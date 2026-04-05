Хэтчбек Geely за 1,5 млн рублей скоро появится на российском рынке

В России до конца года дебютирует «параллельный» хэтчбек Geely Xingyuan

Электрический хэтчбек Geely Xingyuan появится в России до конца 2026 года. Автомобиль будут ввозить по схеме параллельного импорта, рассказал директор по продажам компании Favorit Motors Александр Быков. Ожидаемая стоимость новинки – около 1,5 миллиона рублей.

Geely Xingyuan

7 мест, полный привод, 9-ступенчатый автомат: испытали новый российский кроссовер

В Китае эта модель стала бестселлером 2025 года: старт продаж в Поднебесной состоялся в конце 2024-го, а за 12 месяцев было реализовано 465 тысяч экземпляров.

Пятиместный электромобиль оснащается электрической установкой мощностью от 79 до 116 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде варьируется от 310 до 410 км в зависимости от типа батареи. В число опций входят цифровая приборная панель, продвинутая мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном и камера заднего вида.

Geely Xingyuan

На данный момент бренд Geely присутствует в России официально, однако компания не анонсировала вывод Xingyuan на местный рынок. Сейчас в официальной линейке марки в РФ представлен лишь один электрокар – модель EX5.

Интерьер Geely Xingyuan

Ранее «За рулем» сообщал , что цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
05.04.2026 
