Разброс цен — втрое! Выбираем лучшие летние шины для кроссоверов

Опубликован отчет с испытаний летних шин 225/60 R18

Эксперты «За рулем» испытывали семь комплектров летниз шин для кроссоверов: LingLong Grip Master C/S 104V, Sailun Atrezzo Elite 2, Hankook Dynapro HPX, Pirelli Scorpion Verde, Yokohama BlueArth-XT AE61, Ikon Autograph Aqua 3 SUV, Michelin Pilot Sport 4. Какие модели показали лучшие результаты в тестах на торможение на сухом и мокром асфальте и в упражнении «переставка», рассказано тут.

Ниже – испытания на управляемость, курсовую устойчивость на разных скоростях, а также оценка комфорта и экономичности.

Характеры шин —участниц теста «За рулем»

После цикла заездов по «взлетке» на скоростях до 130 км/ч и замкнутой трассе для оценки управляемости становятся окончательно понятными характеры поведения шин.

Michelin – это бескомпромиссный спорт. Великолепная точность реакций, выверенный баланс сноса и заноса на всех скоростях, хорошая курсовая устойчивость на прямой. Exeed LX внезапно начинает радовать настройками руля: появляется внятный «ноль», реактивное действие растет сообразно углу поворота и происходящему с колесами.

Ikon отличается в нюансах – чуть меньше тенденция к заносу, чуть лучше держит прямую. Но на руле тоже всё понятно, и снова отмечаем гармонию совместной работы шин с системой стабилизации. Отличное сочетание точности и безопасности поведения!

Покрышки Pirelli поначалу также кажутся «драйверскими» – первая реакция на действия баранкой весьма острая. Однако в больших углах поворота появляется пустота обратной связи, а снос передка приходит резковато. В этом на них весьма похож Sailun, хотя отклики на нем более вялые, иногда – раздвоенные.

На Йокогаме руль становится легче, а в крутых поворотах также доминирует снос. Однако при резких маневрах на высокой скорости рано и резко возникает занос.

А что «всесезонки»? Hankook показал немного отложенные реакции на руль, потребовал легких подруливаний на прямом шоссе – и больших углов поворота баранки в виражах, где нет и намека на срыв кормы. Просто, но безопасно.

А LingLong – это самый «пустой» руль, ранний и глубокий уход с траектории наружу поворота и субъективное ощущение наиболее «скользкой» шины. Подруливаний на прямой тоже требует больше других – на уровне Ханкука.

Какие шины тише и комфортнее?

При этом LingLong вовсе не мягок: по акустическому комфорту, вибронагруженности и плавности хода он аутсайдер. Разные типы гула на разных скоростях, трансляция коротких волн асфальта…

Нелетная погода ничуть не мешает «нелетающим птицам».

Впрочем, спортивный Michelin по фильтрации неровностей еще хуже: пропускает в салон все стыки и волны. Да и шумит, на фоне более универсальных шин, изрядно. Скорее всего, это влияние жесткого каркаса, сделанного таким ради управляемости.

Самые же комфортные покрышки – Yokohama и Hankook. Первые едут тихо и мягко, хотя и передают немного высокочастотных вибраций, а вторые – ожидаемо для шин M+S слегка гудят до 60–80 км/ч.

Впрочем, никого из «середнячков» прям дискомфортными тоже не назвать. Pirelli идет упруго, пошумливая в поворотах. Тихий Sailun не любит неровности с острыми краями, транслируя их на руль, да и короткую волну отмечает. Ikon удостоился критики экспертов во всём по чуть-чуть, снова показав сбалансированный характер.

Какие шины экономят больше топлива

Влияние шин на экономичность мы оцениваем, измеряя сопротивление качению. Для этого делаем «выбеги», то есть замеры дистанции, на которой автомобиль катится на нейтрали вплоть до полной остановки. Конечно, измерения проводятся в обе стороны, чтобы нивелировать влияние ветра и прочих внешних факторов.

В зачет идут дистанции со 100 до 80 км/ч и с 70 до 50 км/ч – первая эмулирует загородное движение на разрешенной скорости 90 км/ч, вторая – городские условия (60 км/ч). Замеренные выбеги пересчитываем в приведенный расход топлива.

Удивительное рядом: чемпион по экономичности – всесезонный Hankook! Интересно, какие технические решения помогли корейцам снизить сопротивление качению?

Из шин, воспринимающихся «породистыми», не порадовал расход топлива на Pirelli и Айконе. Ну а кто катится хуже всех, вы уже догадались – LingLong…

Узнать цены на шины из теста можно по ссылкам:

Насколько справедливы средние розничные цены каждой из шин — участниц теста «За рулем» 2026 года — рассказано тут.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Реклама: ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" | ИНН 7725743655