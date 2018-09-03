Как подготовить автомобиль к продаже

Рассказываем, как подготовиться к встрече с покупателем: удалить повреждения на кузове, прибраться в салоне и привести диски в порядок. Узнайте, что можно сделать самому, а что лучше доверить мастеру.

Предпродажная подготовка автомобиля: кузов

Помыть машину по двухфазной технологии. Внешний вид авто — первое, на что обращает внимание покупатель. Помойте кузов. Выбирайте качественную автомойку, где машины моют по двухфазной технологии: сначала шампунем, затем пеной и губкой. Такая бережная мойка не царапает кузов. Цена услуги — 500–700 рублей.

Если поверхность кузова шершавая, попросите мастера очистить ее от битума, коррозии и следов насекомых. После чистки автомобиль станет и приятным на ощупь, как только что купленный айфон. Когда покупатель проведет рукой по кузову, он будет приятно удивлен.

Убрать сколы на бампере. Больше всего сколов на бампере, особенно если вы часто ездите по трассе. Самые заметные лучше закрасить. Главное — правильно подобрать краску.

Если вы собираетесь самостоятельно подкрасить сколы, узнайте код краски — он понадобится в малярном магазине. Код печатают на стойке дверей, под капотом или на крыше багажника. Иногда информация содержится в VIN-коде.

Купите тонкую кисточку, она продается в любом канцелярском магазине. Краска сразу сохнет на воздухе, поэтому работать придется быстро. Не забудьте надеть резиновые перчатки, краску тяжело смыть.

У мастера убрать сколы на бампере будет стоить 500 рублей.

Удалить следы ДТП. После аварий на кузове остаются вмятины. Если покупатель найдет их — попросит снизить цену или откажется от покупки. Чтобы этого не произошло, заранее удалите повреждения. Обратитесь в автосервис или центр кузовного ремонта. Стоимость услуги — от 500 рублей за одну вмятину.

Если вы не попадали в ДТП, все равно проверьте кузов — на автомобиль мог упасть снег с крыши или кот с дерева. Чтобы найти вмятину, осмотрите кузов при ярком дневном свете.

Если вмятина большая и ее не смогли убрать полностью, не переживайте. Поговорите с покупателем, расскажите про вмятину. Честность вызывает доверие, а автомобиль может понравиться покупателю, несмотря на недостаток.

Отполировать кузов. Отполированный автомобиль легче продать — он лучше смотрится на фотографиях, видео и вживую. Не полируйте кузов сами, если вы не специалист. Полировочной машинкой легко прожечь лак. На кузове могут остаться голограммы — разводы в виде кругов, заметные при дневном свете.

Перед продажей достаточно легкой полировки со среднеабразивной и антиголограммной пастами — она придаст автомобилю блеск и лоск. Стоимость легкой полировки — от 2 500 до 15 000 рублей.

Если на кузове есть глубокие царапины, их можно убрать локально. Попросите об этом мастера. Уточните, входит ли в услугу подкраска сколов. Перед полировкой многие детейлинг-студии закрашивают сколы на кузове. Возможно, вам не придется доплачивать за услугу.

Автомобиль можно не полировать, а покрыть воском. Это дешевле. Воск скроет царапины и сколы, кузов будет блестеть. Когда состав смоется через 2–3 мойки, новый владелец будет неприятно удивлен.

Помните, отполированный автомобиль можно мыть только по двухфазной технологии. На простой мойке кузов поцарапают, полировку испортят.

Предпродажная подготовка автомобиля: салон

Прибраться. Уберите из салона автомобиля личные вещи. Отсортируйте их. Нужные положите в контейнер или пакет, ненужные — смело выбрасывайте. Полис ОСАГО за 2009 год пригодится вряд ли, а погремушку или заначку можно забрать домой. После проведите влажную уборку обычной тряпкой.

Если в салоне неприятный запах, на сиденьях — рисунки и пятна, нужна химчистка. Прокуренный и разрисованный детьми салон отпугнет даже лояльных покупателей.

Провести химчистку. Можно попробовать сделать химчистку самостоятельно, но лучше обратиться на автомойку или в детейлинг-центр. Некоторые загрязнения невозможно удалить вручную, а покупать профессиональное оборудование дорого.

В чистом салоне могут быть отдельные грязные участки — например, пол под водительским креслом или передние сиденья. Чтобы не тратиться на полную химчистку, закажите локальную. Для сравнения: на мойке химчистка передних сидений стоит тысячу рублей, полная химчистка салона — 3–5 тысячи.

Предпродажная подготовка автомобиля: диски

Почистить диски. Нужно очистить их от битума, ржавчины и пыли, которая летит с тормозных колодок. Примерная цена услуги на мойке — 200 рублей, в детейлинг-студии — 1500 рублей.

Можно почистить самому. Купите автошампунь, очиститель и уайт-спирит. Помойте диски автошампунем и обработайте растворителем, чтобы убрать битум. Через пару минут ополосните их чистой водой и высушите. Нанесите на диски очиститель и оставьте средство и подождите еще 1–2 минуты. Смойте водой. Диски станут чистыми, ржавчина и пыль исчезнет.

Очиститель дисков стоит от 200 до 1500 рублей. Уайт-спирит — 70 рублей за литр.

Почернить резину. Резина быстро теряет цвет из-за ультрафиолета, дорожных реагентов и автохимии. Обновить цвет шин можно в автосервисе или на мойке. Цена услуги — 50–100 рублей.

Сэкономить можно и здесь. Аэрозольный баллончик для чернения шин продается даже в «Ашане». Цена — 100 рублей, средства хватит на 5–10 раз. Его можно потратить на новый автомобиль. Скорее всего, на мойке резину покрасят таким же аэрозольным баллончиком.

Убрать трещины и сколы на лобовом стекле. Не пытайтесь убрать трещину самостоятельно, она может «пойти» дальше. Стоимость услуги невысокая и зависит от длины трещины: один сантиметр — 50 рублей.

Со сколами поступайте так же. Скол не на видном месте можно оставить, в центре стекла — лучше убрать. Ремонт стоит от 400 рублей. Цена зависит от размера и вида скола.

Что лучше не делать

Не мойте мотор. Если залить двигатель водой, электроника даст сбой и приборная панель покажет ошибку. Двигатель будет работать с перебоями или вовсе не заведется в важный момент — когда вы будете показывать автомобиль покупателю.

Не заморачивайтесь. Если автомобиль чистый внутри и блестящий снаружи, подготовить его к продаже будет просто. Проведите влажную уборку в салоне, помойте и очистите кузов — этого будет достаточно. Если за три года вы ни разу не делали химчистку, а автомобиль стал матовым от царапин — заказывайте предпродажную подготовку.

Главное

Удалите следы ДТП и избавьтесь от сколов

Приберитесь в салоне и почистите диски

Помойте и отполируйте машину

Удачи!

Фото: unsplash.com