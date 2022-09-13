Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?

Именно этот роскошный американский автомобиль предстояло скопировать советским инженерам и стилистам. Но они поступили… хитрее.

Что это за птица?

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Знаменитая носовая фигура — маскот, изображающий пеликана, на Паккардах появилась в 1929 году. Пеликан был на фамильном гербе основателя фирмы. Но в 1939-м фирма вдруг стала называть пеликана… бакланом. А ведь это разные птицы, хоть и из одного семейства.

Самые лояльные поклонники марки возмутились, что птицу переименовали. Нам бы их заботы! Но, так или иначе, в 1951-м фигурку опять стали именовать пеликаном.

В видеоролике на лимузине Packard 180 — уже баклан. Поскольку машина выпущена в 1941 году. Кстати, делали эту модель лишь с 1940-го по 1942-й.

На место старшего

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Packard 180 сменил в качестве флагмана компании легендарный Packard Twelve с двигателем V12. Такие машины были и в кремлевском Гараже особого назначения. Но к концу 1930-х производство топовой модели стало нерентабельным. И главным стал Packard 180 с рядной «восьмеркой».

Внешне машины 180-го семейства почти не отличались от младших моделей. Многие считали, что именно это стало началом конца великой компании. Но до краха было еще полтора десятка лет.

В 1941-м завод построил почти 73 тысячи автомобилей. Однако Паккардов 180 — только 930. Притом что эту модель предлагали с десятью кузовами. Даже семиместных лимузинов было два.

Под капотом — рядная «восьмерка» мощностью 160–165 л.с.

Ищем десять отличий

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Именно Packard 180 стал образцом для будущего послевоенного советского лимузина, получившего имя ЗИС-110. В Союз специально привезли два автомобиля, которые тщательно изучали на ЗИСе. Ведь Паккарды любил главный заказчик страны — Сталин. И советские конструкторы и художники получили четкое направление своей работы.

Тем не менее, ни одна кузовная деталь Паккарда и ЗИСа не взаимозаменяема. У ЗИСа нет, например, уже устаревших к началу 1940-х футляров для запасок на крыльях и широких подножек. Немало иных отличий во внешности и салоне. Хотя американская стилистика, конечно, видна невооруженным глазом.

Мощную паккардовскую раму с Х-образным усилителем скопировали в Москве практически «один в один». Двигатель ЗИС-110 мощностью 140 л.с. тоже — прямой наследник американского рядного 8-цилиндрового мотора объемом 5,8 л. Кстати, «восьмерка» Packard слыла самой мощной в США. И, видимо, это так и было. Для V8 Кадиллака указывали мощность 150 л.с., а для мотора Паккарда — 160–165 л.с.

Стилистика американского интерьера послужила основной для создателей ЗИС-110.

Королевство P ackard

В лимузине с роскошными велюровыми диванами два радиоприемника — один спереди, другой в багажнике с управлением с заднего сиденья. Чуть ли ни впервые в истории все дверные стекла и стекло лимузинной перегородки — с электрогидроприводом.

Часов тоже пара: сзади — очень красивые механические, спереди — с электропитанием. Сзади есть даже регулятор скорости вентилятора системы отопления.

Салон Паккарда-180 — верх роскоши по меркам начала 1940-х.

Три передачи и пять скоростей

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Коробка передач ЗИС-110 — прямой аналог американской даже по передаточным числам. Но с важным отличием: у агрегата Паккарда есть повышающая передача — овердрайв.

Работает устройство и на 2-й, и на 3-й передаче. Если отпустить и вновь нажать педаль, когда на панели проборов загорается соответствующая зеленая лампа, автоматически включается повышающая передача. Так и получается, пять скоростей в трехступенчатой коробке.

Устройство можно и отключить. Тогда мотор почти в 6 л обеспечивает Паккарду просто тракторную тягу.

Живой классик

Packard 180 — не просто автомобиль, а произведение искусства. Не только дизайнерского, но и инженерного.

Но при этом он — не музейный экспонат, а живой, ездящий автомобиль. Даже прикоснуться к такому шедевру, а уж тем более попробовать на ходу — подарок судьбы.