценах. Вероятно, первых в истории нашего кино.

Mercedes-Вenz 230

Благодаря знаменитому сериалу Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», вышедшему на телеэкраны в 1973 году, про предвоенный Mercedes-Benz семейства W143 у нас стали говорить: «Мерседес, как у Штирлица».

Кстати, в романе Штирлиц-Исаев ездил на Хорьхе, но для фильма выбрали более массовый Mercedes-Benz 230. Ведь в картине использовали несколько машин. Не только в Восточной Германии, где снимали часть сцен, но и в СССР таких автомобилей в те годы было еще много.

Москвич-407

Добрая комедия «Зеленый огонек» режиссера Виллена Азарова, снятая в 1964 году, рассказывает про один рабочий день в такси: последний для замученной нелегкой жизнью малолитражки и первый для молодого водителя. Этот фильм сделал скромный 407-й Москвич всесоюзной знаменитостью.

Но еще в 1957-м важную роль сыграл и его предшественник — Москвич-402. Автомобиль снялся в комедии «К Черному морю» режиссера Александра Тутышкина.

В этих фильмах Москвичи этого семейства ассоциировались именно с молодежью. В жизни такие автомобили в хороших руках служили в семьях десятилетиями и переходили от предков к потомкам.

Поэтому в более позднем кино Москвичами-402, 407, 403 владели не богатые, зато основательные мужчины.

Таких героев показывали в картинах «Утренний обход» 1979 года (режиссер Аида Манасарова, в главной роли Андрей Мягков) или в «Поездках на старом автомобиле» 1983 года (режиссер Петр Фоменко, владелец Москвича — Андрей Болтнев).

Еще 5 известных автомобилей из любимых фильмов — на следующей странице.