Популярная модель Geely получила в России новый мотор: что со стоимостью

Цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления

Обновленный седан бизнес-класса Geely Preface вышел на российский рынок с новым двигателем и пересмотренным ценником.

С марта 2026 года модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Стоимость начальной комплектации Люкс снизилась на 28 тыс. рублей, топовой версии Флагман – на 137,2 тыс. рублей.

Однако, несмотря на формальное удешевление, покупка автомобиля обойдется дороже, чем раньше. Причина – отсутствие специальной выгоды, которая прежде действовала на версию с 200-сильным двигателем. Ранее покупатели могли сэкономить 135 тыс. рублей на базовой комплектации и 245 тыс. рублей на флагманской. Теперь таких предложений в прайс-листе нет.

Таким образом, при снижении рекомендованных цен фактическая доступность модели для покупателей снизилась.

Актуальные цены Geely Preface в России

Люкс (Luxury) – 3 329 990 руб.

Флагман (Flagship) – 3 429 990 руб.

Geely Preface

