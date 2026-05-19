Треть россиян не готовят авто к продаже — результаты шокирующего опроса

Опрос Дрома: 37% россиян делают полную подготовку автомобиля перед продажей

Большинство автовладельцев в России приводят машины в порядок перед продажей.

Как выяснил автомобильный портал Дром, опросив более 6 тыс. водителей, 37% респондентов проводят основательную подготовку.

Еще 31% ограничиваются мелкими доработками, а столько же продают автомобиль без каких-либо улучшений.

Опрос показал, что активнее всего готовят авто к продаже жители Забайкалья – 47% опрошенных там приводят машину в полный порядок. Высокие показатели также в Хакасии, Якутии, Омской области и Краснодарском крае – по 44%. А вот совершенно не заморачиваются продавцы в Томской области (39%), Санкт-Петербурге (38%) и Кемеровской области (37%).

При этом в Москве доля тех, кто готовит машину основательно (41%), почти вдвое выше, чем в Северной столице (26%).

Посетители Дрома в комментариях делились опытом, какая подготовка помогает выгодно продать авто. Многие сошлись во мнении, что чистота в салоне и снаружи, отсутствие посторонних запахов и стуков, а также исправные лампочки – залог быстрой сделки. Например, один автолюбитель из Новосибирска подтвердил, что при таком подходе все его машины уходили даже быстрее ожидаемого и по цене выше средней.

Хотя, как показал случай с владельцем Acura, даже идеальный детейлинг и профессиональные фото не гарантируют легкой сделки для некоторых марок.

Многие же просто поддерживают технику в порядке постоянно: «Перед продажей только мойка, и не стыдно».

Всероссийский опрос проводился с 30 марта по 6 апреля 2026 года среди пользователей сайта Дром.