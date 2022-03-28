Рынок летних шин 2022: ассортимент, цены, прогноз эксперта — журнал За рулем

Рынок летних шин 2022: ассортимент, цены, прогноз эксперта

Цены растут, ассортимент сокращается. Нужны летние шины — не тяните с покупкой. Но закупать покрышки впрок нет необходимости.

Шинные заводы работают (но не все)

Материалы по теме
Летние шины 2022 — большой тест «За рулем»

Сегодня в России имеют собственное производство восемь крупных шинных компаний. Это Bridgestone, Continental, Cordiant, Kama, Michelin, Nokian, Pirelli и Yokohama.

Сейчас в той или иной степени функционируют заводы компаний Cordiant, Kama, Nokian и Pirelli. С некоторыми логистическими трудностями, но работают.

Остальные четыре компании приостановили производство на различный срок. Именно ПРИОСТАНОВИЛИ, а не остановили навсегда и ушли с рынка.

Но при этом все шинники стараются выполнять свои обязательства: обеспечивают существующий спрос из имеющихся на месте запасов, а также следуют всем требованиям российского законодательства в отношении сотрудников предприятия.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Все марки остаются (пока)

Материалы по теме
5 самых надежных летних шин — рейтинг «За рулем»

Решение об уходе из России на сегодняшний день не принял никто.

В том числе из торгующих на рынке компаний, не имеющих производства в России: Goodyear, Dunlop, Hankook, Nexen, Kumho и т.д. При этом поставку продуктов на рынок из собственных «загашников» тоже никто не останавливает. Все озабочены проблемами с логистикой: решают вопросы, как доставлять импортные компоненты на производство и продукты эксклюзивных размеров.

Китайские шинные компании (Delinte, Landsail, Triangle и другие) проявляют активный интерес к нашему рынку и пытаются найти наиболее выгодные способы доставки своей продукции в Россию.

Как меняются цены

За месяц шины одного из самых популярных размеров 205/55 R16 подорожали в среднем более чем на 30 процентов. Причем не факт, что сегодня эти шины можно найти в любом магазине. И если шины нужны — не тяните с покупкой. Завтра-послезавтра цены могут еще вырасти.

Так повысились цены на летние шины 205/55 R16 за месяц

Модель и марка шины

Цена 25 февраля, рубли

Цена 25 марта, рубли

Повышение, % 

Viatti Strada 2 V 134

4100

6300

53 

Hankook Ventus Prime³ K125

5700

8200

43 

Yokohama BlueEarth-GT AE51

5500

6400

34

Tigar High Performance

5000

6700

34 

Pirelli Cinturato P7 C2

7400

9800

33

Bridgestone Turanza T005

6600

8600

31 

Nordman SZ2

5100

6400

26 

Kumho Ecsta HS51

5000

6200

25 

Nexen Nblue HD Plus

4800

6000

25 

Nokian Hakka Blue 3

6100

7600

25 

Continental PremiumContact 6

7500

9200

23 

Cordiant Comfort 2

4500

5300

20 

Шрифтом выделены компании, имеющие собственное производство в России.

Цены на шины одного типоразмера сейчас могут отличаться в несколько раз. Это зависит и от ценовой политики конкретного продавца, и, безусловно, от марки и модели покрышки. Ценники переписываются чуть ли не каждый день — причем как в плюс, так и в минус. Самые дорогие покрышки, как правило, марки Michelin, наиболее доступные — Nordman и Nokian.

Цены на шины наиболее популярных у нас размеров, рубли

Для легковых

Типоразмер

Диапазон цен, рубли

185/60 R14 

от 3700 до 6800

185/65 R15 

от 3500 до 10 000

195/65 R15 

от 3500 до 11 700

205/55 R16 

от 3800 до 1 2000

225/45 R17 

от 5500 до 22 000

Для кроссоверов

Типоразмер

Диапазон цен, рубли

215/65 R16

от 5600 до 16 000

235/65 R17 

от 8500 до 30 000

235/60 R18 

от 10 000 до 30 000

255/45 R20 

от 15 000 до 44 000

Чего ждать завтра

Материалы по теме
Летние шины 2022: называем самые комфортные

Предел «проседания» поступления шин на российский рынок еще не наступил, но наступит в ближайшем будущем. Максимальный дефицит приблизится к одной трети. То есть из трех покупателей лишь два смогут найти нужные шины.

Чем меньше размер шин, тем проще их найти. В размерах R14 и R15 сегодня есть из чего выбирать. Выбор R16  более скуден, и ситуация по выбору и с вероятностью их покупки ухудшается с каждым лишним дюймом посадочного диаметра.

Сложнее всего купить большие размеры шин для дорогих авто с разноразмерными колесами.

В ближайшее время (максимум полгода) вопросы логистики будут решены и поступление шин на рынок вернется к прежним объемам. Возможно, кто-то из шинников уйдет, но на его место придут другие, поскольку российский рынок — слишком лакомый кусочек.

К тому же в ближайшее время наверняка появятся «серые» продукты. Пусть ненадолго, но появятся — рынок пустоты не терпит.

Рынок летних шин 2022: ассортимент, цены, прогноз экспертаДефицита шин на сегодняшний день нет. Можно найти покрышки любого типоразмера. И даже подобрать подходящую по характеристикам и цене модель.
Дефицита шин на сегодняшний день нет. Можно найти покрышки любого типоразмера. И даже подобрать подходящую по характеристикам и цене модель.

Сегодняшние цены на шины не зависят от того, есть ли у компании производство в России или нет. И даже от того, работает завод или приостановлен.

Шинный рынок явно перегрет. Производители таким образом предупреждают покупателей — не устраивайте ажиотаж. Но если очень хочется купить шины прямо сейчас — придется заплатить большие деньги.

Покупателю на заметку

Материалы по теме
Самые недооцененные летние шины 2022

При покупке обращайте внимание на дату производства. Купив сегодня шины 2019 года выпуска, через два года (к 2024 году) вы лишитесь гарантии, да и шины, особенно зимние, высохнут и значительно потеряют свои характеристики.

Берите самые свежие — 2022 года выпуска. И ориентируйтесь на то, что вы начнете их использовать не позже, чем через пару лет, то есть в 2024-м.

Кто решил купить шины впрок: помните, что это не сахар, который не теряет свои свойства от времени. Но если уж решились покупать комплект «на будущее» — берите пять колес, а не четыре. Вдруг этот производитель завтра решит уйти с рынка? Тогда при повреждении одной из шин у вас будет чем ее заменить. Этот совет в первую очередь касается продукции компаний, не имеющих собственного производства в России.

  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: ТАСС

Наше новое видео
Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект
Новая реальность: этот «китаец» подвинет Volkswagen и BMW
Нива-трехдверка — обычная или «злая»? Сравнили Урбан и Бронто

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1755
Оцените материал
3:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: