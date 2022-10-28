Какие новые модели и марки появились в продаже

Параллельный импорт работает, и в Россию привозят то, чего к нам никогда не везли.

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Как мы уже писали, ввозить в Россию по параллельному импорту недорогие автомобили невыгодно. Это должны быть машины, как минимум, среднего ценового диапазона или премиум.

Кроме того, за последние годы сформировался запрос на необычные автомобили, которые в нашу страну официально не поставлялись и не должны были поставляться в будущем. Теперь это решают не автопроизводители, а дилеры — то есть, сам рынок. Что же сегодня можно купить?

рассказал «Автостату» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

Руководитель же отдела параллельного импорта ГК «Прагматика» Андрей Чекуров указывает на возможность выгодного ввоза в Россию электромобилей, интерес к которым растет.

«В рамках параллельного импорта поставляются те марки автомобилей, в которых есть экономическая выгода для дилера. Преимущественно это внедорожники премиум-сегмента и в большей степени — электромобили. Именно они станут новинками для российского рынка. Несмотря на падение клиентской активности и низкий объем продаж на авторынке РФ, авто, ввезенные по параллельному импорту, востребованы», — говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

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Таким образом, у покупателей появляется возможность приобрести абсолютно любой автомобиль, заказав его либо в дилерском центре, либо у компании, занимающейся параллельным импортом.

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже писало о том, сколько стоит привезти автомобиль из Европы, и какие плюсы при этом получает покупатель.

Фото: Peugeot