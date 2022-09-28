На границе с Грузией возник стихийный авторынок — журнал За рулем

На границе с Грузией возник стихийный авторынок

Проезд пробки в несколько километров может занять целую неделю. Выезжающие из РФ продают свои машины по бросовым ценам.

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Россияне, стоящие в пробке на границе с Грузией, пытаются продать свои автомобили, чтобы быстрее добраться до контрольно-пропускного пункта. Ввиду этого возник стихийный авторынок, сообщает Телеграм-канал Baza. Объявления о продаже автомобилей публикуются в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию. Владельцы указывают марку, модель, цену, а также расстояние автомобиля до КПП.

Ассортимент широкий: можно купить и Kia, и Mercedes-Benz. Один из продавцов рассказал источнику, что свой BMW готов отдать за 1,5 миллиона и идти на границу пешком, потому что альтернатива такова: пробка на 6 километров, в которой можно провести неделю. Другой автовладелец по той же причине за 400 тысяч рублей продает Subaru «с местом в очереди».

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На границе с Грузией возник стихийный авторынок

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Ажиотаж привлек скупщиков — они появились в этой же пробке и посредством тех же телеграм-чатов выходят на россиян, продающих по бросовой цене автомобили. Кроме того, на этом стихийном рынке торгуют велосипедами, самокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности.

Появившийся на днях в районе пробки мобилизационный пункт военкомата поначалу выдавал повестки только жителям Северной Осетии, но затем глава республики Сергей Меняйло заявил, что теперь повестки у границы с Грузией будут выдавать всем гражданам, попадающим под мобилизацию.

Фото: Telegram-канал BAZA

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