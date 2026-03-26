Как экономия на автомойке может обернуться солидным штрафом

За мытье машины во дворе можно получить штраф от 3 тыс. до 250 тыс. рублей

Желание сэкономить время и деньги, приведя автомобиль в порядок прямо у подъезда, нередко оборачивается для водителей штрафом, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Как объясняют эксперты, главная проблема заключается не в самой мойке, а в последствиях для окружающей среды. Стекающая с кузова вода насыщена остатками нефтепродуктов, агрессивными дорожными реагентами и токсичной грязью. Попадая на асфальт, а оттуда в почву и ливневую канализацию, эта смесь наносит прямой вред экосистеме.

Юристы предупреждают: подобная инициативность подпадает сразу под несколько статей законодательства. Если простым протиранием стекол или фар, как уточняют специалисты, заняться можно без опасений, то полноценная мойка кузова во дворе классифицируется как несоблюдение природоохранных требований. Для физических лиц размер взыскания в таких случаях достигает трех тысяч рублей.

Однако гораздо серьезнее риски для тех, кто пытается организовать «кустарный» клининг на потоке. В случае если нарушение фиксируется в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, сумма штрафа может вырасти до 250 тысяч рублей.

Контролирующие органы акцентируют внимание на том, что законная мойка возможна только в специально оборудованных боксах, где сточные воды проходят необходимую фильтрацию, а нарушение санитарно-эпидемиологических норм может привести не только к крупным денежным потерям, но и к административному приостановлению деятельности.