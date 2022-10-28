Какие новые модели и марки появились в продаже

Как мы уже писали, ввозить в Россию по параллельному импорту недорогие автомобили невыгодно. Это должны быть машины, как минимум, среднего ценового диапазона или премиум.
Кроме того, за последние годы сформировался запрос на необычные автомобили, которые в нашу страну официально не поставлялись и не должны были поставляться в будущем. Теперь это решают не автопроизводители, а дилеры — то есть, сам рынок. Что же сегодня можно купить?
«По параллельному импорту сейчас идут достаточно активные поставки различных автомобилей. Благодаря этому каналу получилось возобновить поставки моделей ушедших брендов — Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, нового Jeep Grand Cherokee, Audi Q5 e-tron. Также нам удалось привезти в Россию новинки, которые ранее не были представлены на нашем рынке, — это электрокар Volkswagen ID.6 и седан Volkswagen Bora, первая партия этой модели составляет 259 автомобилей», — рассказал «Автостату» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.
Руководитель же отдела параллельного импорта ГК «Прагматика» Андрей Чекуров указывает на возможность выгодного ввоза в Россию электромобилей, интерес к которым растет.
«В рамках параллельного импорта поставляются те марки автомобилей, в которых есть экономическая выгода для дилера. Преимущественно это внедорожники премиум-сегмента и в большей степени — электромобили. Именно они станут новинками для российского рынка. Несмотря на падение клиентской активности и низкий объем продаж на авторынке РФ, авто, ввезенные по параллельному импорту, востребованы», — говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.
Таким образом, у покупателей появляется возможность приобрести абсолютно любой автомобиль, заказав его либо в дилерском центре, либо у компании, занимающейся параллельным импортом.
«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже писало о том, сколько стоит привезти автомобиль из Европы, и какие плюсы при этом получает покупатель.
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Фото: Peugeot