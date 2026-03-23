Доступная версия популярного седана — уже в продаже

Стартовали продажи седана Geely Preface с дефорсированным до 150 л.с. двигателем

Российское представительство компании Geely дало старт продаж седана Geely Preface с турбомотором 2.0, дефорсированным с 200 до 150 л.с.

Модификация создана специально для рынка России, чтобы импортная модель попадала в «доутильный» коридор (до 160 л.с.) и оставалась доступной. Цены компания объявила еще в середине марта. Будет две комплектации: Люкс (Luxury), цена на которую стартует от 3 329 990 рублей или, с учетом спецпрограмм, от 3 079 990 рублей, а также Флагман (Flagship) – от 3 429 990 рублей или 3 179 990 рублей со спецпрограммами.

В Люксе – зимний пакет, диски 17", светодиодная оптика, отделка экокожей, цифровая приборка 10,2", мультимедиа 13,2", аудио на 8 динамиков, парктроники, круговой обзор. В более богатом Флагмане добавляются расширенный пакет активной безопасности, вентиляция передних кресел, а также появляются аудио на 12 динамиков и диски 18".

Отметим, что «паспортный» крутящий момент 150-сильного движка сохранил показатель своего более мощного предшественника – 325 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Разгон до «сотни» – 9,5 с (было 7,1), расход в смешанном цикле – 7,1 л/100 км. С 23 марта обновленный Preface доступен у официальных дилеров бренда.

