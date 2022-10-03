Автомобили там имеют более широкую, а потому интересную линейку двигателей.

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Автомобиль из Европы хорош двумя вещами: «без пробега по России» и возможностью выбрать экономичную турбодизельную версию. К тому же есть надежда сэкономить, которую и рассматривает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов.

Затею купить машину с пробегом в Германии Александр рассмотрел на конкретном примере — универсал Peugeot 308 SW с 1,5-литровым турбодизелем мощностью 131 л.с. и 300 Нм, с пробегом 100 тысяч километров.

«Вместе с растаможкой и всеми сопутствующими доплатами он обошелся в 1 350 000 рублей. Очень неплохо за четырехлетний универсал в богатом оснащении», — пишет Александр Виноградов.

Эта цена вполне сопоставима со стоимостью подобной машины, которая уже находится в России (и со 120-сильным, и со 131-сильным турбодизелями). Разброс цен — от 1,15 млн до 1,39 млн рублей, а пробега — от 92 тысяч до 194 тысяч километров.

Мнение специалиста

, эксперт «За рулем»:

— Универсал Peugeot 308 — далеко не единственный «вагон» гольф-класса из Европы за 1,3–1,4 млн рублей. С этим бюджетом можно поискать другого «француза» — Renault Megane четвертого поколения 2017–2018 года выпуска.

Opel Astra K также будет 2017–2018 года. Иногда попадаются машины с бензиновым мотором 1.4 (150 л.с.), но чаще опелевские универсалы — дизельные.

Volkswagen Golf седьмого поколения у нас продавался только с кузовом хэтчбек. Но уже ввезено немало универсалов. И не только обычных, но и кросс-версий. Правда, такие машины уже дороже полутора миллионов. Традиционный же универсал возрастом четыре-пять лет также стоит в пределах 1,3–1,4 млн рублей.

Об особенностях ввоза в Россию машин из Европы и о том, какие плюсы и минусы у таких автомобилей, читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Универлев», опубликованной в № 10 журнала «За рулем».

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Фото: Depositphotos и «За рулем»