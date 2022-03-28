Рынок летних шин 2022: ассортимент, цены, прогноз эксперта

Цены растут, ассортимент сокращается. Нужны летние шины — не тяните с покупкой. Но закупать покрышки впрок нет необходимости.

Шинные заводы работают (но не все)

Сегодня в России имеют собственное производство восемь крупных шинных компаний. Это Bridgestone, Continental, Cordiant, Kama, Michelin, Nokian, Pirelli и Yokohama.

Сейчас в той или иной степени функционируют заводы компаний Cordiant, Kama, Nokian и Pirelli. С некоторыми логистическими трудностями, но работают.

Остальные четыре компании приостановили производство на различный срок. Именно ПРИОСТАНОВИЛИ, а не остановили навсегда и ушли с рынка.

Но при этом все шинники стараются выполнять свои обязательства: обеспечивают существующий спрос из имеющихся на месте запасов, а также следуют всем требованиям российского законодательства в отношении сотрудников предприятия.

Все марки остаются (пока)

Решение об уходе из России на сегодняшний день не принял никто.

В том числе из торгующих на рынке компаний, не имеющих производства в России: Goodyear, Dunlop, Hankook, Nexen, Kumho и т.д. При этом поставку продуктов на рынок из собственных «загашников» тоже никто не останавливает. Все озабочены проблемами с логистикой: решают вопросы, как доставлять импортные компоненты на производство и продукты эксклюзивных размеров.

Китайские шинные компании (Delinte, Landsail, Triangle и другие) проявляют активный интерес к нашему рынку и пытаются найти наиболее выгодные способы доставки своей продукции в Россию.

Как меняются цены

За месяц шины одного из самых популярных размеров 205/55 R16 подорожали в среднем более чем на 30 процентов. Причем не факт, что сегодня эти шины можно найти в любом магазине. И если шины нужны — не тяните с покупкой. Завтра-послезавтра цены могут еще вырасти.

Так повысились цены на летние шины 205/55 R16 за месяц

Модель и марка шины Цена 25 февраля, рубли Цена 25 марта, рубли Повышение, % Viatti Strada 2 V 134 4100 6300 53 Hankook Ventus Prime³ K125 5700 8200 43 Yokohama BlueEarth-GT AE51 5500 6400 34 Tigar High Performance 5000 6700 34 Pirelli Cinturato P7 C2 7400 9800 33 Bridgestone Turanza T005 6600 8600 31 Nordman SZ2 5100 6400 26 Kumho Ecsta HS51 5000 6200 25 Nexen Nblue HD Plus 4800 6000 25 Nokian Hakka Blue 3 6100 7600 25 Continental PremiumContact 6 7500 9200 23 Cordiant Comfort 2 4500 5300 20

Шрифтом выделены компании, имеющие собственное производство в России.





Цены на шины одного типоразмера сейчас могут отличаться в несколько раз. Это зависит и от ценовой политики конкретного продавца, и, безусловно, от марки и модели покрышки. Ценники переписываются чуть ли не каждый день — причем как в плюс, так и в минус. Самые дорогие покрышки, как правило, марки Michelin, наиболее доступные — Nordman и Nokian.

Цены на шины наиболее популярных у нас размеров, рубли

Для легковых

Типоразмер Диапазон цен, рубли 185/60 R14 от 3700 до 6800 185/65 R15 от 3500 до 10 000 195/65 R15 от 3500 до 11 700 205/55 R16 от 3800 до 1 2000 225/45 R17 от 5500 до 22 000

Для кроссоверов

Типоразмер Диапазон цен, рубли 215/65 R16 от 5600 до 16 000 235/65 R17 от 8500 до 30 000 235/60 R18 от 10 000 до 30 000 255/45 R20 от 15 000 до 44 000

Чего ждать завтра

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Предел «проседания» поступления шин на российский рынок еще не наступил, но наступит в ближайшем будущем. Максимальный дефицит приблизится к одной трети. То есть из трех покупателей лишь два смогут найти нужные шины.

Чем меньше размер шин, тем проще их найти. В размерах R14 и R15 сегодня есть из чего выбирать. Выбор R16 более скуден, и ситуация по выбору и с вероятностью их покупки ухудшается с каждым лишним дюймом посадочного диаметра.

Сложнее всего купить большие размеры шин для дорогих авто с разноразмерными колесами.

В ближайшее время (максимум полгода) вопросы логистики будут решены и поступление шин на рынок вернется к прежним объемам. Возможно, кто-то из шинников уйдет, но на его место придут другие, поскольку российский рынок — слишком лакомый кусочек.

К тому же в ближайшее время наверняка появятся «серые» продукты. Пусть ненадолго, но появятся — рынок пустоты не терпит.

Дефицита шин на сегодняшний день нет. Можно найти покрышки любого типоразмера. И даже подобрать подходящую по характеристикам и цене модель.

Сегодняшние цены на шины не зависят от того, есть ли у компании производство в России или нет. И даже от того, работает завод или приостановлен.

Шинный рынок явно перегрет. Производители таким образом предупреждают покупателей — не устраивайте ажиотаж. Но если очень хочется купить шины прямо сейчас — придется заплатить большие деньги.

Покупателю на заметку

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При покупке обращайте внимание на дату производства. Купив сегодня шины 2019 года выпуска, через два года (к 2024 году) вы лишитесь гарантии, да и шины, особенно зимние, высохнут и значительно потеряют свои характеристики.

Берите самые свежие — 2022 года выпуска. И ориентируйтесь на то, что вы начнете их использовать не позже, чем через пару лет, то есть в 2024-м.

Кто решил купить шины впрок: помните, что это не сахар, который не теряет свои свойства от времени. Но если уж решились покупать комплект «на будущее» — берите пять колес, а не четыре. Вдруг этот производитель завтра решит уйти с рынка? Тогда при повреждении одной из шин у вас будет чем ее заменить. Этот совет в первую очередь касается продукции компаний, не имеющих собственного производства в России.

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Фото: ТАСС