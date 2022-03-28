Рынок летних шин 2022: ассортимент, цены, прогноз эксперта

Шинные заводы работают (но не все)
Сегодня в России имеют собственное производство восемь крупных шинных компаний. Это Bridgestone, Continental, Cordiant, Kama, Michelin, Nokian, Pirelli и Yokohama.
Сейчас в той или иной степени функционируют заводы компаний Cordiant, Kama, Nokian и Pirelli. С некоторыми логистическими трудностями, но работают.
Остальные четыре компании приостановили производство на различный срок. Именно ПРИОСТАНОВИЛИ, а не остановили навсегда и ушли с рынка.
Но при этом все шинники стараются выполнять свои обязательства: обеспечивают существующий спрос из имеющихся на месте запасов, а также следуют всем требованиям российского законодательства в отношении сотрудников предприятия.
Все марки остаются (пока)
Решение об уходе из России на сегодняшний день не принял никто.
В том числе из торгующих на рынке компаний, не имеющих производства в России: Goodyear, Dunlop, Hankook, Nexen, Kumho и т.д. При этом поставку продуктов на рынок из собственных «загашников» тоже никто не останавливает. Все озабочены проблемами с логистикой: решают вопросы, как доставлять импортные компоненты на производство и продукты эксклюзивных размеров.
Китайские шинные компании (Delinte, Landsail, Triangle и другие) проявляют активный интерес к нашему рынку и пытаются найти наиболее выгодные способы доставки своей продукции в Россию.
Как меняются цены
За месяц шины одного из самых популярных размеров 205/55 R16 подорожали в среднем более чем на 30 процентов. Причем не факт, что сегодня эти шины можно найти в любом магазине. И если шины нужны — не тяните с покупкой. Завтра-послезавтра цены могут еще вырасти.
Так повысились цены на летние шины 205/55 R16 за месяц
|
Модель и марка шины
|
Цена 25 февраля, рубли
|
Цена 25 марта, рубли
|
Повышение, %
|
Viatti Strada 2 V 134
|
4100
|
6300
|
53
|
Hankook Ventus Prime³ K125
|
5700
|
8200
|
43
|
Yokohama BlueEarth-GT AE51
|
5500
|
6400
|
34
|
Tigar High Performance
|
5000
|
6700
|
34
|
Pirelli Cinturato P7 C2
|
7400
|
9800
|
33
|
Bridgestone Turanza T005
|
6600
|
8600
|
31
|
Nordman SZ2
|
5100
|
6400
|
26
|
Kumho Ecsta HS51
|
5000
|
6200
|
25
|
Nexen Nblue HD Plus
|
4800
|
6000
|
25
|
Nokian Hakka Blue 3
|
6100
|
7600
|
25
|
Continental PremiumContact 6
|
7500
|
9200
|
23
|
Cordiant Comfort 2
|
4500
|
5300
|
20
Шрифтом выделены компании, имеющие собственное производство в России.
Цены на шины одного типоразмера сейчас могут отличаться в несколько раз. Это зависит и от ценовой политики конкретного продавца, и, безусловно, от марки и модели покрышки. Ценники переписываются чуть ли не каждый день — причем как в плюс, так и в минус. Самые дорогие покрышки, как правило, марки Michelin, наиболее доступные — Nordman и Nokian.
Цены на шины наиболее популярных у нас размеров, рубли
Для легковых
|
Типоразмер
|
Диапазон цен, рубли
|
185/60 R14
|
от 3700 до 6800
|
185/65 R15
|
от 3500 до 10 000
|
195/65 R15
|
от 3500 до 11 700
|
205/55 R16
|
от 3800 до 1 2000
|
225/45 R17
|
от 5500 до 22 000
Для кроссоверов
|
Типоразмер
|
Диапазон цен, рубли
|
215/65 R16
|
от 5600 до 16 000
|
235/65 R17
|
от 8500 до 30 000
|
235/60 R18
|
от 10 000 до 30 000
|
255/45 R20
|
от 15 000 до 44 000
Чего ждать завтра
Предел «проседания» поступления шин на российский рынок еще не наступил, но наступит в ближайшем будущем. Максимальный дефицит приблизится к одной трети. То есть из трех покупателей лишь два смогут найти нужные шины.
Чем меньше размер шин, тем проще их найти. В размерах R14 и R15 сегодня есть из чего выбирать. Выбор R16 более скуден, и ситуация по выбору и с вероятностью их покупки ухудшается с каждым лишним дюймом посадочного диаметра.
Сложнее всего купить большие размеры шин для дорогих авто с разноразмерными колесами.
В ближайшее время (максимум полгода) вопросы логистики будут решены и поступление шин на рынок вернется к прежним объемам. Возможно, кто-то из шинников уйдет, но на его место придут другие, поскольку российский рынок — слишком лакомый кусочек.
К тому же в ближайшее время наверняка появятся «серые» продукты. Пусть ненадолго, но появятся — рынок пустоты не терпит.
Сегодняшние цены на шины не зависят от того, есть ли у компании производство в России или нет. И даже от того, работает завод или приостановлен.
Шинный рынок явно перегрет. Производители таким образом предупреждают покупателей — не устраивайте ажиотаж. Но если очень хочется купить шины прямо сейчас — придется заплатить большие деньги.
Покупателю на заметку
При покупке обращайте внимание на дату производства. Купив сегодня шины 2019 года выпуска, через два года (к 2024 году) вы лишитесь гарантии, да и шины, особенно зимние, высохнут и значительно потеряют свои характеристики.
Берите самые свежие — 2022 года выпуска. И ориентируйтесь на то, что вы начнете их использовать не позже, чем через пару лет, то есть в 2024-м.
Кто решил купить шины впрок: помните, что это не сахар, который не теряет свои свойства от времени. Но если уж решились покупать комплект «на будущее» — берите пять колес, а не четыре. Вдруг этот производитель завтра решит уйти с рынка? Тогда при повреждении одной из шин у вас будет чем ее заменить. Этот совет в первую очередь касается продукции компаний, не имеющих собственного производства в России.
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Фото: ТАСС