На российский рынок вышла новая версия крупного седана Geely со старой ценой

Geely снизила мощность двигателя Preface до 150 л.с. для сохранения цены в РФ

В обновленном седане Geely Preface инженеры пошли на нестандартный шаг, чтобы машина осталась доступной. Как сообщила пресс-служба бренда, специально для российского рынка двигатель был дефорсирован.

Теперь под капотом вместо 200 лошадиных сил всего 150, хотя крутящий момент в 325 Нм остался прежним. Правда, за это пришлось заплатить динамикой: разгон до сотни теперь занимает 9,5 секунды вместо прежних 7,1. Семиступенчатый робот в паре с мотором сохранился.

Покупателям предлагают две версии. Базовая оценена в 3,33 млн рублей и уже включает довольно богатый набор: зимний пакет, 17-дюймовые диски, светодиодную оптику, отделку экокожей, а также цифровую «приборку» на 10,2 дюйма и центральный 13,2-дюймовый экран. Аудиосистема на восемь динамиков, парктроники и камера кругового обзора тоже идут в базе.

За 3,43 млн рублей можно получить топовую комплектацию. Тут добавляются расширенный пакет систем активной безопасности, более крупные 18-дюймовые колеса черного цвета, вентиляция передних кресел и аудио с 12 динамиками.