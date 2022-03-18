Усталость за рулем приравняют к пьянству

партнерский материал

Недосып водителя сложно диагностировать, но это не значит, что с ним нельзя бороться. Предложены нестандартные методы

Что общего у недосыпа и пьянства?

Вождение в утомленном состоянии не менее опасно, чем управление автомобилем в нетрезвом виде. Мозг переходит в энергосберегающий режим, так что скорость восприятия падает, а вот время реакции на любую ситуацию увеличивается. Ученые выяснили, что 17–19 часов без сна по своему влиянию на организм сопоставимы с 0,5 промилле алкоголя в крови при допустимой концентрации в России 0,3 промилле. Это примерно, как наркомовские 100 грамм, принятые непосредственно перед поездкой. Подсчеты приблизительные — многое зависит от пола, веса, возраста и других особенностей организма.

Но есть проблема! Недосып нельзя измерить в полевых условиях — как тот же спирт в выдыхаемом воздухе алкотестером. Единственным контроллером и регулятором в этом случае выступает сам водитель. А он далеко не всегда может правильно оценить свое состояние и вовремя принять меры. Создатель проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов убежден, что административными мерами и штрафами проблему не решить — здесь нужен другой подход.

Как не уснуть за рулем — 3 распространенных мифа!

Наверняка вы хоть раз садились за руль с мыслью о том, чтобы прильнуть к подушке еще на часок-другой. На этот случай есть много народных средств. Вопрос лишь в том, насколько они в действительности эффективны.

Способ 1. Выпить чашечку кофе

Кофеин не содержится в гранулированном кофе из-за технологии его производства. Бодрость после него — не более, чем самовнушение. А если вы как истинный ценитель пьете только цельнозерновой кофе, готовьтесь к эффекту содержащегося в нем теобромина. Не будем грузить вас химией, суть в том, что через 25–35 минут вас непременно потянет в сон. Такую особенность кофе еще называют феноменом 30-го километра. Все потому, что большинство аварий на дорогах случается именно на этом расстоянии от населенного пункта или от места отдыха водителей на трассе. И связанно это с потерей бдительности из-за употребления кофе.

Способ 2. Музыку на полную

Тоже, казалось бы, действенный метод взбодриться. Однако результаты экспериментов, проведенных учеными из Канады, говорят об обратном: громкая музыка мешает человеку сконцентрироваться и напрямую влияет на качество совершаемых действий.

В ходе исследования люди выполняли физические и умственные задачи, слушая уровни шума от 53 децибел (он похож на типичную офисную обстановку) до 95 децибел (эквивалент нефтяной вышки). Выяснилось, что по мере нарастания громкости, реакция значительно замедлялась — причем как при выполнении физических, так и умственных задач. На самом высоком уровне шума время реакции на задачи, где требовалось быстрое принятие решений, уменьшилось аж на 20%. А ведь эти проценты в дороге могут стоить чьей-то жизни.

Способ 3. Открыть окно

Глоток свежего воздуха не выспавшемуся водителю пойдет на пользу. Но только если вы сделаете небольшую прогулку прежде, чем сесть за руль. В автомобиле открытое окно может при самом лучшем раскладе продуть пассажиров. При этом увеличится время реакции водителя — всему виной все тот же шум, но уже от дороги.

А вот в случае ДТП, шансы быть травмированными резко возрастают уже для всех обитателей салона. Закрытые окна выступают в роли «щита», удерживающего людей от посторонних предметов при столкновении.

Как видите, достойных альтернатив хорошему и крепкому сну до сих пор не существует. Особенно, если мы говорим о поездке за рулем. Но далеко не каждый водитель об этом знает, а если и знает, то не всегда практикует.

Как в Европе?

Заподозрить у себя переутомление сложнее, чем кажется. Но на дворе все-таки 21 век. Современные технологии уже достигли такого уровня, что их внедрение способно снизить случаи ДТП из-за сонливости. Дмитрий Давыдов убежден, что пример Евросоюза в этом вопросе может быть очень показательным для России. Там грузовые и легковые автомобили уже давно оснащают «умным» оборудованием, распознающим в том числе недосып и расфокусировку внимания.

Три года назад Европарламент утвердил требования и регламент по внедрению технологий, сберегающих жизни водителей. Предполагается, что в скором будущем все европейские автомобили будут укомплектованы различными опциями безопасности. Вот лишь часть списка:

Система предупреждения о сонливости и нарушении внимания (DDAW) — обрабатывает данные о скорости, длительности поездки, расположении транспорта на дороге, а также воздействии со стороны рулевого управления. Если программа обнаруживает отклонения, свойственные усталости, она подает визуально-звуковой сигнал, предупреждающий водителя о том, что его состояние вызывает опасения.

Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS ) — отслеживает движение автомобиля по полосам на дорогах с разметкой. Если транспортное средство начинает отклоняться от своей полосы без включенного поворотника, то система посылает минимум два из четырех сигналов: вибрационный, звуковой, визуальный или тактильный, указывающий направление непреднамеренного дрейфа. Такая функция позволяет водителю избежать неконтролируемого выезда за пределы полосы.

Система экстренного торможения (AEBS) — автоматически применяет торможение, если возникает угроза столкновения, а водитель никак не реагирует. Программа анализирует разницу в скорости и расстояние до объекта впереди. Она активирует тормозную систему в случае прямой угрозы столкновения. При этом об угрозе за 0,8 секунд до срабатывания экстренного торможения водитель получает сигнал.

«За рулем», единственное издание в России, которое провело независимый тест систем автоторможения:

Все эти системы полезны и эффективны, ведь законотворцы не просто задались целью повысить безопасность на дорогах — они поставили себе конкретные сроки. Уже с июля этого года новые модели автомобилей без указанных систем безопасности больше не будут вводить в эксплуатацию на территории ЕС, а с июля 2024 года зарегистрировать машину без них будет невозможно: стандарт есть стандарт.

А что в России?

Правила запрещают водителю садиться за руль «в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения». Но давайте честно: хоть кого-то из нас когда-то штрафовали за усталость? И здесь мы снова упираемся в то, что установить факт усталости очень сложно. Помочь могут только превентивные меры.

Что предлагается?

Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает принять соответствующий закон, а по прошествии двух лет запретить сертификацию новых моделей без указанных функций безопасности. Спустя три года действие закона необходимо распространить на грузовики и автобусы дальнего следования, не оснащенные технологией предупреждения о выезде из своей полосы и улучшенной системой экстренного торможения.

Такие меры нужны, чтобы защитить не только водителя в состоянии утомления, но и окружающих. Если проблему, существующую на протяжении многих лет, не удается устранить «народными средствами», настала пора прибегнуть к современным технологиям. Разумеется, без законодательной поддержки со стороны государства здесь не обойтись.

Навскидку звучит жестко и масштабно. Но задумайтесь: наверняка никому из вас не хочется «встретить» на дороге неуправляемую фуру, водитель которой решил унять недосып с помощью кофе, не зная о его снотворном эффекте.

Примечание от «За рулем» : современные технологии не снимают с вас ответственность за управление автомобилем. Так что спите больше, а главное — высыпайтесь!