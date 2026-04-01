УАЗ запускает производство нового внедорожника — подробности
Популярная модель Geely получила в России новый мотор: что со стоимостью

Цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления

Обновленный седан бизнес-класса Geely Preface вышел на российский рынок с новым двигателем и пересмотренным ценником.

Разброс цен — втрое! Выбираем лучшие летние шины для кроссоверов

С марта 2026 года модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Стоимость начальной комплектации Люкс снизилась на 28 тыс. рублей, топовой версии Флагман – на 137,2 тыс. рублей.

Однако, несмотря на формальное удешевление, покупка автомобиля обойдется дороже, чем раньше. Причина – отсутствие специальной выгоды, которая прежде действовала на версию с 200-сильным двигателем. Ранее покупатели могли сэкономить 135 тыс. рублей на базовой комплектации и 245 тыс. рублей на флагманской. Теперь таких предложений в прайс-листе нет.

Таким образом, при снижении рекомендованных цен фактическая доступность модели для покупателей снизилась.

Актуальные цены Geely Preface в России

  • Люкс (Luxury) – 3 329 990 руб.
  • Флагман (Flagship) – 3 429 990 руб.

Geely Preface
Geely Preface

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Geely
01.04.2026 
Фото:Geely
Отзывы о Geely Preface

