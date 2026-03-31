Летние шины для кроссоверов — сравнили отечественные с иностранными

Эксперты «За рулем» испытали семь комплектов летних шин 225/60 R18

В наших шинных тестах мы обычно стремились собирать покрышки одного класса, назначения – и близкие по ценам. Но сейчас шинный рынок еще не стабилизировался после встряски последних лет, и хочется понять, что происходит с шинами в целом.

«Китайцы» – уже не хлам? Сохранилось ли качество шин иностранных брендов, оставшихся в России? Что получается у «новых старых» производителей? Хорош ли «параллельный импорт»?

Для поиска ответов мы собрали семь комплектов летних шин для кроссоверов.

Размерность 225/60 R18 используется, в частности, на таких «хитах», как Chery Tiggo 7 и 8, Haval F7, Belgee X70 – и сонме машин ушедших брендов.

Участники шинного теста «За рулем»



Китайских производителей представляют шины LingLong Grip Master C/S с маркировкой 104V (максимум нагрузки 900 кг, предельная скорость 240 км/ч) и Sailun Atrezzo Elite 2 (104W, скорость до 270 км/ч). Впрочем, вторые шины являются китайскими лишь по происхождению бренда – сделан этот комплект во Вьетнаме. Средние цены на данные шины – 9400 и 7900 рублей соответственно.

Для расчета средней цены мы брали наименьшие значения «из наличия» у всех продавцов на маркетплейсах, а также у самых крупных шинных интернет-дилеров.

Троица «тихо оставшихся» шин – Hankook Dynapro HPX, Pirelli Scorpion Verde и Yokohama BlueArth-XT AE61. Все стоят примерно 13 тысяч рублей.

Первая из них вышла, по шинным меркам, только что – в 2024 году. Сделан Hankook в Индонезии, имеет индексы 104V и добровольную маркировку M+S (грязь и снег), логичную при столь сильно изрезанном ламелями рисунке протектора. Такую же маркировку несет LingLong, но у него рисунок чисто асфальтовый.

Покрышки Pirelli (100H – нагрузка до 800 кг, скорость до 210 км/ч) и Yokohama (104W, 900 кг/270 км/ч) изготовлены в России.

Как и Ikon Autograph Aqua 3 SUV – реинкарнация шин Nokian модели Hakka Blue 3 SUV, выпускавшихся на том же заводе во Всеволожске. Проверим, как прошло импортозамещение. Ограничения по нагрузке и скорости – 900 кг и 210 км/ч (104Н), цена выше – 14 600 рублей.

Но и этот прайс меркнет на фоне хорошо известных шин Michelin Pilot Sport 4 – за них просят без малого 27 тысяч рублей! За штуку. Правда, их можно найти и на треть дешевле – но то будут покрышки китайского производства, а мы смогли взять комплект именно европейского происхождения, чтобы быть уверенными в «точке отсчета» для остальных шин. Отметим, что сегодня, после очередного ужесточения санкций, найти такие всё сложнее. Нагрузка – до 900 кг, скорость – до 240 км/ч.

Кроме Ханкука, все шины в тесте – несимметричные.

Где и как тестировали шины

Испытания проводили в ноябре при температуре воздуха от +8 до +17 ⁰С. Обошлось без дождей, а для получения стабильной мокрой поверхности использовали полив.

Как и в прошлом тесте недорогих 16‑дюймовых шин, использовали аэродром малой авиации Азимут под Краснодаром – асфальтовую ВПП размером 1500×25 м и сеть рулежных и технических дорог.

Все испытания проводили на кроссовере Exeed LX с двумя экспертами в салоне, на передних местах.

Для прецизионных замеров применяли проверенный измерительный комплекс Vbox Racelogic с внешним спутниковым датчиком, для надежности продублированный другим аналогичным прибором. На маневре «переставка» скорость определялась оптическими створами с точностью до 0,1 км/ч.

Замеры тормозного пути

Ключевую роль в обеспечении безопасности имеют тормозные свойства шин. Мы замеряем тормозной путь в диапазонах 100–5 км/ч на сухом асфальте и 80–5 км/ч – на влажном. Но тормозит испытатель до полной остановки – а зона замедления от 5 до 0 км/ч традиционно не учитывается, поскольку здесь велика вероятность нестабильности данных, в том числе из-за работы АБС.

Тормозной путь на сухом асфальте замеряется со 100 км/ч. То есть при равномерном движении на нейтрали на скорости около 105 км/ч водитель максимально сильно и быстро бьет по педали тормоза, не ослабляя нажатие до полной остановки: электроника вычисляет «чистый» тормозной путь.

В серии замеров тормоза после каждой из минимум пяти попыток охлаждаются в движении.

Расшифровка результатов сразу делит наших испытуемых на три группы. В «высшей лиге» – Michelin и Ikon. На первых машина чуть лучше тормозит посуху, на вторых – в дождь.

Но выигрыш у ближайшего из «середнячков» – больше метра в первом случае и без малого два во втором! На сухом асфальте «лучшим из остальных» стал Sailun, на мокром – Yokohama.

В группе аутсайдеров – обе шины с маркировкой M+S. Вот она, разница концепций: Hankook, которому явно не чужды внедорожные амбиции, имеет тормозной путь посуху на семь метров больше, чем Michelin с красноречивым словом Sport в названии. А LingLong, худший в «мокром» торможении, останавливается на три с лишним метра позже лучшего – Айкона. Помните об этом при выборе шин.

В соседний ряд

Весомость оценок за резкие маневры заметно ниже, чем за тормозные свойства: Правила дорожного движения рассматривают именно торможение как основное действие при аварийной ситуации. Но на стандартном маневре «переставка» – смене полосы движения с расстоянием между коридорами 12 м – мы оцениваем как максимально возможную скорость, так и норовистость шин.

«Препятствие» на маневре «переставка» сбито: на следующем проходе испытатель постарается глубже учесть особенности поведения шин – или уменьшить скорость.

Ikon и Michelin здесь проявили себя максимально точными, с хорошим держаком что посуху, что на воде. Без дождя еще немного, и ограничением скорости выступила бы скорость руления, которую может развить испытатель, а не свойства шин. Кстати, хороший зацеп этих двух образцов помогает и более эффективной работе системы стабилизации.

Но в дождь Michelin сильнее теряет сцепление и по чистой скорости на «переставке» проигрывает Pirelli и Йокогаме. А на сухом покрытии совсем немного лидерам уступил Sailun – однако к этим трем шинам уже появляются замечания по поведению.

Всесезонный Hankook ожидаемо показал наименьшее желание выполнять резкие маневры, но хотя бы откровенный снос передка не пугает водителя так, как заносы на ЛингЛонге и Сайлуне.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Реклама: ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" | ИНН 7725743655