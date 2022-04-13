Появились новые внедорожные шины — журнал За рулем

Появились новые внедорожные шины

На старте продаж будут доступны пять типоразмеров, а до конца года появятся еще три.

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Cordiant выводит на российский рынок новые внедорожные шины Off Road 2 — это второе поколение популярной модели, в котором применяется ряд инновационных решений. Благодаря им автомобиль сможет преодолевать еще более серьезные препятствия.

Например, у новых шин Cordiant Off Road 2 есть не только поперечные канавки рисунка протектора, но и продольные. Это широкие каналы, расположенные под острым углом к оси симметрии рисунка, и тянущиеся до самого края. Благодаря им шины отлично самоочищаются.

Появились новые внедорожные шины

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Блоки протектора стали массивнее, что увеличило сцепные свойства на любом покрытии, будь то асфальт, грунт или песок и снег. Беговая же дорожка стала уже, и это позволяет шинам быстрее докапываться до твердого грунта при пробуксовках и зацепляться за него.

Крупнее стали и боковые грунтозацепы. Эти разновысотные выступы не только удерживают автомобиль на курсе, но и защищают каркас от повреждений.

Появились новые внедорожные шины

Появились новые внедорожные шины

Появились новые внедорожные шины

Появились новые внедорожные шины

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Чтобы шины лучше работали на песке, например, их боковины сделали мягче и эластичнее. Теперь они лучше чувствуют снижение давления (до 0,5 бара) и не проваливаются даже в самый слабонесущий грунт.

При этом шины Off Road 2 стали комфортнее. Чередование шагов рисунка протектора было изменено так, чтобы шумов во время качения было меньше, а мелкие неровности не передавались на диск, подвеску и далее на кузов.

Опасаться высоких цен и дефицита новых шин Cordiant Off Road 2 не стоит — производятся они на российском заводе АО «Кордиант» в Омске.

  • А вот как хранят сезонные шины в Японии.
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Фото: Cordiant

Появились новые внедорожные шины

На старте продаж будут доступны пять типоразмеров, а до конца года появятся еще три.

Появились новые внедорожные шины — фото 1327013Появились новые внедорожные шины — фото 1327014Появились новые внедорожные шины — фото 1327015Появились новые внедорожные шины — фото 1327010Появились новые внедорожные шины — фото 1327011Появились новые внедорожные шины
Появились новые внедорожные шины

На старте продаж будут доступны пять типоразмеров, а до конца года появятся еще три.

Появились новые внедорожные шины — фото 1327010Появились новые внедорожные шины — фото 1327011Появились новые внедорожные шины — фото 1327013Появились новые внедорожные шины — фото 1327014Появились новые внедорожные шины — фото 1327015Появились новые внедорожные шины
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