На КПП на границе с Грузией разрешили пеший переход

Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс».

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Накануне в пресс-службе правительства Северной Осетии сообщали, что на КПП «Верхний Ларс» ожидают проезда в сторону Грузии около 3500 легковых машин.

На месте было проведено выездное совещание, в котором участвовали министр внутренних дел Северной Осетии, начальник Госавтоинспекции совместно с руководителями Пограничного управления ФСБ РФ по РСО-Алания и Северо-Осетинской таможни, сообщает Телеграм-канал МВД России по РСА-Алания.

Для безопасности граждан, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, участники совещания договорились разрешить гражданам пеший переход через границу. До сих пор у пересечения границы между Россией и Грузией была особенность: погранпункт не разрешалось пересекать пешком, только на автомобилях, мотоциклах и велосипедах. Туристам, путешествующим автостопом, рекомендовали подсесть в любую проезжающую машину. Теперь гражданам разрешили переходить границу пешком.

Приток транспорта, движущегося в сторону Грузии, нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущей службу ДПС и Патрульно-постовой службы, обстановка остается крайне напряженной и требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан.

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Кроме того, на КПП «Верхний Ларс» в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Об итогах совещания доложили главе республики Северная Осетия-Алания.