Мы сравнили недорогие отечественные покрышки с породистыми — всего 12 моделей размерности 205/55 R16. Выводы — весьма интересные!

Размерность 205/55 R16, пожалуй, самая распространенная в мире. Об этом говорит подбирающееся к четырем сотням количество моделей машин, выпущенных на таких шинах за последние 35 лет различными автопроизводителями от Лады до Maserati.

Поэтому шинники зачастую оттачивают характеристики новых легковых моделей шин именно на этом размере — а их испытания имеют особый вес.

Что испытывали

На тест мы собрали дюжину самых популярных на рынке моделей. Все имеют индекс скорости V (240 км/час) — а вот индекс износостойкости наличествует на боковинах лишь четырех участников, потому сравнить всех по этому параметру мы не смогли.

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Наиболее доступна парочка отечественных продуктов. Нижнекамскую новинку Viatti Strada 2 V‑134, сменившую модель Viatti Strada Asimmetrico V‑130, еще совсем недавно можно было купить за 4100 рублей (такая цена была актуальные в середине февраль 2022 года. — Прим ред.). Новые реалии таковы, что 13 марта шину предлагают на Яндекс.Маркете за 4800 рублей. И это по сегодняшним меркам — почти даром. Сильный отечественный конкурент — Cordiant Comfort 2 (было — 4500 руб., стало —5290 руб.).

До 5000 рублей еще недавно стоили пользующиеся спросом Nexen Nblue HD Plus (Корея, прежняя цена — 4800 руб.) и Kumho Ecsta HS51 (Корея, прежняя цена — 4900 руб.), а также дебютант наших тестов Tigar High Performance (Сербия, прежняя цена — 5000 руб.).

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Дальше — дороже. Знакомый нам Nordman SZ2 (Финляндия, прежняя цена —5100 руб.), свежая Yokohama BluEarth-GT AE51 (Россия, прежняя цена —5500 руб.) и проверенный временем Hankook Ventus Prime 3 K125 (Венгрия, прежняя цена —5700 руб.).

Среди самых дорогих участников теста — новинка Nokian Hakka Blue 3 (Россия, прежняя цена —6100 руб.), впервые принимающий участие в наших тестах Bridgestone Turanza T005 (Испания, прежняя цена — 6600 руб.) и модернизированная Pirelli Cinturato P7 C2 (Румыния, прежняя цена —7400 руб.). А самый крутой ценник у неоднократного победителя наших тестов (с 2019 года) в разных размерах — это покрышки Continental PremiumContact 6 (Чехия), которые и до спецоперации оценивались в 7500 руб., а к середине марта вздорожали на Яндекс.Маркете до 9540 рублей за штуку. Посчитайте, сколько придется выложить за комплект из четырех шин.

Где и как испытывали

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Испытания проводили в Германии, недалеко от Ганновера, на полигоне Contidrom. Основную программу выполнили в августе-сентябре при температуре воздуха от 14 до 22 °C. А поздней осенью при +5 °C мы дополнили ее торможением на холодном мокром асфальте.

Тестовый автомобиль — любимый всеми шинными испытателями (и мы не исключение) Volkswagen Golf. Рекомендованное производителем давление воздуха в шинах (2,5 бар) выставляли перед каждым упражнением. Результаты фиксировали с помощью измерительного комплекса Vbox Racelogic.

Последовательность испытаний мы, как обычно, выстроили от щадящих к наиболее агрессивным по отношению к шинам — дабы минимизировать влияние износа на результаты. Но рассказывать о тестах будем в ином порядке.

Экстренное торможение

Одна из наиболее важных задач шин — обеспечить эффективное замедление. Мы измеряем длину тормозного пути на сухом (100–5 км/ч) и на мокром (80–5 км/ч) асфальте. Дополнительно проверяем, как изменился зацеп на мокрой дороге в осенний период, когда температура дорожного полотна приближается к нулю.

К сожалению, суперточный автоматизированный комплекс AIBA для оценки эффективности тормозных свойств шин был занят исследовательскими работами. Потому нам пришлось тормозить по старинке, на треках под открытым небом.

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Посуху лучший результат показывает Bridgestone. Антирекорд ставит Viatti — на этих шинах Golf укатился больше, чем на три метра.

На мокрой дороге быстрее всех останавливаются Continental и Nokian. Однако в прохладную погоду PremiumContact 6, немного ослабив хватку, позволяет Hakka Blue 3 выиграть это упражнение. Худшая эффективность торможения на влажном асфальте всегда у покрышек Tigar. Там, где под летним дождиком Volkswagen на шинах-лидерах уже остановился, на Тигаре он еще несся со скоростью 37,8 км/ч!

На мокром асфальте

На мокром асфальте мы оценили не только продольное сцепление, но и поперечное — измерив время прохождения круга диаметром 60 м. Быстрее всех Golf нарезал круги на Kumho, а медленнее — на шинах Tigar. Правда, разрыв не столь велик, как в торможении — всего 5%.

Разница в поперечном сцеплении участников на мокрой дороге значительно меньше, чем в продольном. Это намек на то, что основное внимание шинников сфокусировано на эффективности торможения.

Аквапланировапие вдоль и поперек

Что может быть страшнее, чем «всплыть», попав в лужу с водой? В ходе испытаний мы оценивали способность шин противостоять и продольному, и поперечному аквапланированию.

Чем опасно аквапланирование Если скорость автомобиля, проезжающего по луже, будет высока, то его шины начнут всплывать на толще воды и терять сцепление с дорогой. Такое явление именуют аквапланированием. Чтобы детально оценить способность покрышек сопротивляться всплытию, шинники выделяют продольное и поперечное аквапланирование. В жизни продольное аквапланирование (на прямой) превращает автомобиль в неуправляемый снаряд, несущийся на высокой скорости, причем только прямо. Ни экстренно затормозить, ни объехать препятствие или вписаться в вираж не получится. А сильный боковой ветер, поперечный уклон дороги, а также неравномерность слоя воды могут спровоцировать увод машины. Самое страшное, если в этот момент водитель начнет крутить руль, пытаясь вернуть машину на нужную траекторию. Как только лужа закончится, шины «зацепятся» за дорогу и автомобиль на повернутых колесах буквально выстрелит в сторону. Дальше — как повезет… Так же и поперечное аквапланирование: опасно не только (и не столько) потерей сцепления в повороте, грозящей распрямлением траектории и риском не удержаться на дуге. Самое неприятное ждет, опять же, на выезде из лужи: резкое восстановление сцепления при вывернутых колесах. На дуге это провоцирует настолько неожиданное и стремительное вращение машины вокруг вертикальной оси, что даже опытный испытатель не всегда может удержать ее на дороге.

Проверка в ванне

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Сначала автомобиль на скорости 50 км/ч въезжает левыми колесами в узкую длинную ванну (глубина воды 9 мм). Правые продолжают катиться по сухому асфальту. Полный газ на третьей передаче заставляет Golf ускоряться. Ведущее левое колесо, находящееся в воде, с увеличением скорости постепенно всплывает, и, теряя контакт с дорогой, начинает пробуксовывать. Специальное оборудование фиксирует скорость в момент, когда разница в скоростях вращения заднего правого и всплывающего переднего левого колес достигает 15%. В зачет идет средний результат по шести заездам.

Лучше всех продольному аквапланированию сопротивляется Kumho. Но там, где эти шины «всплывают» на скорости почти 80 км/ч, худшая в этом упражнении Yokohama теряет связь с дорогой уже при 71,4 км/ч!

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Затем мы определили величину среднего бокового ускорения при движении в повороте по 5‑миллиметровому слою воды в диапазоне скоростей 60–90 км/ч. Оно пропорционально силе, с которой уже начинающие всплывать в луже шины цепляются за дорогу. Испытания проводили на асфальтовом кольце диаметром 200 м, где расположен участок аквапланирования — сектор длиной около 20 м.

Начинаем двигаться по окружности со скоростью 50 км/ч. Въезжая в ванну, фиксируем руль в одном положении. В этот момент прибор определяет скорость автомобиля, а величину центростремительного ускорения — когда машина полностью оказывается на воде. Подправлять траекторию рулем можно лишь когда машина покинула «лужу» и оказалась на сухом асфальте. Круг за кругом увеличиваем скорость на 5 км/ч — до тех пор, пока центробежная сила не вытолкнет автомобиль с дуги поворота по касательной (в этот момент покрышки полностью потеряют сцепление с дорогой).

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Итоговый расклад по стойкости к поперечному аквапланированию тот же: Kumho лидирует, а Yokohama замыкает рейтинг — ее «держак» хуже аж на 22%.

Продолжение теста и итоги испытаний вы найдете тут.

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