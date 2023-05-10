Проехать по песку и не закопаться: эксперимент «За рулем»

Какие шины лучше на песке – дорожные, универсальные (А/Т) или матерые внедорожные (М/Т)? Не торопитесь с ответом!

Лето. Жара. Народ жмется к воде, используя любые транспортные средства.

Вот и мы отправились на песчаный берег Волги. Но не загорать и купаться, а выяснить, на что способны шины на песке.

Покрышки размерности 215/65 R16 взяли одного производителя – фирмы Cordiant.

Дорожные шины Cordiant Comfort 2 SUV (тип H/T, highway terrain – шоссе/пересеченка) вам хорошо знакомы по другим тестам «За рулем». Модель Cordiant All-Terrain относится к группе A/T – all terrain, для любых покрытий. А новинка Cordiant Off-Road 2 – это уже M/T, то есть грязь и всё такое.

При снижении давления в шинах с 2,0 бар до 1,0 у шин Cordiant All-Terrain и Cordiant Off-Road 2 сопротивление качению снижается примерно в два раза. А у Cordiant Comfort 2 SUV благодаря более эластичным боковинам – втрое!

На нашем импровизированном полигоне толщина сухого сыпучего слоя составляла 10 см. Достаточно, чтобы почувствовать разницу между шинами. Больше песка в средней полосе России обычно не бывает, разве что в южных регионах. А под рассыпающейся в руках «манкой» прячется своеобразный фундамент влажного плотного песка.

Не успели мы разложить шины, как подъехал местный мужичок. У него Chevrolet Niva, поэтому интерес был явно не праздным. Сначала задал пару вопросов по нашей Ниве Travel, затем поинтересовался, что мы делаем. Узнав, что сравниваем шины, удивился: «А зачем? Ясно ведь, что самая «злая» всех победит».

Бурлаки на Волге

Начинаем с оценки тяги. Включаем нижний ряд в раздатке, межосевой дифференциал блокируем. Задача водителя – мягко, но уверенно тронуться с места на первой передаче.

На «хвосте» у нашей Нивы подцеплена другая машина, водитель которой жмет на педаль тормоза, после того как двигатель «буксира» выйдет на режим максимального крутящего момента. В разрез троса вставлен динамометр, определяющий величину тяги до начала пробуксовки: в этот момент шина теряет зацеп и начинает закапываться.

На каждом комплекте шин делаем несколько замеров, затем определяем среднее значение тяги. Испытания повторяем в трех состояниях шин: при стандартном давлении 2,0 бар, в приспущенном до 1,5 бар и спущенном (1,0 бар). Ниже давление снижать опасно – покрышки могут провернуться на дисках и соскочить с них.

Самый четкий отпечаток рисунка протектора шины Cordiant Off-Road 2 доказывает, что она докопалась до влажного песка - и именно за счет этого показала максимальное тяговое усилие.

Неожиданный гость оказался прав. При штатном давлении максимальную тягу показывают шины Cordiant Off-Road 2. Обычные дорожные шины тянут вдвое слабее, A/T примерно между ними. При исследовании отпечатков протектора становится ясно, что зубастая шина докапывается до сырого песка и лишь за счет контакта с ним имеет такую высокую тягу.

Снижение давления до полутора бар приносит весьма интересный эффект. Шина Off-Road 2 улучшает результат более чем на 10%, а шоссейная Comfort 2 – аж на 55%! Хотя на «рейтинг тяги» между шинами такое снижение давления влияния не оказывает. Разница между «зубастым» лидером и шоссейной покрышкой составляет около 50%.

Оставляем в покрышках давление 1 бар. Для шин Off-Road 2 общее улучшение составляет почти 20%, что позволяет им сохранить лидирующую позицию. Шины All-Terrain усиливают тягу на 40% относительно стандартного давления и держатся в середине. Comfort 2 SUV, хоть и остается на последнем месте, но общее улучшение составляет почти 85%. А разница в тяге между победителем и отстающей шиной – лишь 30%.

Шины Cordiant Off-Road 2 при любом давлении больше остальных цепляются своими жесткими крупными шашками за песок и в режиме тяги, и при качении.

Интересно, что в спущенном до 1 бар состоянии тяга дорожной шины больше, чем у A/T в полуспущенном, и приближается к накаченной M/T. В свою очередь, All-Terrain имеет такую же тягу, что и Off-Road 2 при штатном давлении.

Тем не менее, «злые» шины по тяговому усилию на песке во всех состояниях выигрывают у универсальных и шоссейных, как говорится, «в одни ворота». Однако победителя объявлять пока рано. Впереди замеры сопротивления качению и экспертная оценка.

Продолжение – на следующей странице.